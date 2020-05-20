Коронавирус

56 минут назад

Работающие граждане старше 65 лет останутся на больничном до конца мая

3 581
#коронавирус #самоизоляция
Работающие граждане старше 65 лет останутся на больничном до конца мая

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая. Правительство внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним.

Управляющий Липецким региональным отделением Фонда социального страхования Сергей Зачиняев пояснил, что выданные новые электронные больничные для лиц в возрасте 65 лет и старше, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направят в Липецкое региональное отделение. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.
 
Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц.

3 581
#коронавирус #самоизоляция

Комментарии (3)

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Люди

30 минут назад
Просто бардак. Пусть сидят дома на свою пенсию . Молодым надо давать больничные, они с детьми сидят, учат их дома, и няня и воспитатель и учитель и Никаких выплат
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Ну как то так

34 минуты назад
Лишь бы потом совсем не уволили, а то посмотрят - можно обойтись и сократят ставки. И оставшимся работы накинут без доплаты.
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Перри Мейсон

37 минут назад
Партия и правительство заботятся о нас
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