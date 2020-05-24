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В Москве умер аллигатор-долгожитель вывезенный еще из нацистской Германии

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#аллиагатор #Гитлер #московский зоопарк

23 мая официальный инстаграм-аккаунт Московского зоопарка сообщил о смерти одного из своих питомцев — миссисипского аллигатора по кличке Сатурн.

Сатурн был представителем довольно редкого, вымирающего вида семейства крокодиловых, которые в природе встречаются только в двух местах — в болотистых дельтах рек Миссисипи в США и Янцзы в Китае. Точная дата рождения Сатурна не известна; в многочисленных статьях о нем утверждается, что он был любимым животным Адольфа Гитлера, хотя никаких подтверждений этим слухам нет.

Тем не менее, Сатурн точно прожил очень насыщенную жизнь. Известно, что он вылупился из яйца на родине, в штате США Миссисипи, около 1936 года. Затем он какое-то время пребывал в Берлинском зоопарке — от этого и пошла гипотеза, что Сатурн якобы был любимцем Гитлера. Когда в ноябре 1943 года авиация разбомбила зоопарк, Сатурн сбежал в поисках еды. Он оказался одним из 96 животных, которые пережили войну — около 16 тысяч погибли. Три года о нем ничего не было известно. Только после окончания войны, в 1946 году, Сатурна нашли британские солдаты и передали его советской стороне. Следующие 74 года своей жизни он прожил жил в Московском зоопарке.

В 1968 году Сатурну попытались подселить самку аллигатора из чикагского зоопарка по кличке Шипка. Она была на 30 лет моложе его, но оказалась бесплодной, а потом скоропостижно скончалась. Сатурн был так расстроен, что долгое время отказывался от еды. Сатурн был настоящим долгожителем — в дикой природе, сообщает аккаунт Московского зоопарка, представители этого вида живут около 30-50 лет. Память о Сатурне, говорится в официальном сообщении, будет увековечена в Дарвиновском музее, сообщает meduza.io.
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#аллиагатор #Гитлер #московский зоопарк

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