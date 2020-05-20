Общество

53 минуты назад

В Липецке создали петицию против слияния 42-й и 68-й школ

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#образование #оптимизация
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В Липецке создали петицию против слияния 42-й и 68-й школ

В департаменте образования мэрии, напротив, уверены в необходимости объединения двух соседних образовательных учреждений.

На платформе change.org появилась петиция против слияния 42-й и 68-й школ Липецка.

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«Ученики школы 68 и их родители очень обеспокоены информацией о возможном объединении двух липецких школ. Мы категорически против такого объединения.

За много лет в школе сложился отличный коллектив профессиональных педагогов, свой стиль преподавания и общения. Учащиеся нашей школы занимают призовые места на олимпиадах, у нас высокий процент поступления в ВУЗы. Здесь учитывают индивидуальные особенности ребенка и его потребности. Во время карантина наши педагоги сумели наладить дистанционное обучение и добиться высокой вовлеченности детей в этот процесс. Это говорит о небезразличии и профессионализме педагогов. В этой связи считаем, что объединение МБОУ СШ №68 с другими учебными заведениями и изменение режима ее работы может негативно отразиться на процессе обучения, на взаимоотношениях школьников, на работе коллектива в целом. Мы считаем недопустимым говорить об объединении школ во время пандемии коронавируса, когда наши дети находятся на дистанционном обучении, а педагоги стараются помочь им достойно окончить учебный год. А учитывая непростую ситуацию, сложившуюся в последнее время, когда многие люди просто теряют работу, считаем недопустимым сокращать сотрудников школы. Мы высоко оцениваем работу школы, хотим сохранить её как обособленное учебное заведение со своим опытом и своими традициями. Мы выступаем против возможного объединения школ 42 и 68 и призываем руководителей города и области прислушаться к нашему мнению», - говорится в обращении в областную администрацию, под которым уже подписались без малого 400 человек.

Мы обратились за комментариями в департамент образования администрации Липецка.

- Все страхи учеников, их родителей и педагогов - беспочвенны. Я сама прошла через оптимизацию в 2011 году. Я тогда была директором 51-й школы Липецка, которая объединилась с 60-й школой. И знаю, чего боятся все те, кого это коснется. Но, уверяю, что для учеников и учителей 42-й и 68-й школ все пойдет в итоге в плюс, как это случилось для школьников и педагогов 51-й и 60-й школ. В Липецке есть и еще один подобный пример: объединение 70-й и 71-й школ, - сказала председатель департамента Светлана Бедрова.

Светлана Бедрова просит не называть планы мэрии оптимизацией. Она говорит о слиянии двух школ как процессе образования единого территориального образовательного комплекса в 23 микрорайоне Липецка.

- Эти две школы стоят рядом, забор в забор. В них главным образом учатся дети из 23 микрорайона и микрорайона МЖК. В основе объединения школ лежит выравнивание стартовых возможностей учеников, которые зачастую попадают в одну или другую школы просто потому, что живут на территориях, закрепленных за этими общеобразовательными учреждениями. В итоге кого-то зачисляют в 42-ю школу, ученики которой показывают хорошие результаты в спортивной подготовке, а кого-то - в 68-ю, в которой традиционно высоки результаты ОГЭ и ЕГЭ, а среди ее учеников много участников и призеров областных и Всероссийских предметных олимпиад. Но ведь это неправильно - закреплять детей за той или иной школой в зависимости от их места жительства!

Председатель департамента образования мэрии говорит и о других плюсах создания на базе двух школ единого территориального образовательного комплекса. Первый - возможность размещения в разных зданиях воспитанников начальной школы и учеников 5-11 классов. Это создаст для «разведенных» особую благоприятную атмосферу, свой микроклимат. Кроме того, объединение позволит ученикам 1-4 классов учиться в первую смену (сейчас второклассники и третьеклассники учатся во вторую смену). А послеобеденное время можно оставить продленке и допобразованию - кружкам и секциям. Появятся плюсы и у учеников 5-11 классов. В частности, уроки физики, химии, биологии можно будет вести в укомплектованных всем необходимым «сборных» кабинетах. То есть материальная база двух школ послужит общему благу.

- В двух школах - своя бухгалтерия и свои управленцы. Ставки у завучей, и это не секрет, не маленькие. Кого-то из управленцев и бухгалтеров сократят, а сэкономленные средства пойдут на увеличение зарплат всем остальным, - говорит Светлана Бедрова.

Председатель департамента образования мэрии уверена, что остальным педагогам бояться нечего. Нагрузка у них не изменится. Соответственно, не упадут и доходы. Все классные руководители останутся со своими воспитанниками.

- Все эти соображения я донесла до руководства городской администрации и до депутатов горсовета. Считаю, что мы готовы к тому, чтобы 1 сентября в 23-м микрорайоне Липецка заработал единый территориальный образовательный комплекс, - подытожила свои рассуждения Светлана Бедрова.
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#образование #оптимизация
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Комментарии (6)

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Родитель

14 минут назад
Я не могу понять, чего боятся слияния школ????? Мой ребёнок как раз попал, когда обьяденяли 51 и 60 школу! И вот скажу, что только плюсы были! Во первых, младшие классы в отдельном здании, старшие тоже! Это плюс для младшиклассников! Второе, все дети учатся в первую смену! Дети все подружились и не было такого, что была вражда детей из разных школ! Все были счастливы и довольны! На выпускном все вместе веселились и дружили! Учителя тоже были довольны! Я не слышала, чтобы кто то из учителей жаловался на это объединение! Повторяю, говорю так уверенно, потому что мой ребёнок учился в то время, когда школы обьеденялись!!!!!! Это бред, что слияние двух рядом стоящих школ принесёт негатив!
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Народное Ополчение

15 минут назад
Продали это место уже под 5 ку или новый храм. Им нужна эта земля и им обсолютно пох на ваше мнение.
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Animal planet

15 минут назад
Как то не комильфо людей сокращать в такое время.
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Ольга

24 минуты назад
Бред. Обе школы перегружены. и уровень образования разный. Не надо ломать то , что с таким трудом создавалось. И разваливать слаженный коллектив школ. Вы не подумали о том ,что это стресс для детей - перемена школы и то что вы за этим последует увольнение * , а вы об этом не сказали. Новый директор так и сказал открытым текстом.
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Резвый

43 минуты назад
Конечно нужно объединить. Одни плюсы будут. Нужно не боятся перемен!!!
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Ох

44 минуты назад
Не смешите людей! Сократят ставки, чтобы повысить зарплату?
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