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Калининградские врачи массово отказываются работать
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Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать
Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил о критической ситуации в регионе в связи с нехваткой врачей. По словам чиновника, немалое число медиков и медсестер отказываются выходить на работу из-за опасений за здоровье на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Московский Комсомолец.
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией.
"У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период — под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории "встали и вышли", - сказал Кравченко.
По его словам, он с пониманием относится к их решению, так как у многих есть маленькие дети. Чиновник отметил, что продолжающие работу медики будут выходить на службу посменно, чтобы восстанавливать силы.
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией.
"У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период — под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории "встали и вышли", - сказал Кравченко.
По его словам, он с пониманием относится к их решению, так как у многих есть маленькие дети. Чиновник отметил, что продолжающие работу медики будут выходить на службу посменно, чтобы восстанавливать силы.
1 266
xazar