Из-за врезки теплотрассы на проспекте Победы отключат горячую воду

4 мая сотрудники Липецкого филиала ПАО «Квадра» в рамках реконструкции проспекта Победы приступают к врезке новой теплотрассы к системе теплоснабжения.

На время работ с 4 по 8 мая будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам: проспект Победы 73, 75, 71, 77, 79, 91, 91а, 93, 95.



Будут снижены параметры теплоносителя по адресам:



ул. Союзная, 3;



ул. Папина 2а, 1в, 1а, 1б, 2в, 4 6, 8, 29, 31, 31а, 29а, 31б, 31в, 33, 35, 37, 39;



ул. Балакирева 4, 6, 8;



ул. Юн. Натуралистов 14, 12а;



ул. Механизаторов 2, 4, 6;



Пр. Победы 104, 106а;



ул. Студ. городок 25, 26, 15, 15а, 7, 8, 23, 17, 16, 9, 16а.



После врезки энергетики демонтируют старую теплотрассу и введут в эксплуатацию новый трубопровод протяженностью почти 600 метров.



Все работы ведутся строго по графику, согласованному с главным подрядчиком, и синхронизированы с другими ресурсоснабжающими организациями.



Энергетики приносят извинения за временные неудобства и просит липчан с пониманием отнестись к ситуации: работы необходимы, чтобы повысить качество и надежность теплоснабжения жителей Липецка.

