В России

сегодня, 14:00

Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля

167
Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля

Продавец ударил покупателя бутылкой по голове

Житель Москвы покашлял в магазине и получил от испугавшегося продавца бутылкой по голове. Тот решил, что покупатель кашлянул на него специально, сообщает РЕН ТВ.

Уроженец Средней Азии, работающий в магазине в Москве продавцом, избил посетителя, решив, что тот кашлянул на него специально. Злоумышленник взял литровую бутылку и ударил ей по голове посетителя.

Мужчину с травмами госпитализировали. Продавца, совершившего избиение, задержали, он находится под подпиской о невыезде.
167

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#коронавирус #санитарные меры
Перчаточный режим может привести к нехватке средств защиты для медиков

22 минуты назад

В России
Самый близкий к SARS-CoV-2 вирус обнаружился в китайской лаборатории
#коронавирус
Самый близкий к SARS-CoV-2 вирус обнаружился в китайской лаборатории

40 минут назад

В России
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

сегодня, 13:25

В России
В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка
В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка

сегодня, 13:20

В России
В небе над Красноярским краем заметили метеорит
В небе над Красноярским краем заметили метеорит

сегодня, 13:10

В России
СКР планирует возбудить дела в отношении семерых судей
СКР планирует возбудить дела в отношении семерых судей

сегодня, 13:02

В России