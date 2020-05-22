ЕГЭ-2020: важные изменения

Выдача аттестатов, правила организации экзаменов и бюджетные места.

Председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова разместила в своем Instagram инфографику, посвященную вопросам организации Единого государственного экзамена в 2020 году.Об аттестации выпускников 9-х и 11-х классов:- аттестация пройдет на основании итоговых оценок- аттестаты выдадут до 15 июня- ЕГЭ будут сдавать только те, кто хочет поступать в вузы в этом году.О порядке проведения ЕГЭ:- учащиеся 11-х классов будут сдавать экзамены по предметам, которые необходимы для поступления- проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня во избежание скопления участников экзамена в аудиториях- на входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут дезинфицироваться- экзамен будет организован с учетом рекомендаций Роспотребнадзора- пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами индивидуальной защиты- школьники будут сидеть на расстоянии не менее полуметра друг от друга- те, кто не сдаст ЕГЭ в июне, смогут это сделать в августе- дополнительные периоды сдачи ЕГЭ предусмотрят и в течение года.О поступлении в вузы:- подать документы на поступление по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия- в вузах выделят дополнительные места, чтобы не менее 60% выпускников могли претендовать на бесплатное обучение- военный призыв для поступающих в этом году отложен.