Сегодня в Липецке: компании требуют дресс-кода, лайфхаки, как устроить выходной в последний рабочий день года
Профессиональные диггеры впервые исследовали полукилометровый тоннель под улицей Московской
Общество
86
30 минут назад
Жителям многоэтажки напротив ДС «Звездный» придется зимовать без козырька над подъездом
Входную группу восстановит в следующем году новый подрядчик Фонда капремонта — с прежним, который не мог отремонтировать фасад два года, недавно расторгли контракт.
— 2019 году плита входной группы лопнула и начала проваливаться вниз. Она потянула за собой одну из стен и козырек. Вход в подъезд эксперты признали аварийным. С тех пор у нас сменилась управляющая компания и на этом все закончилось, — рассказал депутатам предысторию этой ситуации один из жильцов четвертого подъезда.
За это время жильцы сменили две «управляшки». Сейчас многоэтажка находится в управлении УК «Парус».
— В 2022 году дом попал в капремонт. Но он шел ни шатко, ни валко и, как нам известно, ФКР недавно расторг контракт с подрядчиком, — сообщил депутатам директор УК Борис Мамонов.
Затем слово дали заместителю гендиректора ФКР Роману Сапрыкину:
— В 2022 году компания по нашему заданию выполнила проект капитального ремонта дома и приступила к выполнению работ. Однако все делалось крайнее медленно, с нашими постоянными понуждениями, пока все, в конце концов, и вовсе замерло. В ноябре мы были вынуждены расторгнуть с этим подрядчиком договор в одностороннем порядке. Зимой мы заново проторгуем те работы, которые не закончены, в частности, продолжение утепления вентилируемого фасада и обустройства новой входной группы в 4-й подъезд.
У дома, кстати, есть еще одна проблема — по его подвалу проходит ничейная транзитная труба с холодной водой. А если на ней случится порыв, кому проводить аварийные работы?
В ответ на этот вопрос представитель компании «РВК-Липецк» заявил, что он находится в постоянном контакте с департаментом ЖКХ мэрии, и что скоро, после окончания всех обязательных процедур, эту трубу горводоканал возьмет на свой баланс.
0
0
0
0
0
Комментарии