Водитель электросамоката врезался в стоящую иномарку

Произошедшая на кольце улицы Свиридова авария попала на видеозапись.

Сегодня около 9 утра на кольце улиц Стаханова-Свиридова в Липецке произошло ДТП. Парень, ехавший по кольцу на электросамокате, не справился с управлением и врезался в припаркованный у обочины «Хэндай». Момент столкновения записала уличная камера.Парень вылетел со скутера и ударился головой о бордюр. У иномарки повреждено зеркало.