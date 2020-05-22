Бывший спикер Липецкого горсовета тянет в Орел земляков-управленцев

Игорь Тиньков уже дал трем липчанам новое место работы и не намерен останавливаться.

На этой неделе региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области возглавил депутат Липецкого горсовета Сергей Коваль. Новую работу ему предложил бывший спикер Липецкого горсовета Игорь Тиньков, с марта работающий заместителем председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.



- Сергей Коваль не сдал мандат депутата. Новая работа Сергея Коваля предполагает его участие в общественно-политической жизни Липецка, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Липецкого горсовета.



Сам Сергей Коваль, впрочем, сообщил GOROD48, что собирается расстаться с мандатом, и что сделает это уже в июне.



В свою очередь, Игорь Тиньков намерен переманить на Орловщину других своих земляков. Будучи куратором департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, департамента надзорной и контрольной деятельности и управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области, он уже дал работу бывшему коммерческому директору АО «ЛГЭК» Руслану Човгуну (это общество в 2015-2017 годах возглавлял Сергей Коваль) - он будет заниматься госзаказами, и бывшему руководителю автотранспортного управления ЛГЭКа Сергею Казьмину, который стал чиновником департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Оба этих руководителя некоторое время работали с Сергеем Ковалем и в филиале «Липецкэнерго» «МРСК-Центра».



- Мне интересны липецкие кадры. И я заберу в Орел еще некоторых специалистов и управленцев, которым тут не нашлось места. Так, совсем скоро бывший чиновник мэрии Липецка, оставшийся не у дел, возглавит один из департаментов правительства Орловской области. Но его имя я назову позже, - прокомментировал GOROD48 новые назначения Игорь Тиньков.