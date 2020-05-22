В России
22 минуты назад
Коммерческий запуск 5G поставят на паузу
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Коммерческий запуск сетей связи пятого поколения (5G) в России оказался под вопросом, пишут «Известия».
Минкомсвязь РФ предложила сэкономить 1,5 млрд рублей, которые в 2020 году должны были пойти на работы по расчистке частот для строительства необходимой для 5G инфраструктуры, следует из письма ведомства в Аналитический центр при правительстве РФ (АЦ) и АНО «Цифровая экономика» (документ есть в распоряжении газеты).
Большую часть этих средств могут направить в резервный фонд правительства. Кроме того, около 500 млн рублей будут перенаправлены на финансирование доступа малых городов ко второму мультиплексу цифрового ТВ.
Таким образом, в этом году сети связи пятого поколения могут остаться без государственного финансирования. Это значительно отодвинет сроки внедрения 5G в стране, считают эксперты.
Из обращения Минкомсвязи также следует, что в 2020 году федеральный проект «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» совокупно может недосчитаться 8,8 млрд рублей госфинансирования.
2,5 млрд рублей министерство предложило выделить на субсидии на распространение обязательных общедоступных телеканалов второго мультиплекса в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек. Оставшуюся часть могут направить в резервный фонд правительства, сказал «Известиям» источник в рабочей группе по федеральному проекту.
В «Ростелекоме» сообщили «Известиям», что знают об инициативе, которую обсудят на ближайшем заседании рабочей группы «Информационная инфраструктура» на площадке АНО «Цифровая экономика». Встреча должна состояться 22 мая. В «Мегафоне» и МТС воздержались от комментариев.
Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Роман Яковлев отметил, что сокращение бюджета фактически может означать обнуление финансирования запланированных на 2020-й работ по высвобождению частот для 5G.
С ним согласился гендиректор «Спектрум Менеджмент» Игорь Гурьянов. По его словам, под секвестр попали мероприятия в интересах операторов мобильной связи.
Минкомсвязь РФ предложила сэкономить 1,5 млрд рублей, которые в 2020 году должны были пойти на работы по расчистке частот для строительства необходимой для 5G инфраструктуры, следует из письма ведомства в Аналитический центр при правительстве РФ (АЦ) и АНО «Цифровая экономика» (документ есть в распоряжении газеты).
Большую часть этих средств могут направить в резервный фонд правительства. Кроме того, около 500 млн рублей будут перенаправлены на финансирование доступа малых городов ко второму мультиплексу цифрового ТВ.
Таким образом, в этом году сети связи пятого поколения могут остаться без государственного финансирования. Это значительно отодвинет сроки внедрения 5G в стране, считают эксперты.
Из обращения Минкомсвязи также следует, что в 2020 году федеральный проект «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» совокупно может недосчитаться 8,8 млрд рублей госфинансирования.
2,5 млрд рублей министерство предложило выделить на субсидии на распространение обязательных общедоступных телеканалов второго мультиплекса в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек. Оставшуюся часть могут направить в резервный фонд правительства, сказал «Известиям» источник в рабочей группе по федеральному проекту.
В «Ростелекоме» сообщили «Известиям», что знают об инициативе, которую обсудят на ближайшем заседании рабочей группы «Информационная инфраструктура» на площадке АНО «Цифровая экономика». Встреча должна состояться 22 мая. В «Мегафоне» и МТС воздержались от комментариев.
Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Роман Яковлев отметил, что сокращение бюджета фактически может означать обнуление финансирования запланированных на 2020-й работ по высвобождению частот для 5G.
С ним согласился гендиректор «Спектрум Менеджмент» Игорь Гурьянов. По его словам, под секвестр попали мероприятия в интересах операторов мобильной связи.
76