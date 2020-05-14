Общество

32 минуты назад

В парке Победы начался ремонт пешеходных дорожек

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#парк Победы #реконструкция

В парке Победы начинается замена плитки на пешеходных дорожках, ведущих к эстраде, а также ремонт сцены. Работы, способные изменить облик парка, пока проводить не планируют. 

На начало лета в парке запланировано продолжение ремонтно-восстановительных работ – замена асфальтового покрытия на участке от сухого фонтана до сцены, укладка крупноформатной плитки в центральной части, а также замена системы освещения с установкой новых светильников, сообщили в администрации города.

Работы, способные изменить облик парка, пока проводить не планируют. Концепцию входных групп, зонирования территории, размещения малых архитектурных форм продолжат обсуждать с жителями. Из-за осложнённой эпидемиологической обстановки организовать встречи в «живом режиме» пока не удастся, поэтому в сети Интернет организуют серию голосований. Первое пройдет уже в ближайшее время – липчанам предложат выбрать дизайн входных групп. О начале голосования будет сообщено дополнительно, информация появится на сайте администрации Липецка и страницах мэрии в социальных сетях.

- Только когда выясним мнение большинства, перейдём к комплексному благоустройству общественного пространства. Мы делаем парк, в первую очередь, для жителей, и нам крайне важно, чтобы им нравилось то, каким он будет. Так, мы уже увидели, что липчане выступают против создания открытых бассейнов на территории парка, и от этой идеи мы отказались, возможно, они появятся на другом пространстве, - отмечает глава Липецка Евгения Уваркина.
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#парк Победы #реконструкция

Комментарии (1)

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Миротворец

12 минут назад
Облагородить , не более ! А то много на вам , не унесете , заваркина и саксофонист
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