Общество

сегодня, 16:21

Два садоводческих товарищества останутся без электричества

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#отключения
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Два садоводческих товарищества останутся без электричества

22 мая с 09:00 до 15:00 не будет электричества в садоводческих товариществах СНТ «Дачный-3» и СНТ «Дачный-4», а также на улицах Зои Космодемьянской, Березовой и Боровой. 

Света не будет в домах №№ 43, 45, 49, 51а, 53, 55, 57 по улице Меркулова и № 14 по улице Катукова. Как пояснили в ЛГЭК, дома обесточат из-за аварийных ремонтных работ на сетях электроснабжения. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов  

№ 12 по улице Сельскохозяйственной, 

№№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20 по улице Российской, 

№№ 1б, 2, 2а, 4, 4а/1, 6а, 8, 8/1 по улице Моршанской, а также в частном секторе на улицах Российской, 70 лет октября, Алтайской, Мурманской, Кавказской, Калужской, Солнечной, Садовой и в переулке Тополином.  

Воду отключат для аварийного устранения утечки на водоводе по адресу: улица Российская, 22. 

С 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители дома № 106а на проспекте Победы – из-за реконструкции водопровода на проспекте Победы, добавили в ЛГЭК.  
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#отключения
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