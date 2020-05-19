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сегодня, 14:00
Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля
Продавец ударил покупателя бутылкой по голове
Житель Москвы покашлял в магазине и получил от испугавшегося продавца бутылкой по голове. Тот решил, что покупатель кашлянул на него специально, сообщает РЕН ТВ.
Уроженец Средней Азии, работающий в магазине в Москве продавцом, избил посетителя, решив, что тот кашлянул на него специально. Злоумышленник взял литровую бутылку и ударил ей по голове посетителя.
Мужчину с травмами госпитализировали. Продавца, совершившего избиение, задержали, он находится под подпиской о невыезде.
Уроженец Средней Азии, работающий в магазине в Москве продавцом, избил посетителя, решив, что тот кашлянул на него специально. Злоумышленник взял литровую бутылку и ударил ей по голове посетителя.
Мужчину с травмами госпитализировали. Продавца, совершившего избиение, задержали, он находится под подпиской о невыезде.