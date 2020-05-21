Война с вирусом: найдены три подтипа SARS-CoV-2, за просьбу надеть маску в США начали стрелять

Биологи Британии и Тасмании проанализировали геномы нескольких тысяч штаммов SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что вирус разделился на три отдельных линии, обладающих своим набором мутаций в ключевых генах. В Бельгии начинают испытания препарата от дыхательной недостаточности при коронавирусе. Средняя российская семья сможет прожить на свои сбережения примерно 63 дня, считает эксперт. В США посетитель кафе выстрелил в повара за просьбу надеть маску.



По данным Роспотребнадзора, на утро 21 мая в мире зафиксированы 5 035 572 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 99 831 человека.



Погибли от коронавируса 329 997 человек, полностью вылечились – 2 034 790 человек.



США остается лидером антирейтинга - здесь выявлены 1,59 миллиона зараженных. В России число зараженных превысило 300 тысяч. К этой границе подходит Бразилия, где больше 293 тысяч зараженных. Больше двухсот тысяч случаев – в Испании, Великобритании, Италии. Больше ста тысяч случаев заражения – во Франции, Германии, Турции, Иране, Индии и Перу.



В России за последние сутки зафиксировано 8 849 заболевших в 84 регионах. Всего на территории страны 317 554 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 92 681 человек. 3099 - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 62 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 1439 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 443 человека выздоровели, 4 человека умерли. 992 находятся на лечении. Среди регионов России по количеству выявленных зараженных Липецкая область находится на 39 месте.



Ученые нашли три подтипа коронавируса



Британские и тасманийские молекулярные биологи проанализировали геномы нескольких тысяч штаммов SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что вирус разделился на три отдельных линии, обладающих своим набором мутаций в ключевых генах. При том, если о первых двух подтипах специалистам уже было известно, то о третьем они узнали впервые. Предварительные результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv. На два подтипа – их назвали S и L – вирус распределили впервые китайские ученые в начале марта. Чуть позже молекулярные биологи из Тасманийского университета в Хобарте изучили геномы нескольких тысяч штаммов SARS-CoV-2, которые были расшифрованы за последние четыре месяца, и предложили считать вирус разделившимся на три подтипа – их предложили считать «линиями A, B и C». Линии A и B появились еще в ноябре или в декабре 2019 года, они распространялись на территории Китая, затем попали в страны Азии и на Западное побережье США, друг от друга отличаются слабо. Третья линия С появилась в феврале на территории Европы. Этот подтип отличается набором значимых мутаций в гене S, который отвечает за проникновение вируса в клетки, и в гене ORF1ab, который критически важен для размножения вируса. Из-за мутаций третий тип оказался, по мнению исследователей, более заразным и более изменчивым. Потому он стал стремительно распространяться по странам Европы в марте. Теперь «линия С» стала самой распространённой в мире. При этом биологи не исключают, что «линия C» могла так быстро распространиться по Европе и из-за случайных факторов, – к примеру, из-за того, что она первой проникла на ее территорию. Выводы учёных не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, потому к ним стоит относиться осторожно, отмечено в публикации.



В Бельгии испытают лекарство от дыхательной недостаточности



В Бельгии проведут клинические испытания лекарственного препарата, который предположительно может помочь пациентам с коронавирусом, которые страдают острой дыхательной недостаточностью, пишет бельгийская газета Le Soir. Испытания препарата, который предназначен для лечения нервно-мышечных заболеваний, проведет французская биотехнологическая компания на пятидесяти пациентах. Исследователи предполагают, что его свойства помогут в лечении затрудненного дыхания у коронавирусных больных и позволят избежать последним ИВЛ. Испытания продлятся 28 дней. Если они будут успешными, возможнор проведение дальнейших более крупных клинических исследований.



Во II квартале ВВП США сократится почти на 38%



Экономика США во II квартале может сократиться на 37,7% по сравнению с прошлым годом, а в целом за год ВВП страны сократится на 5,6%. Рост на 4,2% прогнозируется в 2021 году – такой прогноз сделали экономисты Бюджетного управления конгресса. Вырастет безработица – с 3,8% в первом квартале до 15,1% во втором и 15,8% - в третьем. К концу года она немного сократится – по прогнозам до 11,5%. Эксперты Бюджетного управления конгресса предполагают, что безработными во втором квартале окажутся 23,6 миллиона человек, в третьем – 25,1 миллиона. Некоторое восстановление экономики, возможно, начнется во второй половине 2020 года, однако социальное дистанцирование какое-то время будет сдерживать экономическую активность.



Индия снизила экспорт и импорт больше, чем вполовину



Индия из-за коронавирусных ограничений в апреле сократила импорт товаров в страну на 59%. Она также меньше экспортирует в другие страны – экспорт сократился на 60%, заявил на вебинаре «Ведение бизнеса с Индией во время пандемии» торговый представитель РФ Александр Рыбас. Больше всего пострадали товары традиционного индийского экспорта – ювелирные изделия, текстиль, ковры, изделия из кожи, товары машиностроения. Среди импортных товаров в Индию стали заметно меньше поступать электроника, химическая продукция, машинотехническая продукция.



Средней российской семье хватит собственных сбережений только на 63 дня



Средняя российская семья сможет прожить на свои сбережения, не прибегая к займам и не беря деньги в долг, чуть больше двух месяцев, или 63 дня, сообщила генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. А 42% россиян в реальности смогут оплачивать свои расходы не больше месяца. В зону наибольшего риска попали одинокие пенсионеры и неполные семьи с несовершеннолетними детьми, а также работники сферы обслуживающего персонала, которые из-за пандемии первыми потеряли работу. Уязвимыми оказались и люди 25-45 лет, из-за того, что у каждого второго россиянина этого возраста есть потребительский кредит.



Страх перед коронавирусом у россиян оказался слабее желания выйти на работу



За смягчение ограничений и выход на работу выступают две трети россиян, или 64%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Социологического антикризисного центра. За ужесточение ограничений последнего месяца и более строгий контроль карантина высказались только 6%, еще 23% поддерживают существующие самоизоляцию и контроль передвижения по городу. В целом режим самоизоляции в стране соблюдают 61%. Больше всего граждане боятся, что из-за карантина произойдет серьезный спад в экономике, и снизится уровень жизни (57%), опасаются отсутсвия средств на жизнь и еду (50%), того, что привычный образ жизни надолго изменится (38%). 42% опрошенных волнуются о том, что коронавирусом могут заразиться их близкие (этот показатель снизился на 10 процентных пунктов по сравнению с началом апреля), еще 25% опасаются, что будут массовые смерти, а 15% боятся, что заразятся сами (на 14 процентных пунктов меньше, чем в начале апреля).



Нигерийские врачи объявили забастовку



Медработники города Лагос в Нигерии устроили забастовку из-за неадекватных действий местной полиции, сообщает агентство Reuters – забастовку объявил местный врачебный профсоюз нигерийской медицинской ассоциации. Врачи планируют бастовать, пока не будут отменены «запутанные правила карантина». По сообщению профсоюза, его членам стало небезопасно продолжать оказывать медицинскую помощь больным из-за правил карантина, введенного в связи с COVID-19: полицейские часто задерживают машины врачей, самих врачей и даже пациентов, ссылаясь на карантинные ограничения.



В Германии из-за карантина могут пострадать магазины одежды



Немецкие магазины столкнулись со специфической проблемой: продать модную вещь с прибылью можно только во время сезона. Перед карантином активно велась весенняя торговля, сейчас пришло время для летних покупок, и у торговцев склады буквально забиты нераспроданным товаром – по оценкам Федерального союза розничных торговцев текстилем (BTE), от 200 до 300 миллионов единиц, пишет портал dw.com. Также отсутствуют толпы покупателей: немцы избегают походов по магазинам из страха заразиться и придерживают деньги в условиях экономического кризиса. Сейчас шансы магазинов удачно, без серьезных скидок, продать летний, а, возможно, и осенний ассортименты весьма невелики. Возвращение к привычной сезонной торговле продавцы ожидают не раньше рождественского периода. Конкуренцию составляет и онлайн-торговля: по данным института маркетинговых исследований GfK, в апреле 70% жителей Германии совершили по меньшей мере одну покупку в интернете, в том числе – заказывали одежду. Другой конкурент - это аутлет-центры, где со значительными скидками предлагается нераспроданная магазинами или текстильными фабриками одежда известных брендов. Обратной стороной этого «праздника сниженных цен» может оказаться разорение части магазинов одежды, сокращение конкуренции и выбора на немецком рынке моды.



В общественном транспорте Сингапура запретили разговоры по мобильному



Запрет на разговоры по мобильному телефону в общественном транспорте появился в Сингапуре, сообщает межправительственная рабочая группа по выходу Сингапура из карантина. По мнению разработчиков проекта, такой запрет снизит риск распространения передачи вирусных инфекций. Во время поездок не приветствуются также личное общение граждан друг с другом, а ношение масок останется обязательным.



В США посетитель кафе выстрелил в повара за просьбу надеть маску



Посетитель кофейни в американском городе Аврора (штат Колорадо) выстрелил в повара в ответ на неоднократные просьбы надеть маску, сообщает местный телеканал KDVR со ссылкой на полицию. В первый раз молодой человек пришел в заведение после полуночи, официантка предупредила, что из-за пандемических ограничений не сможет его обслужить без маски. Молодой человек вскоре вернулся с маской, но надевать не стал, а, положив на стойку пистолет, заявил повару, что готов вышибить его мозги, однако вскоре ушел. История получила продолжение на следующий вечер, когда между вернувшимся покупателем и поваром предположительно началась драка, посетитель выстрелил в работника кафе и попал в грудь или живот. Повара отвезли в больницу и днем в этот же день отпустили – он получил легкие ранения. Молодого человека полиция арестовала утром по обвинению в покушении на убийство.



Во Франции дети нашли два золотых слитка, спрятанные бабушкой



Два золотых слитка стоимостью чуть более 100 тысяч евро нашли дети в доме у своего дедушки – они переехали к родственнику на время карантина, сообщает канал BFM TV. Дети решили поиграть и построить домик, дедушка посоветовал взять простыни из нежилой комнаты. Вместо ароматических веточек лаванды из простыней выпали два золотых слитка каждый весом по килограмму. Оказалось, что два золотых слитка были куплены в 1967 году бабушкой семейства. Теперь их выставят на торги.



В Севилье робот работает барменом



Робот-бармен разливает пиво в одном из баров испанского города Севилья. Как сообщает портал russpain.com, механическое устройство выдает 200 грамм напитка за 70 евроцентов. У машины, которая работает около недели, уже появилось прозвище – «Капитан Крюк». Хозяева бара приобрели машину еще до пандемии для рекламы – надеясь, что механическая рука привлечет клиентов, и продажи пива вырастут. В посткарантинных условиях бармен оказался не просто развлечением – он позволил уменьшить контакты и сохранить социальное дистанцирование между покупателями и продавцом.

