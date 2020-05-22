Война с вирусом: у обезъян выработался иммунитет на коронавирус, в Месксике выпал коронавирусный град

У переболевших коронавирусом обезьян появляется иммунитет – исследование проводили гарвардские ученые. Из-за отсутствия туристов Италия лишилась 20 миллиардов евро. Без господдержки в России могут закрыться две трети книгоиздателей. На севере Мексики и в Китае выпал «коронавирусный» град.

La empresa israelí Avtipus Patents and Inventions, presentó un cubrebocas que se abre y se cierra a la altura de la boca.



Así podrás comer, disfrutar, beber y al retirar el tenedor se cerrará, y quedas protegido contra el virus y otras personas que estén sentadas alrededor de ti pic.twitter.com/Xv9EVokkuR — Cerebros (@CerebrosG) May 19, 2020

What a hailstone last night in Qingdao!!!

По данным Роспотребнадзора, на утро 22 мая в мире зафиксированы 5 142 798 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 107 330 человек.Погибли от коронавируса 334 865 человек, полностью вылечились – 2 092 603 человека.США остается лидером антирейтинга - здесь выявлены 1,62 миллиона зараженных. В России число зараженных превысило 325 тысяч. Уже больше 310 тысяч зараженных в Бразилии. Больше двухсот тысяч случаев – в Испании, Великобритании, Италии. Больше ста тысяч случаев заражения – во Франции, Германии, Турции, Иране, Индии и Перу.В России за последние сутки зафиксировано 8 894 заболевших в 84 регионах. Всего на территории страны 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 99 825 человек. 3249 - скончались.В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 64 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 1503 случая заражения коронавирусной инфекцией, 463 человека выздоровели, 5 умерли. В России Липецкая область по количеству выявленных зараженных находится на 41 месте.У обезьян, которых ученые заразили коронавирусом, после выздоровления выработался иммунитет. Исследование проводила группа американских ученых Гарвардской медицинской школы, сообщает японский канал nhk.or.jp. Коронавирусом они заразили девять макак. Животные полностью выздоровели через месяц после того, как тесты на вирус показали отрицательный результат. После этого ученые повторно ввели штамм вируса. Наблюдения показали – даже у обезьяны, которая получила самую высокую дозу вируса, следы присутствия SARS-CoV-2 быстро уменьшились, зато анализы крови подтвердили увеличение антител, которые ослабляют активность коронавируса в организме. Антитела предотвращали размножение вируса и повторное заражение. Пока неизвестно, будет ли таким же результат у людей, однако положительный результат дает надежду на разработку вакцин, которые основаны на иммунологических ответах организма.Французские ученые института исследований по эксплуатации моря выяснили, можно ли заразиться коронавирусом в морской воде. Результаты дают надежду, что купание в море может быть безопасным - никаких следов SARS-CoV-2 в образцах морской воды и моллюсков, взятых вблизи французского побережья, не обнаружено, сообщает Le Figaro. Издание отмечает, что пробы были взяты на 3 участках побережья Нормандии, на восьми участках побережья региона Бретань, на восьми участках побережья Атлантического океана и трех участках побережья Средиземного моря. Ученые также проверили образцы мидий и устриц. Аналогичное исследование чуть раньше проводили ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC) – по их мнению соль, которая присутствует в морской воде, вероятно, деактивирует вирус. А вот в пресноводных водоемах вирус может выживать лучше. Они уточнили, что заразиться коронавирусом можно также и на суше – на пляже или берегу водоема, так как вирус может находиться в песке. Теперь французские вирусологи будут продолжать брать пробы и анализы на одних и тех же участках каждые две недели еще несколько месяцев.«Умную» маску с дистанционным управлением, которую придумали израильские разработчики, можно не снимать даже во время еды. Устройство может сделать посещение ресторанов менее рискованным после отмены карантина, сообщает агентство Reuters. От обычной маски изобретение отличается специальной шторкой-прорезью и рычагом управления. Прорезь можно открыть механически, с помощью этого рычага (бюджетный вариант маски), либо она будет открываться автоматически, когда вилка или ложка приблизятся ко рту. Стоит отодвинуть столовый прибор от лица, как шторка немедленно захлопывается. Правда, может возникнуть проблема с жидкой едой и напитками – маску можно испачкать тем же мороженым. Компания уже подала заявку на патент и планирует начать выпуск умной маски.20 миллиардов евро недосчиталась Италия из-за отсутствия туристов в стране в период эпидемии коронавируса – объем упущенных доходов компаний подсчитали эксперты национальной бизнес-ассоциации Coldiretti. Основные «пострадавшие» — гостиницы, рестораны, сфера транспорта и торговли, отметили аналитики. Как отмечается, в турбизнесе в Италии занята почти пятая часть населения - 4,2 миллиона человек. Каждые 100 евро, потраченные туристами, приносят 86 евро дохода для других сфер деятельности. В результате удар по экономике Италии оказался очень сильным.Около 70% предприятий книжной отрасли могут закрыться в России и стать банкротами без господдержки, сообщили РИА Новости в Российском книжном союзе. Так, на апрель-май выпуск книг полностью приостановили 82% издателей, а 43% отказались от трети запланированных на 2020 год новинок. По мнению экспертов книжная отрасль после карантина будет восстанавливаться очень медленно – падение доходов скажется на покупательской способности населения, поскольку книга не является товаром первой необходимости, вероятно, посещаемость книжных магазинов в первые месяцы после пандемии тоже упадет. Всего за два месяца российские издатели потеряли около 2,3 миллиарда рублей, а в целом по итогам года убытки могут составить 15 миллиардов рублей, или 25% от выручки. Выросшие интернет-продажи книг во время карантинных ограничений составляют 23% от объема книжного рынка и не позволяют издателям компенсировать выпавшие доходы от продаж книг через привычные книжные магазины.На фоне пандемии в мире заметно выросла вырубка тропических лесов в 18 странах мира – только в марте исчезли почти 650 тысяч гектаров тропических лесов. Вырубка за март выросла на 150% по сравнению с показателями прошлых лет, свидетельствует анализ данных со спутника Всемирного фонда дикой природы (WWF). Самые большие потери леса отмечают в Индонезии, Конго, Бразилии. Эксперты связывают это с тем, что во время пандемии государства отстранились от защиты лесов, чем воспользовались компании, которые занимаются вырубками - полиция, рейнджеры и иные контролирующие лица государства значительно меньше присутствовали в этот период на местах. «Мы должны немедленно остановить всемирную вырубку леса и сажать новые природоприближенные леса, иначе COVID-19 может стать только предвестником новых кризисов. Мы знаем, что вспышки многих инфекционных болезней прямо связаны с выкорчевыванием леса», - заявил председатель службы защиты природы WWF Германия Кристоф Хайнрих.Один из чешских пивоваренных заводов вылил в канализацию 14 тысяч литров пива, сообщает портал vinegret.cz. Компания забрала просроченные напиток у ресторанов-партнеров, которые не смогли продать напиток из-за коронавирусных ограничений. Потери пивоварам частично компенсировал возврат ранее уплаченного налога на добавленную стоимость – таковы поправки к закону об НДС, которые правительство Чехии недавно приняло в качестве антикризисных мер поддержки предпринимателей. Правда, расходы на доставку напитка на завод и его ликвидацию оказались сопоставимы с суммой возвращенного налога, и существенной выгоды компания не получила, отметили представители предприятия.Власти Мадрида подают в суд на правительство страны из-за отказа минздрава Испании смягчить карантин, как это происходит в большей части страны, сообщается в правительстве автономного сообщества Мадрид. Уже трижды Мадрид просил смягчить карантинные меры, получив два отказа и ожидая решения по последнему запросу. Между тем, в регионе уверены – местная система здравоохранения способна справиться с возможной новой вспышкой коронавируса. При том, большая часть Испании, где проживают 70% населения, уже перешла на первую стадию смягчения, некоторые территории приступили ко второй фазе смягчения карантина. «Правительство не разрешает Мадриду перейти на другую фазу, и он останется парализован. Нет технического объяснения. Мы готовы. Наша торговля рушится, мы каждую неделю теряем 18 тысяч рабочих мест», - написала в Twitter глава правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, которая представляет оппозицию. Руководство автономного сообщества Мадрид считает, что правительство страны необъективно и применяет к нему критерии, которые отличаются от тех, которые применяют к остальной стране. Власти Испании поясняют свое решение тем, что в Мадриде и Барселоне огромная транспортная система, и вероятность начала второй волны эпидемии выше.Вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, угрожает существованию племен коренных народов Южной Америки. Однако в бразильском штате Амазонас из-за отсутствия помощи со стороны правительства местные племена вынуждены обращаться к народной медицине, сообщает канал france24.com. Представители племен признались – у них нет другого выбора, кроме как обратиться к традиционной медицине. «Кажется, что правительство выбирает, кому заниматься, и они оставляют нас без внимания. Мы научились управлять собой. Мы научились сражаться в одиночку», - сказал лидер одного из коренных сообществ. Для приготовления лекарств жители используют кору дерева, мяту из кожуры манго и мед – ингредиенты народных средств, которые передавались в семьях из поколения в поколение. Между тем, сегодня Бразилия поднялась уже на третье место по количеству зараженных, а эпидемия представляет особую опасность для коренных народов Амазонии, поскольку те живут в удаленных местах, где часто сложно получить медицинскую помощь. В деревнях Бразилии живут около 800 тысяч представителей коренных народов, большинство из которых – в штате Амазонас. Многие из них не контактируют с внешним миром. Однако это не значит, что у них нет возможности заразиться. Вокруг поселений часто снуют старатели, которые нелегально добывают золото и другие дорогостоящие ресурсы. А вот медицинское обслуживание здесь практически отсутствует.Необычное природное явление наблюдали в мексиканском муниципалитете Монтеморелос: выпавший здесь на днях град напоминал по форме вирус, который вызывает COVID-19 – практически на каждой градине были шипы. А чуть раньше такой же град выпал в китайском городе Циндао. Многие стали полагать, что такое погодное явление – знак свыше. Жители Мексики даже сочли, что небесные силы таким образом призвали людей соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Между тем, метеорологи не увидели в форме осадков ничего удивительного. По их словам, ничего неординарного в явлении нет. Дело в том, что во время мощного шторма градины различных размеров раскалываются при ударе друг с другом, после чего слипаются в необычные формы, формируя, в том числе, в подобные шипы. Но жители Монтеморелос не доверяют ученым. В соцсетях и мессенджерах они только и говорят, что о «знаке свыше».