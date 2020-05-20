Общество
53 минуты назад
В Липецке создали петицию против слияния 42-й и 68-й школ
6 1005
В департаменте образования мэрии, напротив, уверены в необходимости объединения двух соседних образовательных учреждений.
На платформе change.org появилась петиция против слияния 42-й и 68-й школ Липецка.
«Ученики школы 68 и их родители очень обеспокоены информацией о возможном объединении двух липецких школ. Мы категорически против такого объединения.
За много лет в школе сложился отличный коллектив профессиональных педагогов, свой стиль преподавания и общения. Учащиеся нашей школы занимают призовые места на олимпиадах, у нас высокий процент поступления в ВУЗы. Здесь учитывают индивидуальные особенности ребенка и его потребности. Во время карантина наши педагоги сумели наладить дистанционное обучение и добиться высокой вовлеченности детей в этот процесс. Это говорит о небезразличии и профессионализме педагогов. В этой связи считаем, что объединение МБОУ СШ №68 с другими учебными заведениями и изменение режима ее работы может негативно отразиться на процессе обучения, на взаимоотношениях школьников, на работе коллектива в целом. Мы считаем недопустимым говорить об объединении школ во время пандемии коронавируса, когда наши дети находятся на дистанционном обучении, а педагоги стараются помочь им достойно окончить учебный год. А учитывая непростую ситуацию, сложившуюся в последнее время, когда многие люди просто теряют работу, считаем недопустимым сокращать сотрудников школы. Мы высоко оцениваем работу школы, хотим сохранить её как обособленное учебное заведение со своим опытом и своими традициями. Мы выступаем против возможного объединения школ 42 и 68 и призываем руководителей города и области прислушаться к нашему мнению», - говорится в обращении в областную администрацию, под которым уже подписались без малого 400 человек.
Мы обратились за комментариями в департамент образования администрации Липецка.
- Все страхи учеников, их родителей и педагогов - беспочвенны. Я сама прошла через оптимизацию в 2011 году. Я тогда была директором 51-й школы Липецка, которая объединилась с 60-й школой. И знаю, чего боятся все те, кого это коснется. Но, уверяю, что для учеников и учителей 42-й и 68-й школ все пойдет в итоге в плюс, как это случилось для школьников и педагогов 51-й и 60-й школ. В Липецке есть и еще один подобный пример: объединение 70-й и 71-й школ, - сказала председатель департамента Светлана Бедрова.
Светлана Бедрова просит не называть планы мэрии оптимизацией. Она говорит о слиянии двух школ как процессе образования единого территориального образовательного комплекса в 23 микрорайоне Липецка.
- Эти две школы стоят рядом, забор в забор. В них главным образом учатся дети из 23 микрорайона и микрорайона МЖК. В основе объединения школ лежит выравнивание стартовых возможностей учеников, которые зачастую попадают в одну или другую школы просто потому, что живут на территориях, закрепленных за этими общеобразовательными учреждениями. В итоге кого-то зачисляют в 42-ю школу, ученики которой показывают хорошие результаты в спортивной подготовке, а кого-то - в 68-ю, в которой традиционно высоки результаты ОГЭ и ЕГЭ, а среди ее учеников много участников и призеров областных и Всероссийских предметных олимпиад. Но ведь это неправильно - закреплять детей за той или иной школой в зависимости от их места жительства!
Председатель департамента образования мэрии говорит и о других плюсах создания на базе двух школ единого территориального образовательного комплекса. Первый - возможность размещения в разных зданиях воспитанников начальной школы и учеников 5-11 классов. Это создаст для «разведенных» особую благоприятную атмосферу, свой микроклимат. Кроме того, объединение позволит ученикам 1-4 классов учиться в первую смену (сейчас второклассники и третьеклассники учатся во вторую смену). А послеобеденное время можно оставить продленке и допобразованию - кружкам и секциям. Появятся плюсы и у учеников 5-11 классов. В частности, уроки физики, химии, биологии можно будет вести в укомплектованных всем необходимым «сборных» кабинетах. То есть материальная база двух школ послужит общему благу.
- В двух школах - своя бухгалтерия и свои управленцы. Ставки у завучей, и это не секрет, не маленькие. Кого-то из управленцев и бухгалтеров сократят, а сэкономленные средства пойдут на увеличение зарплат всем остальным, - говорит Светлана Бедрова.
Председатель департамента образования мэрии уверена, что остальным педагогам бояться нечего. Нагрузка у них не изменится. Соответственно, не упадут и доходы. Все классные руководители останутся со своими воспитанниками.
- Все эти соображения я донесла до руководства городской администрации и до депутатов горсовета. Считаю, что мы готовы к тому, чтобы 1 сентября в 23-м микрорайоне Липецка заработал единый территориальный образовательный комплекс, - подытожила свои рассуждения Светлана Бедрова.
«Ученики школы 68 и их родители очень обеспокоены информацией о возможном объединении двух липецких школ. Мы категорически против такого объединения.
За много лет в школе сложился отличный коллектив профессиональных педагогов, свой стиль преподавания и общения. Учащиеся нашей школы занимают призовые места на олимпиадах, у нас высокий процент поступления в ВУЗы. Здесь учитывают индивидуальные особенности ребенка и его потребности. Во время карантина наши педагоги сумели наладить дистанционное обучение и добиться высокой вовлеченности детей в этот процесс. Это говорит о небезразличии и профессионализме педагогов. В этой связи считаем, что объединение МБОУ СШ №68 с другими учебными заведениями и изменение режима ее работы может негативно отразиться на процессе обучения, на взаимоотношениях школьников, на работе коллектива в целом. Мы считаем недопустимым говорить об объединении школ во время пандемии коронавируса, когда наши дети находятся на дистанционном обучении, а педагоги стараются помочь им достойно окончить учебный год. А учитывая непростую ситуацию, сложившуюся в последнее время, когда многие люди просто теряют работу, считаем недопустимым сокращать сотрудников школы. Мы высоко оцениваем работу школы, хотим сохранить её как обособленное учебное заведение со своим опытом и своими традициями. Мы выступаем против возможного объединения школ 42 и 68 и призываем руководителей города и области прислушаться к нашему мнению», - говорится в обращении в областную администрацию, под которым уже подписались без малого 400 человек.
Мы обратились за комментариями в департамент образования администрации Липецка.
- Все страхи учеников, их родителей и педагогов - беспочвенны. Я сама прошла через оптимизацию в 2011 году. Я тогда была директором 51-й школы Липецка, которая объединилась с 60-й школой. И знаю, чего боятся все те, кого это коснется. Но, уверяю, что для учеников и учителей 42-й и 68-й школ все пойдет в итоге в плюс, как это случилось для школьников и педагогов 51-й и 60-й школ. В Липецке есть и еще один подобный пример: объединение 70-й и 71-й школ, - сказала председатель департамента Светлана Бедрова.
Светлана Бедрова просит не называть планы мэрии оптимизацией. Она говорит о слиянии двух школ как процессе образования единого территориального образовательного комплекса в 23 микрорайоне Липецка.
- Эти две школы стоят рядом, забор в забор. В них главным образом учатся дети из 23 микрорайона и микрорайона МЖК. В основе объединения школ лежит выравнивание стартовых возможностей учеников, которые зачастую попадают в одну или другую школы просто потому, что живут на территориях, закрепленных за этими общеобразовательными учреждениями. В итоге кого-то зачисляют в 42-ю школу, ученики которой показывают хорошие результаты в спортивной подготовке, а кого-то - в 68-ю, в которой традиционно высоки результаты ОГЭ и ЕГЭ, а среди ее учеников много участников и призеров областных и Всероссийских предметных олимпиад. Но ведь это неправильно - закреплять детей за той или иной школой в зависимости от их места жительства!
Председатель департамента образования мэрии говорит и о других плюсах создания на базе двух школ единого территориального образовательного комплекса. Первый - возможность размещения в разных зданиях воспитанников начальной школы и учеников 5-11 классов. Это создаст для «разведенных» особую благоприятную атмосферу, свой микроклимат. Кроме того, объединение позволит ученикам 1-4 классов учиться в первую смену (сейчас второклассники и третьеклассники учатся во вторую смену). А послеобеденное время можно оставить продленке и допобразованию - кружкам и секциям. Появятся плюсы и у учеников 5-11 классов. В частности, уроки физики, химии, биологии можно будет вести в укомплектованных всем необходимым «сборных» кабинетах. То есть материальная база двух школ послужит общему благу.
- В двух школах - своя бухгалтерия и свои управленцы. Ставки у завучей, и это не секрет, не маленькие. Кого-то из управленцев и бухгалтеров сократят, а сэкономленные средства пойдут на увеличение зарплат всем остальным, - говорит Светлана Бедрова.
Председатель департамента образования мэрии уверена, что остальным педагогам бояться нечего. Нагрузка у них не изменится. Соответственно, не упадут и доходы. Все классные руководители останутся со своими воспитанниками.
- Все эти соображения я донесла до руководства городской администрации и до депутатов горсовета. Считаю, что мы готовы к тому, чтобы 1 сентября в 23-м микрорайоне Липецка заработал единый территориальный образовательный комплекс, - подытожила свои рассуждения Светлана Бедрова.
6 1005
Родитель
Народное Ополчение
Animal planet
Ольга
Резвый
Ох