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25 минут назад

СМИ: голосование по Конституции и парад Победы состоятся 24 июня

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#голосование #парад
СМИ: голосование по Конституции и парад Победы состоятся 24 июня

По данным РБК, в Кремле рассматривают возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы в один день.

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. По словам собеседников издания, окончательное решение пока не принято и будет зависеть от эпидситуации. Помимо упомянутых дат для голосования по Конституции обсуждаются дни в начале июля, для парада Победы — 3 сентября.

Один из источников РБК называет проведение парада в июне «формой воодушевления людей». Другой собеседник издания сообщил, что если проводить их в один день, то 24 июня будет объявлено выходным днем, а если только парад — нет. Кроме того, если проводить парад Победы 3 сентября, то многие мировые лидеры могут воздержаться от поездки в Москву из-за позиции премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который отказался приезжать в этот день.

Голосование по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам было запланировано на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса было отложено на неопределенный срок. По этой же причине был отменен парад Победы на Красной площади в Москве. В этом году 9 мая прошла только авиационная часть мероприятия, напоминает «Лента».
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#голосование #парад

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