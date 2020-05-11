44 минуты назад
Приставы запретили липчанину регистрировать автомобиль из-за долга всего в 35 тысяч рублей
Меры как всегда сработала: должник полностью расплатился.
Судебные приставы Липецкой области отчитались о победе над очередным должником по налогам.
Сумму, которую задолжал житель Липецка, нельзя назвать огромной – 36 тысяч рублей, но для её взыскания приставы пошли на одну из крайних мер – вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля должника.
Мера сработала: мужчина вернул долг, а также оплатил приставам исполнительский сбор, что ещё раз подтвердило: уж кому, а государству у нас не стоит задерживать выплаты.
Добавим, что запрет на регистрационные действия – это ещё не арест. При аресте запрещается пользоваться автомобилем т.е. на нём ездить. Запрет на регистрационные действия - это запрет на продажу, дарение, то есть передачу в собственность другому лицу, но при этом имущество можно эксплуатировать
Разиэлим
Гость
Приставы собаки