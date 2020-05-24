В России

сегодня, 10:08

В Новосибирске несмотря на режим самоизоляции сотни людей ночью отплясывали на площади Ленина под Верку Сердючку

164

Многие снимали происходящее на видео и выкладывали в Инстаграм с пометками «самоизоляция», «обожаю!»

Этой ночью новосибирцы, несмотря на режим изоляции и рекордную статистику по заболевшим коронавирусом, устроили вечеринку на площади Ленина — они лихо отплясывали под Верку Сердючку, «Ленинград» и другие зажигательные треки.

Как пишет https://news.ngs.ru "антикарантинные танцы, судя по фотографиям, были возле здания по адресу Ленина, 1, неподалеку от Первомайского сквера. Люди стали собираться там еще с десяти часов вечера. Они стояли рядом друг с другом, не соблюдая дистанцию, некоторые забирались на машины. И ни одного в защитных масках.

Вы не выходили два месяца из дома, чтобы остановить распространение инфекции, носите маску в общественных местах и перчатки, часто моете руки и соблюдаете другие меры безопасности? Посмотрите на обратную сторону режима самоизоляции в Новосибирске. Первый танец под «Ленинград». «В Питере — пить», а в Новосибирске — гулять так гулять, а потом болеть.

Полицейские должны были провести проверку по факту вечеринки. Организаторов могли обвинить в нарушении минимум двух законов. Но позже в УМВД полиции сообщили, что видео антикарантинной вечеринки — частично монтаж. Якобы там было всего 50-60 людей. Но кадры, сделанные с высоты, говорят об обратном. Мы посчитали, сколько на самом деле там было человек.

Далее у нас идёт Верка Сердючка, призывающая потанцевать с ней (все послушались!) под песню «Чита-Дрита»...

164

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пригожин ответил Шнурову на «стишки» о бедственном положении артистов
Пригожин ответил Шнурову на «стишки» о бедственном положении артистов

сегодня, 10:13

В России
В Башкирии спасли 7-летнего ребёнка-маугли
В Башкирии спасли 7-летнего ребёнка-маугли

сегодня, 10:06

В России
После съемок на хлебозаводе журналистам угрожают расправой
#угроза журналистам
После съемок на хлебозаводе журналистам угрожают расправой

вчера, 09:22

В России
Как изменится Договор по открытому небу в случае выхода из него США
#открытое небо #ВВС США
Как изменится Договор по открытому небу в случае выхода из него США

вчера, 09:20

В России
Жители сёл отказались принимать участников Крестного хода
#крестный ход
1
Жители сёл отказались принимать участников Крестного хода

вчера, 09:14

В России
Обнаружен склад с гранатометами и пулеметами
Обнаружен склад с гранатометами и пулеметами

вчера, 09:11

В России