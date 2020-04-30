Ещё пять человек в Липецкой области вылечились от коронавирусной инфекции

Всего на территории региона зарегистрировано 415 случаев новой коронавирусной инфекции 89 человек выздоровели, 2 человека умерли. 324 находятся на лечении.



По состоянию на три часа дня 30 апреля в больницах Липецка и Ельца находятся 119 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 282 человека с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 205 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова находятся 20 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 667 человек. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.



За последние сутки в регионе подтверждён 31 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



Липецк - 20

Грязинский район - 1

Долгоруковский район - 1

Задонский район - 3

Липецкий район - 4

Становлянский район - 1

Чаплыгинский район - 1.



К 30 апреля на коронавирусную инфекцию обследованы 18 778 жителей области, в том числе за последние сутки - 896 человек.



