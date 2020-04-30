Коронавирус

сегодня, 16:14

Ещё пять человек в Липецкой области вылечились от коронавирусной инфекции

10 2035
#коронавирус
Ещё пять человек в Липецкой области вылечились от коронавирусной инфекции

Всего на территории региона зарегистрировано 415 случаев новой коронавирусной инфекции 89 человек выздоровели, 2 человека умерли. 324 находятся на лечении. 

По состоянию на три часа дня 30 апреля в больницах Липецка и Ельца находятся 119 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 282 человека с подозрением на выделение вируса. 
 
Получают лечение на дому 205 пациентов с лёгкой формой COVID-19. 
 
В обсерваторе Данкова находятся  20 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 667 человек. Симптомы ОРВИ у них не выявлены. 
 
За последние сутки в регионе подтверждён 31 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: 
 
Липецк - 20 
Грязинский район - 1 
Долгоруковский район - 1 
Задонский район - 3 
Липецкий район - 4 
Становлянский район - 1 
Чаплыгинский район - 1.

К 30 апреля на коронавирусную инфекцию обследованы 18 778 жителей области, в том числе за последние сутки - 896 человек.

10 2035
#коронавирус

Комментарии (10)

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Физкультурник-физиолог

13 минут назад
Гость, вы в своём уме? Какой же молодец, если НЕЛЮДЕЙ НЕ ДАВИТ?! Надо ж так влезть в чужую шкурку! Вы под Собянина косите, что ли? Тот тоже Путину радостно докладывает, что план по больным в Москве выполнен у него на 80 процентов. Вас скоро погонят с троллей- провокаторов. Понимаю! Уже месяц вранья и изворачиваний. Хоть молоко-то дают за вредность? Ложь - она такая. Мозг и кишечник разъедает.
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Гость

46 минут назад
У нас очень хороший губертатор особо наилюдей не давит молодец
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Карантин в Японии

сегодня, 18:03
930 долларов получат все - граждане, неграждане, бездомные , иностранцы, даже приговоренные к смертной казни. Вот это и есть государство.Крыса в бункере может сделать себе харакири.
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Лингвист-маркшейдер

сегодня, 17:39
С точки зрения врачей (от слова врать, кстати), а не докторов, НЕТ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ, ЕСТЬ НЕВЫЯВЛЕННЫЕ БОЛЬНЫЕ. Доктор - от слова ДОКА, то есть специалист. Также, как в карательных органах есть поговорка: ЕСЛИ ВЫ ЕЩЁ НЕ СИДИТЕ, ЭТО НЕ ВАША ЗАСЛУГА, А НАША НЕДОРАБОТКА. Вот ещё шаги вперёд: БЕССИМПТОМНЫЙ БОЛЬНОЙ. САМОИЗОЛИРОВАННОСТЬ. Этого слова пару месяцев назад никто и неслышал. Ждите-встречайте, видимо, скоро будет САМОЧИПИЗАЦИЯ. Но в ходу у обывателей только любимое НИКОГДА НЕ БЫЛО, ЗНАЧИТ, НИКОГДА И НЕ БУДЕТ.
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Бим

сегодня, 17:04
Унтер Пришибеев, никто не смотрит. Администрация, по всей видимости, тоже верит в чипирование. И не хочет чтобы жители липецкой области подверглись этому. Поэтому ставка на то, что все переболеют, и выработают естественный иммунитет
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Доктор

сегодня, 17:01
Не вылечились, а временно выжили . Это разные понятия. Пишите правильно
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Житель города

сегодня, 16:49
Статистика по больным не соответствует действительности, власти скрывают от жителей региона точные цифры. Обстановка в Липецкой областной клинической инфекционной больнице не здоровая, требует вмешательства властей, пока ещё не поздно, виной сложившейся ситуации является главный врач больницы Сиротинкина, которая оказалась далеко не компетентной не только в данной ситуации, но и как руководитель медучреждения.
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Унтер Пришибеев

сегодня, 16:46
Мои поздравления. Маловато излечившихся. Многовато болеющих. Ещё больше под подозрением. А людей на улице видимо- невидимо. С детьми и без детей. Многие без масок. Бабки сидят на скамейке, как курицы на насесте, плечом к плечу. Гутарят и грызут семечки. Хохочут. Без масок. На детской площадке скопились все из группы риска. Вопрос: вируса уже нет? Кто смотрит за дисциплиной?
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!

сегодня, 16:31
Уважаемая власть,проверьте бухгалтерию "инфекционки"! Может,пора уже остановить самовольство и жульничество главврача и ее свиты? В первую очередь,вся верхушка себя не обделила выделенными премиями,но они как капитулянты сидят по кабинетам,а медики санитарки уборщики на передовой,в очаге,за дулю с маком работают.
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Гость

сегодня, 16:30
А сколько ОРВИ болеет? Где статистика?
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