Работающие граждане старше 65 лет останутся на больничном до конца мая

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая. Правительство внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним.

Управляющий Липецким региональным отделением Фонда социального страхования Сергей Зачиняев пояснил, что выданные новые электронные больничные для лиц в возрасте 65 лет и старше, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направят в Липецкое региональное отделение. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.



Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц.



