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18 минут назад

Задержан владелец хосписа в Красногорске, где погибли 9 человек

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Задержан владелец хосписа в Красногорске, где погибли 9 человек

Пожар в хосписе случился в ночь на 11 мая

Следователи задержали владельца частного хосписа в Красногорске, при пожаре в котором погибли девять человек, сообщила пресс-служба подмосковного управления СК.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По данным следствия, подозреваемый арендовал загородный дом, чтобы использовать его для возмездного проживания пожилых людей. Суточное проживание для каждого постояльца стоило от 1 до 1,2 тысячи рублей. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет.

Пожар в хосписе случился в ночь на 11 мая. По последним данным, погибли девять человек, девять госпитализированы в Красногорскую городскую больницу № 1. Шесть из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.

Предварительно, очаг возгорания находился в сауне на втором этаже. Следователи-криминалисты ГСУ СК России по Московской области осмотрели место происшествия. Проводятся допросы лиц, проживавших в хосписе, их родственников и сотрудников, ухаживавших за престарелыми. Изъяты печь от сауны, электропроводка и другие предметы. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Возможной причиной пожара в хосписе в подмосковном Красногорске стала неисправность электропроводки.
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