сегодня, 16:14
Ещё пять человек в Липецкой области вылечились от коронавирусной инфекции
Всего на территории региона зарегистрировано 415 случаев новой коронавирусной инфекции 89 человек выздоровели, 2 человека умерли. 324 находятся на лечении.
Получают лечение на дому 205 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова находятся 20 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 667 человек. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.
За последние сутки в регионе подтверждён 31 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 20
Грязинский район - 1
Долгоруковский район - 1
Задонский район - 3
Липецкий район - 4
Становлянский район - 1
Чаплыгинский район - 1.
К 30 апреля на коронавирусную инфекцию обследованы 18 778 жителей области, в том числе за последние сутки - 896 человек.
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