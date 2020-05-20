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Горсовет предложил мэрии собрать мнения родителей об объединении 68-й и 42-й школ

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#образование
Горсовет предложил мэрии собрать мнения родителей об объединении 68-й и 42-й школ

В городском Совете сегодня прошел депутатский час «Об объединении образовательных учреждений города Липецка». Депутаты обсудили слияние 68-й и 42-й школ.

Презентацию по объединению 68-й и 42-й школ представила председатель департамента образования Светлана Бедрова. В числе выигрышей от объединения она назвала размещение в разных зданиях воспитанников начальной школы и учеников 5-11 классов. Это позволит младшеклассникам заниматься в первую смену, а вторую половину дня отдать под кружки. Сэкономленные деньги за счет сокращения управленческого аппарата  пойдут на повышение зарплаты учителям. И самое главное, объединение  позволит вывести школы на новый уровень по  качеству образования.

- Мы получим единый территориальный образовательный комплекс в 23 микрорайоне Липецка. Это даст новые возможности для развития не только детей и родителей, но и учителей. В случае объединения выиграют все, - подчеркнула Светлана Бедрова.

Минусы нового проекта представители мэрии не озвучили, но о них рассказали родители школы №68, которые специально пришли на депутатский час. Там, где представители мэрии увидели плюс, они поставили минус. Самые большие опасения, по их словам,  связаны с уровнем образования: школа №68 сейчас занимает достаточно высокое место по качеству обучения в городе и готовит победителей олимпиад, а новый режим отразится на процессе обучения.

 -  Я очень рада, что окончательного решения пока нет,  и  у нас все-таки будет возможность написать возражение. Будем подписывать петицию целыми классами, - рассказала представитель родительской общественности школы №68 Юлия Мещерякова.

Спикер горсовета Александр Афанасьев отметил, что в такой ситуации профильный департамент должен вести активную разъяснительную работу.

- Мы будем настаивать на том, чтобы депутатам представили подробную концепцию развития системы образования Липецка, чтобы в дальнейшем не возникало неожиданных конфликтов при укрупнении учебных заведений, - отметил председатель горсовета Александр Афанасьев.

Председатель горсовета поручил члену управляющего совета школы №42 Владимиру Гугнину провести собрания с родителями и учителями, и еще раз все обсудить.

- У меня вопросов от родителей этих школ на несколько листов. В рамках депутатского часа невозможно все обсудить. Что-то так и осталось непонятным. Более того, многие родители не в курсе происходящего  и находятся в замешательстве, - заявил Владимир Гугнин. – Будем проводить собрания в школах, чтобы услышать мнение каждого родителя и педагога, и прийти к единому знаменателю. И только потом принимать решение по слиянию школ.

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#образование

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