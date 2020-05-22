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Арендатор пруда застрелил семерых рыбаков
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Массовое убийство было совершено в Житомирской области Украины.
Мужчина застрелил семеро человек во время отдыха на природе, инцидент произошел в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области. Подозреваемый задержан.
Как сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, арендатор пруда в ночь на 22 мая расстрелял семь рыбаков из Киева, приехавших порыбачить. Подозреваемого направят на психиатрическую экспертизу.
- На берегу ставка, неподалёку от села Новоселица Попельнянского района, отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда, гражданина 3., 1962 г.р. После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ». Сначала он убил двоих, что оставались рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию. Думаю, что суд не будет иметь другого решения, как пожизненное лишение свободы для человека, лишившего жизни семерых, - написал Антон Геращенко в Facebook.
По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит от 15 лет до пожизненного заключения.
Как сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, арендатор пруда в ночь на 22 мая расстрелял семь рыбаков из Киева, приехавших порыбачить. Подозреваемого направят на психиатрическую экспертизу.
- На берегу ставка, неподалёку от села Новоселица Попельнянского района, отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда, гражданина 3., 1962 г.р. После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ». Сначала он убил двоих, что оставались рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию. Думаю, что суд не будет иметь другого решения, как пожизненное лишение свободы для человека, лишившего жизни семерых, - написал Антон Геращенко в Facebook.
По факту массового убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит от 15 лет до пожизненного заключения.
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