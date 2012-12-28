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Общество
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9 минут назад
29-летний липчанин стал липовым учредителем фирмы и теперь может сесть на пять лет
Безработный мужчина согласился на предложение неизвестных за вознаграждение выступить номинальным учредителем юрлица.
По данным следствия, ещё в июне 2022 года безработный мужчина согласился на предложение неизвестных за денежное вознаграждение выступить номинальным учредителем юрлица. От него в свою очередь требовалось предоставление паспорта и последующее подписание необходимых документов для внесения сведений в единый государственный реестр.
Как рассказали пресс-службе прокуратуры Липецкой области, липчанин согласился на заманчивое предложение, предоставил свой паспорт и выступил номинальным учредителем фирмы в налоговых органах, а также передал средства для осуществления расчетных операций по счету организации.
На этапе следствия мужчина признал вину. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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