Общество

сегодня, 16:24

Сокол останется без света

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#отключения
Сокол останется без света

Несколько улиц Свободного Сокола останутся без света с 09:00 до 17:00 – электричество отключат жителям улиц Средней, Энергетической, Дарвина, Чапаева, Димитрова, Красной, Студеновской, Арктической, 20 Партсъезда.

В это же время, с 09:00 до 17:00 обесточат еще несколько отдельных улиц Липецка – света не будет у жителей домов №№ 7/2, 9, 10 по улице Липовской, № 23 по улице Катукова, №№ 1, 7 по улице Бунина, №2 по улице Теперика, № 16 по улице Балмочных. Электричество отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях электроснабжения.  

С 10:00 до 13:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 по улице Смургиса, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова и №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24 по улице Стаханова. Воду отключат из-за аварийных ремонтных работ на ВНСП № 79 по улице Смургиса, 7.  

Из-за устранения утечки на внутренних сетях по проспекту Победы, 19а с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 19а и 21 по проспекту Победы, сообщили в ЛГЭК.  
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#отключения

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