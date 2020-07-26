Прибалтам срочно понадобился русский язык

Прибалтийские политики всячески пытаются доказать, что им не нужно ничего, что связано с Россией. Русский язык — вражеский, русскоговорящие — враги и т. д. При этом Прибалтика активно сотрудничает с РФ, и на деле оказывается, что в каждом пятом объявлении о работе в той же Литве есть требование о знании русского.









По итогу выпускники факультетов по русской филологии могут очень удачно устроиться на работу. Несмотря на закрытие российских СМИ, в стране всё равно есть вакансии редакторов и журналистов с требованием о знании русского языка. Также можно устроиться в бюро переводов, туристические компании и даже в дипломатический корпус. Польский язык, кстати, тоже котируется.



«Представители VU подчеркивают, что на выпускников русской и польской филологии обратили внимание представители деловых организаций, так как они ощутили нехватку сотрудников, которые не только хорошо владеют русским или польским языком, но и хорошо разбираются в культурных тонкостях российско- или польско-литовских исторических отношений», — пишут в пресс-службе университета.



Поэтому сейчас вуз предлагает параллельное обучение русской филологии даже тем, кто учится на других факультетах. Например, на экономическом, чтобы студенты могли планировать будущую карьеру с учётом требований рынка. Ведь очень многие прибалтийские компании ведут дела с Россией.



В сфере туризма специалисты, знающие русский язык, также важны, ведь пока что в Прибалтику ещё едут туристы из России. Они должны получить качественный отдых. Общение на родном языке этому способствует, ведь любые вопросы можно будет быстро решить с турагентом.



«Чтобы путешественники приезжали и останавливались более чем на одну ночь и возвращались более одного раза, им необходимы исключительно качественные услуги, а также информация и общение на их родном языке», — отметил заведующий кафедрой.



Неудивительно, что молодые люди, кто решил остаться работать на родине, выбирают изучение русского языка. Так что, как бы прибалтийские власти не пытались минимизировать всё русское в своих странах, сделать этого не получается.



Во-первых, в Литве, Латвии и Эстонии очень большое количество русскоговорящего населения. Во-вторых, страны активно сотрудничают с Россией и отказываться от этого не хотят. Политиков балтийских государств русофобия снова приводит в тупик, сообщает



Об этом рассказал Павел Лавринц, завкафедры русской филологии Вильнюсского университета (VU.) Люди, знающие русский язык, нужны для работы в бизнесе, туризме и даже в МИДе.По итогу выпускники факультетов по русской филологии могут очень удачно устроиться на работу. Несмотря на закрытие российских СМИ, в стране всё равно есть вакансии редакторов и журналистов с требованием о знании русского языка. Также можно устроиться в бюро переводов, туристические компании и даже в дипломатический корпус. Польский язык, кстати, тоже котируется.«Представители VU подчеркивают, что на выпускников русской и польской филологии обратили внимание представители деловых организаций, так как они ощутили нехватку сотрудников, которые не только хорошо владеют русским или польским языком, но и хорошо разбираются в культурных тонкостях российско- или польско-литовских исторических отношений», — пишут в пресс-службе университета.Поэтому сейчас вуз предлагает параллельное обучение русской филологии даже тем, кто учится на других факультетах. Например, на экономическом, чтобы студенты могли планировать будущую карьеру с учётом требований рынка. Ведь очень многие прибалтийские компании ведут дела с Россией.В сфере туризма специалисты, знающие русский язык, также важны, ведь пока что в Прибалтику ещё едут туристы из России. Они должны получить качественный отдых. Общение на родном языке этому способствует, ведь любые вопросы можно будет быстро решить с турагентом.«Чтобы путешественники приезжали и останавливались более чем на одну ночь и возвращались более одного раза, им необходимы исключительно качественные услуги, а также информация и общение на их родном языке», — отметил заведующий кафедрой.Неудивительно, что молодые люди, кто решил остаться работать на родине, выбирают изучение русского языка. Так что, как бы прибалтийские власти не пытались минимизировать всё русское в своих странах, сделать этого не получается.Во-первых, в Литве, Латвии и Эстонии очень большое количество русскоговорящего населения. Во-вторых, страны активно сотрудничают с Россией и отказываться от этого не хотят. Политиков балтийских государств русофобия снова приводит в тупик, сообщает locationews.net