Война с вирусом: выздоровели больше миллиона человек, в мире разрабатываются 120 вакцин

В мире разрабатывают уже 120 вакцин против коронавируса. Пять лет понадобится ресторанной отрасли, чтобы оправиться от последствий коронакризиса и восстановиться, считают в Федерации рестораторов и отельеров России. Испанский чиновник извинился, что продезинфицировал один из пляжей отбеливателем. На израильских рынках покупателям запретят выбирать овощи и фрукты самостоятельно. В Мексике падает производство текилы.

По данным Роспотребнадзора, на утро 30 апреля в мире зафиксированы 3 216 777 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 81 537 человек.



Погибли от коронавируса 228 384 человек, полностью вылечились – 1 007 116 человек.



Треть заболевших выявлены в США – 1 064 572 человека. В Испании 236 899 выявленных зараженных. В Италии - 203 591 случай. Больше ста шестидесяти тысяч случаев заражения также во Франции, Германии, Великобритании. Больше ста тысяч – в Турции и России.



В России за последние сутки зафиксировано 7099 заболевших в 85 регионах. Всего на территории страны 106 498 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 11 619 человек. 1073 - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 31 человека. Всего на территории региона зарегистрировано 415 случаев новой коронавирусной инфекции 89 человек выздоровели, 2 человека умерли. 324 — на лечении. По количеству выявленных зараженных Липецкая область находится на 44 месте в России, среди регионов Черноземья она остается предпоследней после Курской, Тамбовской и Воронежской областей.



Ученые разрабатывают 120 вакцин против коронавируса



120 вакцин против коронавируса разрабатывают сейчас ученые в разных странах, сообщает французская газета Le Figaro. 110 вакцин находятся на доклинической стадии испытаний, а восемь проходят первую фазу клинических испытаний на людях. Во время первой фазы препараты тестируют в первую очередь на безопасность, в меньшей степени смотрят на эффективность - ее оценивают уже во время второй, а затем и третьей фаз испытаний перед предоставлением разрешения на маркетинговые исследования органами здравоохранения. Среди лидеров – проект от гонконгской компании CanSino, разработка китайского фармацевтического гиганта Sinovac, два проекта Шэньчжэньского медицинского института. Успешными также называют британский проект Оксфордского университета и немецкий BioNTech, две вакцины тестируют в США.



Ресторанной отрасли России потребуется пять лет, чтобы восстановиться



Пять лет может потребоваться ресторанной отрасли России, чтобы выйти из кризиса и восстановиться после карантинных мер из-за коронавируса, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По подсчетам федерации, сейчас закрыто 75% заведений отрасли, а спрос на услуги предприятий общественного питания упал от 30% до 100%, Кроме того, рестораны, в которых подаётся алкоголь, не могут претендовать на господдержку (субсидии им не положены по бюджетному кодексу), хотя это - одна из наиболее пострадавших от последствий коронавируса отраслей. Сроки выхода из кризиса рестораторы рассчитывали исходя из опыта – на это может потребоваться до пяти лет. Кроме того, необходимы реформы контрольно-надзорной деятельности и сферы налогообложения - без них отрасль не будет привлекательной для частных инвесторов.



Почти треть россиян не имеет сбережений



У почти трети россиян нет сбережений – такие данные приводит исследовательская группа Ipsos в своем социологическом исследовании, сообщает РБК. Согласно опросу, только 16% респондентов имеют сбережения достаточные на год. У 25% денег хватит на три-шесть месяцев, у 29% на один-два месяца, а у 30% нет никаких сбережений. Финансы жителей страны тревожат больше, чем здоровье - отвечая на вопрос, как люди чувствуют себя во время эпидемии, 50% заявили, что беспокоятся о своей финансовой безопасности, о своем здоровье беспокоятся 35% опрошенных. По 40% опрошенных россиян раздражаются из-за ограничений своей свободы и волнуются о тех, кто уязвим и слаб, 30% испытывают любопытство, как эта ситуация влияет на мир. Часть опрошенных увидела положительные моменты в сложившейся ситуации. Так, 25% надеются, что за время режима самоизоляции улучшится состояние окружающей среды, 17% рады проводить время с семьей.



В Испании резко упала розничная торговля



Розничные продажи в Испании в марте упали на 14,1% по сравнению с прошлым годом – это самое большое падение с 2001 года, сообщает испанский национальный институт статистики. Упали продажи услуг (-29,1%) и непродовольственных товаров (-29,7%), в том числе личного оборудования (-53,9%) и бытовой техники (-32,1%). Испанцы стали больше тратить на продукты питания, траты на них выросли на 7,2%.



Коронавирус в Мексике ударил по производству текилы



Производство текилы в Мексике в I квартале сократилось на 34.7% по сравнению с прошлым годом, в апреле оно может сократиться еще больше, сообщает Совет по регулированию рынка текилы Мексики (CRT). Текилу перестают производить отчасти из-за того, что сокращается спрос на будущие поставки. Так, на карантин закрыли бары и рестораны в США и Канаде, упал спрос в Испании, Германии и Великобритании. Кроме того, хотя выращивание агавы и производство текилы напрямую не были запрещены, предприятия вынуждены соблюдать запрет на нахождение более 50 человек на одном рабочем пространстве – из-за более строгих санитарных норм выполнение основных технологических операций занимает в 1.5 раза больше времени. В отрасли производства текилы работают более 70 000 человек. В прошлом году они произвели 351.7 миллионов литров этого напитка, из которых 70% предназначены для экспорта.



Испанский чиновник извинился за дезинфекцию пляжа отбеливателем



По словам чиновника, он использовал отбеливатель для дезинфекции пляжа из лучших побуждений – чтобы защитить детей, которым с воскресенья разрешили выходить с родителями на улицу. Благие намерения привели к тому, что на более, чем двухкилометровой прибрежной полосе концентрация отбеливателя в тонне воды, которая пошла на очистку, составила 2%, сообщает газета Pais. Использовать дезинфицирующее средство, оставшееся после очистки улиц, для обеззараживания песка на пляже решили власти городка Саара-де-лос-Атунес (провинция Кадис). Позже глава населенного пункта Агустин Конехо признал свою ошибку и добавил, что готов понести наказание. Теперь властям Андалусии предстоит выяснить, могла ли дезинфекция пляжей нанести вред животному миру – среди местных птиц есть виды, которые внесены в Красную книгу Испании.



В Израиле откроют рынки, но запретят выбирать самостоятельно овощи и фрукты



В Израиле откроют рынки, но покупателям запретят самостоятельно выбирать овощи и фрукты, сообщает агентство Ynet. Рынки разрешат открыть в особом режиме – такое решение обсудили министр экономики, гендиректор минздрава, главы канцелярии премьер-министра и мэра Иерусалима. На первом этапе начнет работать половина прилавков. Пускать на рынки собираются по одному человеку на 10-20 кв. метров. На большие рынки смогут зайти от 300 до 600 человек. Все посетители рынка должны носить маску и соблюдать 2-метровую дистанцию. Между прилавком и покупателем тоже должно быть два метра. Самое поразительное новшество: покупатель не сможет выбирать и проверять руками товар, а продавец сам будет брать фрукты и овощи и класть их в пакет. Торговцам это, без сомнения понравится.



Бельгийцев попросили есть больше картофеля фри



Жителей Бельгии призвали есть больше картофеля фри, чтобы поддержать экономику страны на фоне пандемии, сообщает британское информагентство Press Association. Сейчас в королевстве закрыты бары, рестораны и кафе, и местные производители хрустящей картошки терпят убытки – на карантине бельгийцы перешли на более здоровую еду с меньшим содержанием соли и жира, чтобы не набрать лишние килограммы. В результате руководство ассоциации производителей картофеля Belgapom обратилось к населению с просьбой поддержать местных фермеров и есть больше картофеля фри. «За свою 30-летнюю карьеру я первый раз вынужден обратиться за помощью», - сказал руководитель организации Ромен Кулс.



Британцы стали чаще мыть руки после туалета



Коронавирус привил полезные привычки – люди стали тщательнее следить за личной гигиеной. Такие данные исследования привели ученые из Университета Центрального Ланкашира, сообщает портал theuk.one. Специалисты выяснили, как ограничения во время карантина повлияли на привычки. До пандемии лишь 32% мужчин и 64% женщин в Британии мыли руки после посещения уборной. Однако после начала ситуации с коронавирусом этот показатель увеличился до 83%. Кроме того, люди начали соблюдать дистанцию между друг другом. Еще одним положительным моментом, как считают ученые, стало снижение случаев гриппа и ОРВИ.

