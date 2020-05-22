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ЕГЭ-2020: важные изменения

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#ЕГЭ #экзамен
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ЕГЭ-2020: важные изменения

Выдача аттестатов, правила организации экзаменов и бюджетные места.

Председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова разместила в своем Instagram инфографику, посвященную вопросам организации Единого государственного экзамена в 2020 году.

Об аттестации выпускников 9-х и 11-х классов:
- аттестация пройдет на основании итоговых оценок
- аттестаты выдадут до 15 июня
- ЕГЭ будут сдавать только те, кто хочет поступать в вузы в этом году.

О порядке проведения ЕГЭ:
- учащиеся 11-х классов будут сдавать экзамены по предметам, которые необходимы для поступления
- проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня во избежание скопления участников экзамена в аудиториях
- на входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут дезинфицироваться
- экзамен будет организован с учетом рекомендаций Роспотребнадзора
- пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами индивидуальной защиты
- школьники будут сидеть на расстоянии не менее полуметра друг от друга
- те, кто не сдаст ЕГЭ в июне, смогут это сделать в августе
- дополнительные периоды сдачи ЕГЭ предусмотрят и в течение года.

О поступлении в вузы:
- подать документы на поступление по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия
- в вузах выделят дополнительные места, чтобы не менее 60% выпускников могли претендовать на бесплатное обучение
- военный призыв для поступающих в этом году отложен.



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#ЕГЭ #экзамен
2

Комментарии (1)

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Отморозок

8 минут назад
А че в инСТОграмм, а не на официальном сайте разместила? Там буфера пусть свои размещает, а нам официально надо!
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