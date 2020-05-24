сегодня, 11:53
В Москве умер аллигатор-долгожитель вывезенный еще из нацистской Германии
23 мая официальный инстаграм-аккаунт Московского зоопарка сообщил о смерти одного из своих питомцев — миссисипского аллигатора по кличке Сатурн.
Тем не менее, Сатурн точно прожил очень насыщенную жизнь. Известно, что он вылупился из яйца на родине, в штате США Миссисипи, около 1936 года. Затем он какое-то время пребывал в Берлинском зоопарке — от этого и пошла гипотеза, что Сатурн якобы был любимцем Гитлера. Когда в ноябре 1943 года авиация разбомбила зоопарк, Сатурн сбежал в поисках еды. Он оказался одним из 96 животных, которые пережили войну — около 16 тысяч погибли. Три года о нем ничего не было известно. Только после окончания войны, в 1946 году, Сатурна нашли британские солдаты и передали его советской стороне. Следующие 74 года своей жизни он прожил жил в Московском зоопарке.
В 1968 году Сатурну попытались подселить самку аллигатора из чикагского зоопарка по кличке Шипка. Она была на 30 лет моложе его, но оказалась бесплодной, а потом скоропостижно скончалась. Сатурн был так расстроен, что долгое время отказывался от еды. Сатурн был настоящим долгожителем — в дикой природе, сообщает аккаунт Московского зоопарка, представители этого вида живут около 30-50 лет. Память о Сатурне, говорится в официальном сообщении, будет увековечена в Дарвиновском музее, сообщает meduza.io.