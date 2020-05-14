32 минуты назад
В парке Победы начался ремонт пешеходных дорожек
В парке Победы начинается замена плитки на пешеходных дорожках, ведущих к эстраде, а также ремонт сцены. Работы, способные изменить облик парка, пока проводить не планируют.
Работы, способные изменить облик парка, пока проводить не планируют. Концепцию входных групп, зонирования территории, размещения малых архитектурных форм продолжат обсуждать с жителями. Из-за осложнённой эпидемиологической обстановки организовать встречи в «живом режиме» пока не удастся, поэтому в сети Интернет организуют серию голосований. Первое пройдет уже в ближайшее время – липчанам предложат выбрать дизайн входных групп. О начале голосования будет сообщено дополнительно, информация появится на сайте администрации Липецка и страницах мэрии в социальных сетях.
- Только когда выясним мнение большинства, перейдём к комплексному благоустройству общественного пространства. Мы делаем парк, в первую очередь, для жителей, и нам крайне важно, чтобы им нравилось то, каким он будет. Так, мы уже увидели, что липчане выступают против создания открытых бассейнов на территории парка, и от этой идеи мы отказались, возможно, они появятся на другом пространстве, - отмечает глава Липецка Евгения Уваркина.
Миротворец