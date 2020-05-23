Общество

сегодня, 12:49

Липчане онлайн обсудят строительство дороги и многоэтажки

3 582
#публичные слушания #строительство
Липчане онлайн обсудят строительство дороги и многоэтажки

Новый проезд планируют в районе Цемзавода, строительство жилого дома – в Левобережье.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес на общественное обсуждение ряд строительных проектов. Публичные слушания будут проходить онлайн. В условиях режима самоизоляции такой формат позволит липчанам принять участие в обсуждении проектов, не нарушая карантин. Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены проекты и правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах обсуждаемых территорий.

Общественное обсуждение пройдут шесть проектов. На публичные слушания вынесены проекты, которые и раньше обсуждали горожане. Новые коррективы внесены в проект планировки и проект межевания квартала, ограниченного улицами Октябрьская, Сергея Литаврина, Первомайская, Валентина Скороходова, района села Коровино, поселка Желтые Пески и строительство второго «Елецкого» возле шоссе со стороны Опытной станции. Также липчане обсудят необходимость строить дорогу в районе Цемзавода, строительство дома в 5-8 этажей на улице Крупской и межевание общественной зоны на пересечении улиц Стаханова и Свиридова.

Свои предложения и замечания участники общественных обсуждений cмогут направить письменно в адрес департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка  или на электронную почту proekt@lipetskcity.ru. Сбор замечаний и предложений продлится до 8 июня. Все предложения граждан в рамках процедуры общественных обсуждений будут рассматриваться авторами проектов и иметь такую же юридическую силу, как и ранее в рамках очных публичных слушаний.

 

3 582
#публичные слушания #строительство

Комментарии (3)

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Житель Липецка

18 минут назад
Интересно, как к этим публичным слушаниям относится прокуратура области? Федеральный закон об общественном контроле не предусматривает проведение в режиме онлайн...
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Бестолочи

55 минут назад
На Опытной будет второй "звёздный", а никак не "елецкий". Попытка раздуть срачь?
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с

59 минут назад
вообще у опытной строится звездный а не елецкий
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