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сегодня, 10:06

Липчане смогут выбраться из Южной Кореи 2 июня

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#коронавирус #
Липчане смогут выбраться из Южной Кореи 2 июня

Все россияне, в том числе жители Липецкой области, смогут попасть на вывозной рейс 2 июня из Сеула, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минкомсвязи РФ.

На рейс Сеул – Владивосток – Москва, который вылетает 2 июня 2020 года (номер рейса и время уточняется), смогут попасть все граждане России. Также Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 3 июня

Ранее предполагалось, что на этот рейс смогут попасть только граждане России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Амурской, Еврейской автономной, Сахалинской, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Магаданской ,Ульяновской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Республике Карелия, Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Чукотском автономном округе.

Представитель Минкомсвязи призвал тех, кто ещё не прошёл регистрацию на этот рейс, зарегистрироваться на сайте госуслуг.
2 893
#коронавирус #

Комментарии (2)

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Перри Мейсон

20 минут назад
С товарищем Ыном обмениваемся передовым опытом управления страной
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Перри Мейсон

30 минут назад
А мне в Северной Корее хорошо!
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