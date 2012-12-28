Жителям многоэтажки напротив ДС «Звездный» придется зимовать без козырька над подъездом

Входную группу восстановит в следующем году новый подрядчик Фонда капремонта — с прежним, который не мог отремонтировать фасад два года, недавно расторгли контракт.

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Сегодня на выездном заседании члены профильной комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета проверили жалобу жителей дома №22 по улице Терешковой, на продолжающийся вот уже третий год капремонт фасада дома, из-за которого 4-й подъезд лишился входной группы.— 2019 году плита входной группы лопнула и начала проваливаться вниз. Она потянула за собой одну из стен и козырек. Вход в подъезд эксперты признали аварийным. С тех пор у нас сменилась управляющая компания и на этом все закончилось, — рассказал депутатам предысторию этой ситуации один из жильцов четвертого подъезда.За это время жильцы сменили две «управляшки». Сейчас многоэтажка находится в управлении УК «Парус».— В 2022 году дом попал в капремонт. Но он шел ни шатко, ни валко и, как нам известно, ФКР недавно расторг контракт с подрядчиком, — сообщил депутатам директор УК Борис Мамонов.Затем слово дали заместителю гендиректора ФКР Роману Сапрыкину:— В 2022 году компания по нашему заданию выполнила проект капитального ремонта дома и приступила к выполнению работ. Однако все делалось крайнее медленно, с нашими постоянными понуждениями, пока все, в конце концов, и вовсе замерло. В ноябре мы были вынуждены расторгнуть с этим подрядчиком договор в одностороннем порядке. Зимой мы заново проторгуем те работы, которые не закончены, в частности, продолжение утепления вентилируемого фасада и обустройства новой входной группы в 4-й подъезд.У дома, кстати, есть еще одна проблема — по его подвалу проходит ничейная транзитная труба с холодной водой. А если на ней случится порыв, кому проводить аварийные работы?В ответ на этот вопрос представитель компании «РВК-Липецк» заявил, что он находится в постоянном контакте с департаментом ЖКХ мэрии, и что скоро, после окончания всех обязательных процедур, эту трубу горводоканал возьмет на свой баланс.