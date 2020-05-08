Война с вирусом: оценена стоимость разработки вакцины, коронавирусный карантин изменил наркобизнес

В Японии для лечения больных коронавирусом одобрили американский экспериментальный препарат. Во Франции после карантина возобновят работу 400 тысяч предприятий. Мутации вируса не повлияют на эффективность вакцины, считают ученые. Из-за эпидемии к новым условиям пришлось приспосабливаться даже наркобизнесу. Аргентинские курильщики рискуют остаться без сигарет – в стране заканчиваются табачные изделия. В Норвегии из-за карантина без скрининговых обследований на рак остались 50 тысяч жителей.





Погибли от коронавируса 270 740 человек, полностью вылечились – 1 344 278 человек.



В США выявлены уже 1 292 850 зараженных. В Испании 256 855 выявленных зараженных. В Италии – 215 858 случаев. Отметку в двести тысяч случаев заражения пересекла Великобритания, больше ста восьмидесяти тысяч зараженных в России, свыше 170 тысяч пострадали во Франции, к этой отметке приближается Германия. Бразилия обогнала Турцию, в обеих странах свыше ста тридцати тысяч зараженных. Также больше ста тысяч зараженных выявили в Иране.



В России за последние сутки зафиксировано 10 699 заболевших в 83 регионах. Всего на территории страны 187 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 26 608 человек. 1723 - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 49 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 752 случая заражения коронавирусной инфекцией, 186 человек выздоровели,



Мутации вируса не повлияют на эффективность вакцины



Мутации коронавируса Sars-CoV-2, которые выявили ученые в последнее время, не повлияют на эффективность вакцины, считает заместитель главы Института Роберта Коха Ларс Шааде. При любых изменениях вакцину можно будет скорректировать. Он пояснил, что не каждая мутация меняет уровень опасности вируса, делая вакцину неэффективной. Пока таких изменений коронавируса не выявлено. А механизмы корректировки вакцин уже наработаны с гриппом.



С мнением германских ученых согласны их российские коллеги. Вакцина против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19, будет работать даже при мутациях вируса, заявил РИА Новости гендиректор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов. «Усилия всех компаний и организаций сейчас направлены на создание вакцины против неизменяемых частей вируса. Даже если он получит две или три мутации в процессе циркулирования, неизменные части останутся и вакцина будет работать», - сказал он.



В Японии для лечения коронавируса одобрили экспериментальный американский препарат



Японские власти одобрили для лечения коронавирусных больных американский экспериментальный противовирусный препарат, сообщает агентство Киодо. Этот препарат разрабатывали для борьбы с лихорадкой Эбола, однако во время экспериментального тестирования не смог доказать свою эффективность. А вот при лечении вирусов SARS и MERS он показал куда лучшие результаты. Сейчас международная группа ученых проводит клинические испытания на больных с тяжелой формой заболевания. В течение мая в Японии могут одобрить применение еще одного препарата – разработку японской компании против гриппа. Его включили в группу препаратов, лечить которыми рекомендуется только в особых случаях, если не действуют остальные лекарства – из-за побочных воздействий на плод у беременных женщин. Китайские врачи обнаружили его эффективность при лечении пневмонии, вызванной коронавирусом.



Во Франции после карантина откроются 400 тысяч предприятий



400 тысяч предприятий откроются во Франции 11 мая, среди них - 77 тысяч парикмахерских салонов, 33 тысячи магазинов, продающих одежду, 15 тысяч салон цветов, более 3 тысяч книжных магазинов, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. На работу выйдут 875 тысяч работников этих компаний. Таким образом страна начинает постепенно снимать ограничения, которые в стране ввели 17 марта. Большие торговые центры будут открываться по согласованию с властями, а вот кафе, рестораны и бары пока останутся закрытыми, когда французам разрешат выпить чашечку кофе за столиком в кафе, решат в конце мая.



Разработка вакцины от коронавируса обходится в 10-15 миллионов долларов



Разработка вакцины от COVID-19 на начальном этапе обходится в 10-15 миллионов долларов, заявил РИА Новости гендиректор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов. Это не дороже, чем стандартный онкологический препарат на начальном этапе. Сюда входят: лабораторные работы, доклинические исследования, постановка производства, отработка фармацевтических методов и аналитических методов контроля. В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень из 70 перспективных вакцин-кандидатов против коронавируса девять российских разработок. В создании трех из них участвует Biocad.



Коронавирусный карантин изменил наркобизнес



Ограничения, которые страны повсеместно ввели для того, чтобы сдержать эпидемию коронавируса, серьезно повлияли на производство и незаконную торговлю наркотиками, изменили маршруты наркотрафика. Такие данные содержатся в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности. Согласно докладу, воздушные маршруты прерываются, наземные также значительно сокращаются или затруднены. Некоторые цепочки поставок наркотиков прервались, и контрабандисты находятся в поиске альтернативных маршрутов. Ограничения авиасообщения, вероятно, сказались на торговле синтетическими наркотиками (метамфетамин), для поставок которых между континентами чаще всего прибегают к воздушному транспорту. Наркоторговцы также стали искать альтернативу для контрабанды героина – его в основном перевозили по суше, во время пандемии все чаще используются морские маршруты, о чем свидетельствует изъятие партий опиатов в Индийском океане. Основную часть кокаина продолжают перевозить по морю, крупные партии этого наркотика постоянно обнаруживают в портах Европы. В ООН полагают, что пандемия могла не затронуть лишь незаконный оборот марихуаны, так как она обычно производится рядом с рынками сбыта.



Аргентинские курильщики могут остаться без сигарет



В Аргентине заканчиваются запасы сигарет, сообщает портал ambito.com со ссылкой на президента союза киоскёров Аргентины (UKRA) Нестора Адриана (Néstor Adrián). Из-за изоляции табачные компании не производили сигареты, потому что не были включены в перечень разрешённых видов деятельности. С дефицитом уже сталкиваются потребители в Буэнос-Айресе и его пригородной зоне, провинциях Чако, Санта-Крус и некоторых других. Сейчас киоски продают остатки сигарет из собственных запасов. Торговые распространители табака уже направили обращение министру производственного развития, советнику по экономике Матиасу Кульфасу разрешить табачным компаниям производить и поставлять дистрибьюторам продукцию, соблюдая все необходимые санитарные протоколы для предотвращения коронавируса.



В Норвегии отложили более 50 тысяч скрининговых обследований на рак



Более 50 тысяч скрининговых обследований на онкологические заболевания в Норвегии не были проведены с 15 марта из-за пандемии коронавируса, сообщает портал norwaytoday.info со ссылкой на данные из реестра раковых заболеваний. Как сообщает издание, из-за вспышки вируса была приостановлена маммографическая программа – в ее рамках ежемесячно проводят 15 тысяч обследований, а по программе обследования шейки матки берут 40 тысяч проб. Эти обследования помогают выявить заболевания на ранней стадии. Региональные органы здравоохранения и Директорат здравоохранения объявили о возобновлении обследований, но после многонедельной паузы наблюдается значительное отставание.



Владельцы магазинов одежды на Кипре скупают паровые утюги



На Кипре владельцы магазинов одежды массово скупают паровые утюги - таким образом они намерены обеспечить безопасность своим покупателям, убивая горячим паром на товаре микробы и патогенную микрофлору. Как сообщает портал cyprusbutterfly.com.cy, местные эпидемиологи пока не проинструктировали владельцев магазинов о том, как вирус ведет себя на одежде и обуви. Магазины решили взять инициативу в свои руки и бороться с возможным его распространением при помощи высоких температур. Во многих магазинах острова уже сейчас перед тем, как клиент примеряет одежду, по ней проходят паровым утюгом. После примерки сотрудники снова отпаривают одежду, а затем проветривают ее.



Из-за коронавируса в Чехии не стали проверять сирены оповещения на улицах



Чехия второй месяц подряд отказывается от проверки уличных сирен оповещения, чтобы не вызвать панику среди жителей, сообщает портал vinegret.cz со ссылкой на канал ČTK. В обычное время сирены по всей республике включались каждую первую среду месяца ровно в 12:00. Однако в апреле и мае этого не произошло. Соответствующее решение принял глава государственной противопожарной службы Драгослав Рыба. Власти опасаются, что на фоне эпидемии коронавируса завывающие сирены централизованной системы оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях могут спровоцировать панику. По аналогичным соображениям проверка сирен отменялась в Чехии при наводнениях 2009 и 2013 годов.



Канадскую поклонницу «Звездных войн» задержали из-за пластикового бластера



Полиция канадской провинции Альберты задержала девушку в костюме штурмовика из-за пластикового бластера. Девушка, у которой был пластиковый бластер, пыталась привлечь клиентов для ресторана, который открылся за два месяца до того, как канадские власти объявили карантин из-за коронавируса, сообщает newsru.ca. Таким образом она отметила Международный День Звёздных Войн - неофициальный праздник космической саги, отмечаемый во всём мире в мае. Ресторан также оформлен в тематике «Звездных войн» и предлагает пиццу и пирожные в городе Летбридж, Альберта. Полиция задержала девушку после звонка с сообщением от одного из жителей, что «видели кого-то в костюме с пистолетом», сообщила полиция. После выяснения всех обстоятельств девушку не стали арестовывать, но она получила легкую травму, потому что с самого начала не выполнила указания офицеров полиции.

По данным Роспотребнадзора, на утро 8 мая в мире зафиксированы 3 913 988 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 97 009 человек.Погибли от коронавируса 270 740 человек, полностью вылечились – 1 344 278 человек.В США выявлены уже 1 292 850 зараженных. В Испании 256 855 выявленных зараженных. В Италии – 215 858 случаев. Отметку в двести тысяч случаев заражения пересекла Великобритания, больше ста восьмидесяти тысяч зараженных в России, свыше 170 тысяч пострадали во Франции, к этой отметке приближается Германия. Бразилия обогнала Турцию, в обеих странах свыше ста тридцати тысяч зараженных. Также больше ста тысяч зараженных выявили в Иране.В России за последние сутки зафиксировано 10 699 заболевших в 83 регионах. Всего на территории страны 187 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 26 608 человек. 1723 - скончались.В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 49 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 752 случая заражения коронавирусной инфекцией, 186 человек выздоровели, трое умерли . По количеству выявленных зараженных Липецкая область в России на 42 месте, среди регионов Черноземья она остается предпоследней после Курской, Тамбовской и Воронежской областей.Мутации коронавируса Sars-CoV-2, которые выявили ученые в последнее время, не повлияют на эффективность вакцины, считает заместитель главы Института Роберта Коха Ларс Шааде. При любых изменениях вакцину можно будет скорректировать. Он пояснил, что не каждая мутация меняет уровень опасности вируса, делая вакцину неэффективной. Пока таких изменений коронавируса не выявлено. А механизмы корректировки вакцин уже наработаны с гриппом.С мнением германских ученых согласны их российские коллеги. Вакцина против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19, будет работать даже при мутациях вируса, заявил РИА Новости гендиректор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов. «Усилия всех компаний и организаций сейчас направлены на создание вакцины против неизменяемых частей вируса. Даже если он получит две или три мутации в процессе циркулирования, неизменные части останутся и вакцина будет работать», - сказал он.Японские власти одобрили для лечения коронавирусных больных американский экспериментальный противовирусный препарат, сообщает агентство Киодо. Этот препарат разрабатывали для борьбы с лихорадкой Эбола, однако во время экспериментального тестирования не смог доказать свою эффективность. А вот при лечении вирусов SARS и MERS он показал куда лучшие результаты. Сейчас международная группа ученых проводит клинические испытания на больных с тяжелой формой заболевания. В течение мая в Японии могут одобрить применение еще одного препарата – разработку японской компании против гриппа. Его включили в группу препаратов, лечить которыми рекомендуется только в особых случаях, если не действуют остальные лекарства – из-за побочных воздействий на плод у беременных женщин. Китайские врачи обнаружили его эффективность при лечении пневмонии, вызванной коронавирусом.400 тысяч предприятий откроются во Франции 11 мая, среди них - 77 тысяч парикмахерских салонов, 33 тысячи магазинов, продающих одежду, 15 тысяч салон цветов, более 3 тысяч книжных магазинов, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. На работу выйдут 875 тысяч работников этих компаний. Таким образом страна начинает постепенно снимать ограничения, которые в стране ввели 17 марта. Большие торговые центры будут открываться по согласованию с властями, а вот кафе, рестораны и бары пока останутся закрытыми, когда французам разрешат выпить чашечку кофе за столиком в кафе, решат в конце мая.Разработка вакцины от COVID-19 на начальном этапе обходится в 10-15 миллионов долларов, заявил РИА Новости гендиректор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов. Это не дороже, чем стандартный онкологический препарат на начальном этапе. Сюда входят: лабораторные работы, доклинические исследования, постановка производства, отработка фармацевтических методов и аналитических методов контроля. В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень из 70 перспективных вакцин-кандидатов против коронавируса девять российских разработок. В создании трех из них участвует Biocad.Ограничения, которые страны повсеместно ввели для того, чтобы сдержать эпидемию коронавируса, серьезно повлияли на производство и незаконную торговлю наркотиками, изменили маршруты наркотрафика. Такие данные содержатся в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности. Согласно докладу, воздушные маршруты прерываются, наземные также значительно сокращаются или затруднены. Некоторые цепочки поставок наркотиков прервались, и контрабандисты находятся в поиске альтернативных маршрутов. Ограничения авиасообщения, вероятно, сказались на торговле синтетическими наркотиками (метамфетамин), для поставок которых между континентами чаще всего прибегают к воздушному транспорту. Наркоторговцы также стали искать альтернативу для контрабанды героина – его в основном перевозили по суше, во время пандемии все чаще используются морские маршруты, о чем свидетельствует изъятие партий опиатов в Индийском океане. Основную часть кокаина продолжают перевозить по морю, крупные партии этого наркотика постоянно обнаруживают в портах Европы. В ООН полагают, что пандемия могла не затронуть лишь незаконный оборот марихуаны, так как она обычно производится рядом с рынками сбыта.В Аргентине заканчиваются запасы сигарет, сообщает портал ambito.com со ссылкой на президента союза киоскёров Аргентины (UKRA) Нестора Адриана (Néstor Adrián). Из-за изоляции табачные компании не производили сигареты, потому что не были включены в перечень разрешённых видов деятельности. С дефицитом уже сталкиваются потребители в Буэнос-Айресе и его пригородной зоне, провинциях Чако, Санта-Крус и некоторых других. Сейчас киоски продают остатки сигарет из собственных запасов. Торговые распространители табака уже направили обращение министру производственного развития, советнику по экономике Матиасу Кульфасу разрешить табачным компаниям производить и поставлять дистрибьюторам продукцию, соблюдая все необходимые санитарные протоколы для предотвращения коронавируса.Более 50 тысяч скрининговых обследований на онкологические заболевания в Норвегии не были проведены с 15 марта из-за пандемии коронавируса, сообщает портал norwaytoday.info со ссылкой на данные из реестра раковых заболеваний. Как сообщает издание, из-за вспышки вируса была приостановлена маммографическая программа – в ее рамках ежемесячно проводят 15 тысяч обследований, а по программе обследования шейки матки берут 40 тысяч проб. Эти обследования помогают выявить заболевания на ранней стадии. Региональные органы здравоохранения и Директорат здравоохранения объявили о возобновлении обследований, но после многонедельной паузы наблюдается значительное отставание.На Кипре владельцы магазинов одежды массово скупают паровые утюги - таким образом они намерены обеспечить безопасность своим покупателям, убивая горячим паром на товаре микробы и патогенную микрофлору. Как сообщает портал cyprusbutterfly.com.cy, местные эпидемиологи пока не проинструктировали владельцев магазинов о том, как вирус ведет себя на одежде и обуви. Магазины решили взять инициативу в свои руки и бороться с возможным его распространением при помощи высоких температур. Во многих магазинах острова уже сейчас перед тем, как клиент примеряет одежду, по ней проходят паровым утюгом. После примерки сотрудники снова отпаривают одежду, а затем проветривают ее.Чехия второй месяц подряд отказывается от проверки уличных сирен оповещения, чтобы не вызвать панику среди жителей, сообщает портал vinegret.cz со ссылкой на канал ČTK. В обычное время сирены по всей республике включались каждую первую среду месяца ровно в 12:00. Однако в апреле и мае этого не произошло. Соответствующее решение принял глава государственной противопожарной службы Драгослав Рыба. Власти опасаются, что на фоне эпидемии коронавируса завывающие сирены централизованной системы оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях могут спровоцировать панику. По аналогичным соображениям проверка сирен отменялась в Чехии при наводнениях 2009 и 2013 годов.Полиция канадской провинции Альберты задержала девушку в костюме штурмовика из-за пластикового бластера. Девушка, у которой был пластиковый бластер, пыталась привлечь клиентов для ресторана, который открылся за два месяца до того, как канадские власти объявили карантин из-за коронавируса, сообщает newsru.ca. Таким образом она отметила Международный День Звёздных Войн - неофициальный праздник космической саги, отмечаемый во всём мире в мае. Ресторан также оформлен в тематике «Звездных войн» и предлагает пиццу и пирожные в городе Летбридж, Альберта. Полиция задержала девушку после звонка с сообщением от одного из жителей, что «видели кого-то в костюме с пистолетом», сообщила полиция. После выяснения всех обстоятельств девушку не стали арестовывать, но она получила легкую травму, потому что с самого начала не выполнила указания офицеров полиции.