В России
41 минуту назад
Небензя назвал истинного инициатора возвращения Крыма
109
«Украина виновата сама».
Запуск референдума по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году обеспечила Украина вместе с захватившей власть в Киеве оппозицией, заявил 21 мая постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа.
Заседания по формуле Арриа подразумевают консультации, на которые приглашают не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. На этот раз заседание было посвящено ситуации в Крыму, уточняет РБК. Постпреды Германии, Франции и Чехии, а также принявший участие во встрече представитель Евросоюза заявили, что не признают воссоединение Крыма с РФ и считают его нарушением международного права.
- Чтобы понять, что произошло в Крыму и почему прошел этот референдум, вам следует понимать, что предшествовало этому», — сказал Небензя представителям Германии, Франции, Чехии, которые также принимали участие в заседании. «Вам следует открыть глаза на то, что происходило в Киеве и на Украине в 2014 году, что и привело к референдуму, — указал Небензя.
На встрече выступили представители гражданского сообщества Крыма, включая заместителя муфтия полуострова Эсадуллаха Баирова и главу "Украинской общины Крыма" Анастасию Гридчину. Они отметили, что их волеизъявление не противоречило конституции Украины, а решение о присоединении к России было добровольным. Жители полуострова также подчеркнули, что ситуация с соблюдением прав человека на полуострове значительно улучшилась с 2014 года, указывает ТАСС.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно", напоминает РИА Новости.
Заседания по формуле Арриа подразумевают консультации, на которые приглашают не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. На этот раз заседание было посвящено ситуации в Крыму, уточняет РБК. Постпреды Германии, Франции и Чехии, а также принявший участие во встрече представитель Евросоюза заявили, что не признают воссоединение Крыма с РФ и считают его нарушением международного права.
- Чтобы понять, что произошло в Крыму и почему прошел этот референдум, вам следует понимать, что предшествовало этому», — сказал Небензя представителям Германии, Франции, Чехии, которые также принимали участие в заседании. «Вам следует открыть глаза на то, что происходило в Киеве и на Украине в 2014 году, что и привело к референдуму, — указал Небензя.
На встрече выступили представители гражданского сообщества Крыма, включая заместителя муфтия полуострова Эсадуллаха Баирова и главу "Украинской общины Крыма" Анастасию Гридчину. Они отметили, что их волеизъявление не противоречило конституции Украины, а решение о присоединении к России было добровольным. Жители полуострова также подчеркнули, что ситуация с соблюдением прав человека на полуострове значительно улучшилась с 2014 года, указывает ТАСС.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно", напоминает РИА Новости.
109