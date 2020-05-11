Общество

44 минуты назад

Приставы запретили липчанину регистрировать автомобиль из-за долга всего в 35 тысяч рублей

3 600
#Приставы #УФССП #долги
Приставы запретили липчанину регистрировать автомобиль из-за долга всего в 35 тысяч рублей

Меры как всегда сработала: должник полностью расплатился.

Судебные приставы Липецкой области отчитались о победе над очередным должником по налогам.

Сумму, которую задолжал житель Липецка, нельзя назвать огромной – 36 тысяч рублей, но для её взыскания приставы пошли на одну из крайних мер – вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля должника.

Мера сработала: мужчина вернул долг, а также оплатил приставам исполнительский сбор, что ещё раз подтвердило: уж кому, а государству у нас не стоит задерживать выплаты.

Добавим, что запрет на регистрационные действия – это ещё не арест. При аресте запрещается пользоваться автомобилем т.е. на нём ездить. Запрет на регистрационные действия - это запрет на продажу, дарение, то есть передачу в собственность другому лицу, но при этом имущество можно эксплуатировать

3 600
#Приставы #УФССП #долги

Комментарии (3)

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Разиэлим

34 минуты назад
Приставы собаки, при чем тут совесть?? Деньги на новую машину нашлись, а на выплату долга- нет. Вот и правильно сделали.
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Гость

36 минут назад
Дураки! Запрет на регистрацию в ментовке! А не запрет на отчуждение! Да может я куплю с запретом и буду таким же новым хозяином.
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Приставы собаки

37 минут назад
Ни чести ни совести
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