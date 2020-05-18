Липчан стали реже штрафовать по «антикоронавирусным» статьям

В суды региона поступает меньше дел, связанных с подобными нарушениями. Нарушителей стали чаще предупреждать, а не штрафовать.

За прошедшую неделю количество поступивших в суды Липецкой области протоколов, связанных с нарушением режима, введённого в России и Липецкой области в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снизилось примерно на 30% и составило 652, сообщили GOROD48 в Липецком областном суде. Всего с 1 апреля 2020 года в суды Липецкой области поступило более 3 тысяч дел об административных правонарушениях по статьям, связанным с мерами по противодействию распространению в РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Рассмотрено более 2300 дел. За прошлую неделю суды региона рассмотрели 753 таких дела с учётом ранее поступивших. 19 протоколов о совершении административных правонарушений возвращены в правоохранительные органы. По-прежнему больше всего нарушений выявляется в Липецке и Ельце. Меньше всего материалов поступило в суды Елецкого, Данковского, Лебедянского районов. Более 90% всех материалов – дела по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации). Процентное соотношение наказаний в виде штрафа и предупреждения изменилось в сторону смягчения наказания. 54% (410 лиц) наказаны штрафом, 45% (341 лицо) – предупреждением. Ранее данное соотношение выглядело: 60% на 40%. При назначении административных наказаний учитываются данные о личности нарушителей, их возраст и материальное положение, отягчающие и смягчающие административную ответственность обстоятельства. Суммы штрафов для физических лиц за нарушение самоизоляции в Липецкой области колеблются от 1 до 5 тысяч рублей. Напомним, что санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа от 1 до 30 тысяч рублей для граждан. На минувшей неделе рассмотрено 2 дела в отношении индивидуальных предпринимателей, занимающихся реализацией непродовольственных товаров (стройматериалы, бытовая химия, автозапчасти) на территории Краснинского и Усманского районов. Они привлечены к ответственности по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ за несоблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности, введённых Постановлением администрации Липецкой области от 26 марта 2020 г. №159. Так, в торговых павильонах предпринимателей рабочие места продавцов не были оборудованы прозрачными заграждениями (экранами), отсутствовали бактерицидные лампы, не измерялась температура тела у сотрудников, в одном торговой точке не нанесена разметка по пол и стены для обеспечения социальной дистанции. Суды обязали ИП уплатить штрафы в размере 30 тысяч рублей каждому.