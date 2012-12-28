Сегодня в Липецке: компании требуют дресс-кода, лайфхаки, как устроить выходной в последний рабочий день года
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Происшествия
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сегодня, 09:41
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7-летняя девочка пострадала в аварии на улице Московской
За сутки на дорогах области пострадали два человека, один — погиб.
В Грязях на улице Хлебозаводской 45-летний водитель «Киа» сбил 64-летнюю женщину. Ее госпитализировали.
В Ельце на улице Радиотехнической 23-летний водитель «Мазды» совершил наезд на 74-летнюю женщину, которая получила смертельные травмы.
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