Общество

59 минут назад

Финалистов областного конкурса «Учитель года» определили по «удалёнке»

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#Учитель года
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Финалистов областного конкурса «Учитель года» определили по «удалёнке»

Пятеро педагогов продолжат борьбу за главный приз и премию в 250 тысяч рублей.

Сегодня стали известны имена пяти финалистов областного этапа конкурса «Учитель года».

Как сообщили в управлении образования и науки администрации Липецкой области, во второй финальный этап конкурса вышли: Дмитрий Демихов - учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ № 3 Усмани; Екатерина Ефимова - учитель английского языка МАОУ СШ № 29 «Университетская» Липецка; Наталья Лишова -  учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Братовщина Долгоруковского района; Мария Андреева - учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №4 города Чаплыгина; Анастасия Романенко - учитель английского языка МБОУ школы совхоза «Агроном» Лебедянского  района.

Отметим, что в областном этапе конкурса выступали лучшие педагоги региона – те, кто стал победителем конкурса в своих городских и муниципальных образованиях. Всего в финале вышли на старт 20 учителей.

Областные испытания разделены на два этапа. Впервые в истории отборочный первый этап проходил в дистанционном формате. Педагоги демонстрировали свои умения конкурсному жюри по Интернету. Будущий второй этап будет уже очным и пройдет 26 мая пройдет на базе Института развития образования Липецкой области.

Победитель получить не только статуэтку с пеликаном – символом конкурса, но и денежную премию в 250 тысяч рублей, а также право представить наш регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года-2020». Остальным финалистам достанутся поощрительные 50 тысяч рублей.

Добавим, у педагогов нашего региона есть серьезные победные традиции в конкурсе профессионального мастерства. Так, в 2011 году учитель биологии из села Тёплое Данковского района Андрей Овчинников был признан «Учителем года» в России.

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#Учитель года
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Комментарии (7)

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Вера

19 минут назад
Садовникова Марина Александровна,самый классный учитель начальных классов.
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Антисоветчик

27 минут назад
Дорогие школьники! Вот и закончилась очередная четверть, скоро каникулы. Но сейчас карантин, Ваши учителя сидят дома и им грустно. Давайте назовём наших лучших педагогов. Пусть они знают, что они лучшие! P. S. Только не ругайте плохих, это в другой ветке. Только хороших, только лучших. Только добрые и приятные слова. Карантин всё таки!
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rukalip

28 минут назад
Нужно говорить, Попробуйте объяснить это финалисту конкурса Дмитрию Демихову - учителю истории и обществознания МБОУ СОШ № 3 Усмани
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НАРОД

29 минут назад
очередная показуха
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грос

36 минут назад
ефимова во все щели лезет
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Нужно говорить

37 минут назад
Не учитель года, а учительница года.
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Екатерина

48 минут назад
Учитель русского языка и литературы Болотова Ирина Александровна лучший учитель города!
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