В парке Победы начался ремонт пешеходных дорожек

В парке Победы начинается замена плитки на пешеходных дорожках, ведущих к эстраде, а также ремонт сцены. Работы, способные изменить облик парка, пока проводить не планируют.



На начало лета в парке запланировано продолжение ремонтно-восстановительных работ – замена асфальтового покрытия на участке от сухого фонтана до сцены, укладка крупноформатной плитки в центральной части, а также замена системы освещения с установкой новых светильников, сообщили в администрации города.



Работы, способные изменить облик парка, пока проводить не планируют. Концепцию входных групп, зонирования территории, размещения малых архитектурных форм продолжат обсуждать с жителями. Из-за осложнённой эпидемиологической обстановки организовать встречи в «живом режиме» пока не удастся, поэтому в сети Интернет организуют серию голосований. Первое пройдет уже в ближайшее время – липчанам предложат выбрать дизайн входных групп. О начале голосования будет сообщено дополнительно, информация появится на сайте администрации Липецка и страницах мэрии в социальных сетях.



- Только когда выясним мнение большинства, перейдём к комплексному благоустройству общественного пространства. Мы делаем парк, в первую очередь, для жителей, и нам крайне важно, чтобы им нравилось то, каким он будет. Так, мы уже увидели, что липчане выступают против создания открытых бассейнов на территории парка, и от этой идеи мы отказались, возможно, они появятся на другом пространстве, - отмечает глава Липецка Евгения Уваркина.

