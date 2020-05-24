В Новосибирске несмотря на режим самоизоляции сотни людей ночью отплясывали на площади Ленина под Верку Сердючку

Многие снимали происходящее на видео и выкладывали в Инстаграм с пометками «самоизоляция», «обожаю!»

Этой ночью новосибирцы, несмотря на режим изоляции и рекордную статистику по заболевшим коронавирусом, устроили вечеринку на площади Ленина — они лихо отплясывали под Верку Сердючку, «Ленинград» и другие зажигательные треки.Как пишет https://news.ngs.ru "антикарантинные танцы, судя по фотографиям, были возле здания по адресу Ленина, 1, неподалеку от Первомайского сквера. Люди стали собираться там еще с десяти часов вечера. Они стояли рядом друг с другом, не соблюдая дистанцию, некоторые забирались на машины. И ни одного в защитных масках.Вы не выходили два месяца из дома, чтобы остановить распространение инфекции, носите маску в общественных местах и перчатки, часто моете руки и соблюдаете другие меры безопасности? Посмотрите на обратную сторону режима самоизоляции в Новосибирске. Первый танец под «Ленинград». «В Питере — пить», а в Новосибирске — гулять так гулять, а потом болеть.

Полицейские должны были провести проверку по факту вечеринки. Организаторов могли обвинить в нарушении минимум двух законов. Но позже в УМВД полиции сообщили, что видео антикарантинной вечеринки — частично монтаж. Якобы там было всего 50-60 людей. Но кадры, сделанные с высоты, говорят об обратном. Мы посчитали, сколько на самом деле там было человек.

Далее у нас идёт Верка Сердючка, призывающая потанцевать с ней (все послушались!) под песню «Чита-Дрита»...