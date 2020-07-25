Происшествия

сегодня, 09:16

Шесть липчанок и одна жительница Воронежской области доверились лжепродавщице

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#мошенничество
Шесть липчанок и одна жительница Воронежской области доверились лжепродавщице

Липчанка за продажу несуществующих детских и женских вещей через интернет предстанет перед судом.

Следственным управлением УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Липецкой области, обвинение предъявлено несудимой безработной 32-летней липчанке. 

По версии следствия, она создала страницу на одном из популярных сайтов в сети «Интернет», где разместила объявление о продаже несуществующей женской и детской одежды, а также иных товаров. Обвиняемая обещала потенциальным покупателям быструю доставку и качественный товар. В действительности никаких действий по заказу товара и его пересылке она не предпринимала.

- Шесть липчанок и одна жительница Воронежской области доверились информации, опубликованной на странице обвиняемой, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - В результате злоумышленнице удалось похитить их денежные средства на общую сумму свыше 31 000 рублей. Потерпевшие договаривались о покупке через переписку в социальной сети. Переводили деньги на карту обвиняемой. На все претензии, связанные с невыполнением условий доставки, у нее находилось множество объяснений. Однако, самым распространенным аргументом оказывалась маленькая сумма заказа. Женщина объясняла покупателям, что чем больше сумма заказа, тем вероятнее доставка. Часто ссылалась обвиняемая и на отсутствие товара на складе, тем самым затягивала время. В ряде случаев срок ожидания превысил год.

Следователи квалифицировали действия обвиняемой по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
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#мошенничество

Комментарии (1)

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Вован настоящий

сегодня, 13:45
Модераторы!!! Где мой комментарий? Что же я там такого написал, коль Вы его не опубликовали? Полоумные!!!
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