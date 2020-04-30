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Из-за врезки теплотрассы на проспекте Победы отключат горячую воду

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#отключения
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Из-за врезки теплотрассы на проспекте Победы отключат горячую воду

4 мая сотрудники Липецкого филиала ПАО «Квадра» в рамках реконструкции проспекта Победы приступают к врезке новой теплотрассы к системе теплоснабжения. 

На время работ с 4 по 8 мая будет приостановлена подача горячей воды  по следующим адресам: проспект Победы 73, 75, 71, 77, 79, 91, 91а, 93, 95.

Будут снижены параметры теплоносителя по адресам:

ул. Союзная, 3;

ул. Папина 2а, 1в, 1а, 1б, 2в, 4 6, 8, 29, 31, 31а, 29а, 31б, 31в, 33, 35, 37, 39;

ул. Балакирева 4, 6, 8;

ул. Юн. Натуралистов 14, 12а;

ул. Механизаторов 2, 4, 6;

Пр. Победы 104, 106а;

ул. Студ. городок 25, 26, 15, 15а, 7, 8, 23, 17, 16, 9, 16а.

После врезки энергетики демонтируют старую теплотрассу и введут в эксплуатацию новый трубопровод протяженностью почти 600 метров.

Все работы ведутся строго по графику, согласованному с главным подрядчиком, и синхронизированы с другими ресурсоснабжающими организациями.

Энергетики приносят извинения за временные неудобства и просит липчан с пониманием отнестись к ситуации: работы необходимы, чтобы повысить качество и надежность теплоснабжения жителей Липецка.
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#отключения
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Комментарии (2)

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смут

25 минут назад
пандемия же...вирусы.. чума в городе..как так отключат... диверсия..на кол собак
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Житель района

сегодня, 17:28
Да что уж там отключают на всё лето мы потерпим. Темболее скоро 2 этапа испытаний, так что не торопитесь и делайте качественно. Благодарить не надо.
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