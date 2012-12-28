Липецкая вечЁрка: процесс по делу об убийстве военного полицейского, месть тёще и выпускной-2026

Сегодня, 29 июня, в областном суде началось слушание по резонансному делу, липчанина задержали по подозрению в поджоге дачного дома бывшей тещи, и выпускники вспоминают свой первый бал.