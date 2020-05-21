сегодня, 16:21
Два садоводческих товарищества останутся без электричества
22 мая с 09:00 до 15:00 не будет электричества в садоводческих товариществах СНТ «Дачный-3» и СНТ «Дачный-4», а также на улицах Зои Космодемьянской, Березовой и Боровой.
С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов
№ 12 по улице Сельскохозяйственной,
№№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20 по улице Российской,
№№ 1б, 2, 2а, 4, 4а/1, 6а, 8, 8/1 по улице Моршанской, а также в частном секторе на улицах Российской, 70 лет октября, Алтайской, Мурманской, Кавказской, Калужской, Солнечной, Садовой и в переулке Тополином.
Воду отключат для аварийного устранения утечки на водоводе по адресу: улица Российская, 22.
С 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители дома № 106а на проспекте Победы – из-за реконструкции водопровода на проспекте Победы, добавили в ЛГЭК.