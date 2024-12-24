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852
24.12.2024 13:40
Сообщение о минировании школы не подтвердилось
Проверка школы завершена.
️Сотрудники правоохранительных органов завершили проверку сообщения
о минировании школы
№54 в Липецке. Информация не подтвердилась. Об этом сообщила пресс-служба администрации Липецка.
телефонный терроризм
минирование
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