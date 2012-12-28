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9 минут назад

29-летний липчанин стал липовым учредителем фирмы и теперь может сесть на пять лет

Безработный мужчина согласился на предложение неизвестных за вознаграждение выступить номинальным учредителем юрлица.

В Липецке направлено в суд уголовное дело 29-летнего липчанина, обвиняемого сразу по двум статьям Уголовного кодекса: в незаконном создании юридического лица (по пункту «б» части второй статьи 173.1 УК РФ) и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (по части первой статьи 187 УК РФ).

По данным следствия, ещё в июне 2022 года безработный мужчина согласился на предложение неизвестных за денежное вознаграждение выступить номинальным учредителем юрлица. От него в свою очередь требовалось предоставление паспорта и последующее подписание необходимых документов для внесения сведений в единый государственный реестр.

Как рассказали пресс-службе прокуратуры Липецкой области, липчанин согласился на заманчивое предложение, предоставил свой паспорт и выступил номинальным учредителем фирмы в налоговых органах, а также передал средства для осуществления расчетных операций по счету организации.

На этапе следствия мужчина признал вину. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
юрлицо
предприниматель
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