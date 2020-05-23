Липчане онлайн обсудят строительство дороги и многоэтажки

Новый проезд планируют в районе Цемзавода, строительство жилого дома – в Левобережье.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес на общественное обсуждение ряд строительных проектов. Публичные слушания будут проходить онлайн. В условиях режима самоизоляции такой формат позволит липчанам принять участие в обсуждении проектов, не нарушая карантин. Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены проекты и правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах обсуждаемых территорий.

Общественное обсуждение пройдут шесть проектов. На публичные слушания вынесены проекты, которые и раньше обсуждали горожане. Новые коррективы внесены в проект планировки и проект межевания квартала , ограниченного улицами Октябрьская, Сергея Литаврина, Первомайская, Валентина Скороходова, района села Коровино , поселка Желтые Пески и строительство второго «Елецкого» возле шоссе со стороны Опытной станции. Также липчане обсудят необходимость строить дорогу в районе Цемзавода, строительство дома в 5-8 этажей на улице Крупской и межевание общественной зоны на пересечении улиц Стаханова и Свиридова.

Свои предложения и замечания участники общественных обсуждений cмогут направить письменно в адрес департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка или на электронную почту proekt@lipetskcity.ru. Сбор замечаний и предложений продлится до 8 июня. Все предложения граждан в рамках процедуры общественных обсуждений будут рассматриваться авторами проектов и иметь такую же юридическую силу, как и ранее в рамках очных публичных слушаний.