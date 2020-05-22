В России

41 минуту назад

Небензя назвал истинного инициатора возвращения Крыма

109
#Крым
Небензя назвал истинного инициатора возвращения Крыма

«Украина виновата сама».

Запуск референдума по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году обеспечила Украина вместе с захватившей власть в Киеве оппозицией, заявил 21 мая постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа.

Заседания по формуле Арриа подразумевают консультации, на которые приглашают не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. На этот раз заседание было посвящено ситуации в Крыму, уточняет РБК. Постпреды Германии, Франции и Чехии, а также принявший участие во встрече представитель Евросоюза заявили, что не признают воссоединение Крыма с РФ и считают его нарушением международного права.

- Чтобы понять, что произошло в Крыму и почему прошел этот референдум, вам следует понимать, что предшествовало этому», — сказал Небензя представителям Германии, Франции, Чехии, которые также принимали участие в заседании. «Вам следует открыть глаза на то, что происходило в Киеве и на Украине в 2014 году, что и привело к референдуму, — указал Небензя.

На встрече выступили представители гражданского сообщества Крыма, включая заместителя муфтия полуострова Эсадуллаха Баирова и главу "Украинской общины Крыма" Анастасию Гридчину. Они отметили, что их волеизъявление не противоречило конституции Украины, а решение о присоединении к России было добровольным. Жители полуострова также подчеркнули, что ситуация с соблюдением прав человека на полуострове значительно улучшилась с 2014 года, указывает ТАСС.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно", напоминает РИА Новости.
109
#Крым

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Студентам вузов планируют онлайн-выпускной
#вуз #выпускной #коронавирус
Студентам вузов планируют онлайн-выпускной

13 минут назад

В России
Греция откроет туристический сезон 15 июня
#туризм
Греция откроет туристический сезон 15 июня

28 минут назад

В России
За сутки в России выявлено менее 9 тысяч случаев COVID-19
#коронавирус
За сутки в России выявлено менее 9 тысяч случаев COVID-19

36 минут назад

В России
Невролог не советует бездумно пить анальгин и аспирин для защиты от СOVID-19
#лечение #коронавирус
Невролог не советует бездумно пить анальгин и аспирин для защиты от СOVID-19

сегодня, 11:11

В России
Кого первыми будут прививать от коронавируса
#прививка #вакцина #коронавирус
Кого первыми будут прививать от коронавируса

сегодня, 11:05

В России
Москва вышла на первый этап смягчения ограничений
#коронавирус
Москва вышла на первый этап смягчения ограничений

сегодня, 10:58

В России