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Калининградские врачи массово отказываются работать

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Калининградские врачи массово отказываются работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил о критической ситуации в регионе в связи с нехваткой врачей. По словам чиновника, немалое число медиков и медсестер отказываются выходить на работу из-за опасений за здоровье на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Московский Комсомолец.

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

"У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период — под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории "встали и вышли", - сказал Кравченко.

По его словам, он с пониманием относится к их решению, так как у многих есть маленькие дети. Чиновник отметил, что продолжающие работу медики будут выходить на службу посменно, чтобы восстанавливать силы.
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Комментарии (1)

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xazar

24 минуты назад
Вот тебе и передний край, герои, наследники славы... Честно говоря, шокирован.
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