«Металлург» провёл два контрольных матча за два дня, «Факел» впервые выиграл в Липецке в XXI веке

«Красно-чёрные» продолжают готовиться к сезону, который начнется через две недели.





Липецкий «Металлург» в конце прошлой недели провёл два контрольных матча перед сезоном-2020/21. Липчане дали жаркий бой извечному сопернику «Факелу» из Воронежа, выступающему в ФНЛ. «Красно-черные» вели в счёте, но уступили 1:2, пропустив оба гола с пенальти, причём ошибку судьи подтвердили даже представители Воронежа.На следующий день подопечные Сергея Машнина не нашли в себе силы обыграть «Атом» из Нововоронежа, представлявшего третий дивизион – 1:1.За игрой «Металлурга» с «Факелом» наблюдал новый гендиректор воронежского клуба 37-летний Роман Асхабадзе, ранее входивший в топ-менеджмент московского «Спартака». Вообще в «Факеле» сейчас многое устроено по-спартаковски: например, на тренерском мостике, откуда командой с этого лета «рулит» Владимир Бесчастных – один из популярнейших форвардов России 1990-2000-х, поигравший и в сборной России, и в «народной команде», и в немецком «Вердере», и в испанском «Расинге», и в других известных командах.К слову, в свое время родной брат Бесчастных – Михаил выступал в «Металлурге», но сам участник чемпионата мира-2002 приехал в наш город впервые.«Металлург» открыл счёт на 19-й минуте, когда великолепный дальний удар удался Артуру Арустамяну: мяч рикошетом от перекладины вонзился в сетку ворот – 1:0.Матч проходил с преимуществом выступающих на более серьезном уровне воронежцев, но липчане, действуя «вторым номером» могли довести матч до победы. Или во всяком случае. Не проиграть. Во втором тайме после удара со штрафного Александра Харина мяч лишь чудом разминулся с воротами гостей.«Факел» стопроцентных возможностей не имел, а сравнял счёт лишь на 68-й минуте – с пенальти. Роман Акбашев упал в штрафной «Металлурга» после классической борьба плечом в плечо, но липецкий арбитр Владислав Бобылкин зачем-то указал на 11-метровую отметку. Удар реализовал сам пострадавший.А за 9 минут до конца встречи ситуация повторилась: арбитр назначил неочевидный пенальти, а Акбашев его использовал, оформив победный «дубль». «Металлург уступил «Факелу», герой матча – судья Бобылкин», - написал по этому поводу официальный сайт липецкого клуба.Ошибки юного судьи подтвердил и «звездный» Бесчастных.- Для арбитра это тоже тренировка, как и для встречавшихся команд, - сказал он после матча, - Пусть учится. Нельзя же идти на поводу у игроков! В каждой игре на арбитра давят, что-то от него требуют. Нужно не обращать внимания, гнуть свою линию. Если он хочет судить на высоком уровне, пусть делает выводы из сегодняшнего матча.При этом Бесчастных отметил, что «Металлург» произвел на него самое сильное впечатление среди всех команд, с которыми воронежцы встречались в межсезонье.В соцсетях «Факела» победу над «красно-чёрными» пусть и в товарищеской игре восприняли с восторгом.- Мы не выигрывали в Липецке больше двадцати лет – с 1998 года, когда «Факел» победил хозяев – 2:0. С тех пор или поражения, или ничьи. Рады, что сломали традицию, - провёл анализ один из болельщиков «огненных».А вот на матч с нововоронежским «Атомом», состоявшийся на следующий день, у липчан просто не хватило сил. Некоторым футболистам тренеры дали отдохнуть – Илье Баульчеву, Артуру Арустамяну. Остальным явно не хватало свежести.Тем не менее, уже на 3-й минуте главное приобретение «Металлурга» в межсезонье елецкий форвард Александр Кутьин обводящим ударом поразил нижний угол ворот гостей. К слову, мяч из сетки вынимал голкипер «Атома» Михаил Алфимов, в минувшем сезоне защищавший ворота… «Металлурга».Еще на полчаса атак «Металлург» хватило, но экс-вратарь «сталеваров» не дал забить бывшим парнёрам, а под конец тайма «атомщик» Сергей Колпаков, сравнял счёт, воспользовавшись явным ляпом в обороне липчан – 1:1. Больше голов не было.- Да мы не сумели победить ни в одном матче, хотя были близки к этому в игре с «Факелом», - подвёл итог главный тренер Сергей Машнин, - Но результаты в контрольным матчах не главное. Куда важнее, что мы смогли дать игровую практику всем футболистам команды и тем, кто приехал на просмотр. До старта чемпионата ещё две недели – команда прибавляет, что не может не радовать.Отметим, что в контрольных матчах тренер «Металлурга» просмотрел нескольких кандидатов на усиление команды. Самое сильное впечатление произвёл молодой защитник Никита Пономарёв. Воспитанник смоленского футбола выступал за тольяттинскую «Ладу», а сезон 2019/20 провёл в «Машуке» (Пятигорск).Напомним, что первый официальный матч «Металлург» проведёт 9 августа на своем поле против молодёжного состава воронежского «факела».