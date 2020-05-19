Финалистов областного конкурса «Учитель года» определили по «удалёнке»

Пятеро педагогов продолжат борьбу за главный приз и премию в 250 тысяч рублей.

Сегодня стали известны имена пяти финалистов областного этапа конкурса «Учитель года».



Как сообщили в управлении образования и науки администрации Липецкой области, во второй финальный этап конкурса вышли: Дмитрий Демихов - учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 3 Усмани; Екатерина Ефимова - учитель английского языка МАОУ СШ № 29 «Университетская» Липецка; Наталья Лишова - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Братовщина Долгоруковского района; Мария Андреева - учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №4 города Чаплыгина; Анастасия Романенко - учитель английского языка МБОУ школы совхоза «Агроном» Лебедянского района.

Отметим, что в областном этапе конкурса выступали лучшие педагоги региона – те, кто стал победителем конкурса в своих городских и муниципальных образованиях. Всего в финале вышли на старт 20 учителей.

Областные испытания разделены на два этапа. Впервые в истории отборочный первый этап проходил в дистанционном формате. Педагоги демонстрировали свои умения конкурсному жюри по Интернету. Будущий второй этап будет уже очным и пройдет 26 мая пройдет на базе Института развития образования Липецкой области.

Победитель получить не только статуэтку с пеликаном – символом конкурса, но и денежную премию в 250 тысяч рублей, а также право представить наш регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года-2020». Остальным финалистам достанутся поощрительные 50 тысяч рублей.

Добавим, у педагогов нашего региона есть серьезные победные традиции в конкурсе профессионального мастерства. Так, в 2011 году учитель биологии из села Тёплое Данковского района Андрей Овчинников был признан «Учителем года» в России.