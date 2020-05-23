Происшествия

53 минуты назад

Водитель электросамоката врезался в стоящую иномарку

4 738
#авария #ДТП
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Водитель электросамоката врезался в стоящую иномарку

Произошедшая на кольце улицы Свиридова авария попала на видеозапись.

Сегодня около 9 утра на кольце улиц Стаханова-Свиридова в Липецке произошло ДТП. Парень, ехавший по кольцу на электросамокате, не справился с управлением и врезался в припаркованный у обочины «Хэндай». Момент столкновения записала уличная камера.




Парень вылетел со скутера и ударился головой о бордюр. У иномарки повреждено зеркало.
4 738
#авария #ДТП
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Комментарии (4)

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там вам не тут

11 минут назад
китайцы уже сделали АКБ с пробегом 880км на одном заряде и эксплуатационного пробега в 12 млн. км.это в пять раз больше чем у ДВС пока в России только трындят о новых технологиях .
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дорогу порывным технолгиям !

15 минут назад
надо заголовок помощнее сделать - ' Водитель технологий Тесла врезался в припаркованный пещерный ДВС"
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Wert

20 минут назад
Видел одного такого же умника на днях. На самокате ехал прямо по центру дороги, потом на красный уже поехал как пешеход по зебре на тротуар, а там дальше снова по дороге. Я ещё подумал, что долго он так не наездит. Бардак.
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Сергей V

42 минуты назад
Прогресс технологий принес очередную проблему для окружающих от горе неучей вождения. Только волна алкашни без прав на скутерах начала сходить, на тебе, новый способ для подвигов
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