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Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса
Американская разведка обвинила Китай в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Китай с после обнаружения коронавируса COVID-19 скрывал информацию об опасности и истинных масштабах эпидемии внутри страны, чтобы иметь возможность расширить импорт товаров медицинского назначения, говорится в докладе американских разведслужб. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.
В документе отмечается, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, "отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных". В докладе утверждается, что Пекин якобы весь январь скрывал от Всемирной организации здравоохранения информацию об эпидемии.
Американские власти последовательно обвиняют КНР в сокрытии информации о коронавирусе, что в итоге привело к пандемии, поскольку страны мира не смогли должным образом подготовиться к борьбе с инфекцией. Так госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что Китай виновен в распространение вируса и должен нести за это ответственность.
В документе отмечается, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, "отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных". В докладе утверждается, что Пекин якобы весь январь скрывал от Всемирной организации здравоохранения информацию об эпидемии.
Американские власти последовательно обвиняют КНР в сокрытии информации о коронавирусе, что в итоге привело к пандемии, поскольку страны мира не смогли должным образом подготовиться к борьбе с инфекцией. Так госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что Китай виновен в распространение вируса и должен нести за это ответственность.