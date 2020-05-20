25 минут назад
СМИ: голосование по Конституции и парад Победы состоятся 24 июня
По данным РБК, в Кремле рассматривают возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы в один день.
Один из источников РБК называет проведение парада в июне «формой воодушевления людей». Другой собеседник издания сообщил, что если проводить их в один день, то 24 июня будет объявлено выходным днем, а если только парад — нет. Кроме того, если проводить парад Победы 3 сентября, то многие мировые лидеры могут воздержаться от поездки в Москву из-за позиции премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который отказался приезжать в этот день.
Голосование по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса было отложено на неопределенный срок. По этой же причине был отменен парад Победы на Красной площади в Москве. В этом году 9 мая прошла только авиационная часть мероприятия, напоминает «Лента».