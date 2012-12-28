Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Выстрел в спину: в облсуде начался процесс над пенсионером, застрелившим военного полицейского
По кодовому слову «мама» вдова участника СВО передала мошенникам почти пять миллионов: дело рассматривает суд
Рейд по отлову бездомных собак в СНТ «Строитель-2» обернулся противостоянием с защитниками животных
«Нет полной картины произошедшего»: поджигатель дачи бывшей тёщи сам вызвал полицию и пожарных
Липецкая вечЁрка: процесс по делу об убийстве военного полицейского, месть тёще и выпускной-2026
Женщина забыла выйти из своего личного кабинета на телефоне знакомого и лишилась 57 000 рублей
Общество
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24 минуты назад
Липецкая вечЁрка: процесс по делу об убийстве военного полицейского, месть тёще и выпускной-2026
Сегодня, 29 июня, в областном суде началось слушание по резонансному делу, липчанина задержали по подозрению в поджоге дачного дома бывшей тещи, и выпускники вспоминают свой первый бал.
Эта история случилась 19 марта. Мужчина скрывал в своем доме, расположенном в деревне Щербинино Чаплыгинского округа, 35-летнего сына-дезертира, когда к ним приехал наряд. К смерти сержанта Бориса Хавлина, можно сказать, привела серия случайностей.
Военные полицейские накануне уже приезжали в дом к Зайцевым, но уехали ни с чем. Второй раз они поехали с силовой поддержкой в виде местных полицейских — была информация, что хозяин вооружен. Однако по пути машина полиции застряла, и военные полицейские поехали к дому безоружными. Алексей Зайцев встретил «гостей» отборным матом и начал выталкивать их к машине, полицейские схватили его за руки, а в сенях увидели сына с ружьем. Тот потребовал отпустить отца. Добившись желаемого, передал ему ружье. Незваные гости ретировались и уже садились в машину, как прозвучал выстрел, ставший для Бориса Хавлина смертельным.
Алексея Зайцева обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угрозу применения насилия в отношении представителей власти и незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.
Алексей Зайцев рассказал GOROD48, что его сын честно отслужил полтора года по контракту и вернулся домой, но его преследовали, настоятельно рекомендовали вернуться на службу. Однако в отношении Зайцева-младшего в части, где он служил и из которой сбежал, было возбуждено уголовное дело за самовольное оставление места службы.
Дезертира уже осудили не только по этой статье, но и за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По совокупности обвинений Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил его к восьми годам ИК строгого режима.
«Трагедия ужасает. И какие были варианты по другому это все разрешить? Жизнь оборванную не вернуть. И этим двоим тюрьма. И вроде по контракту отслужил. Короче — все плохо», — написал ГОСТЬ53.
«В 21 веке живём, а до деревни дороги нет, они там что, на лошадях все перемещаются! Позор!» — обратил внимание Эх, дороги.
В Чаплыгинском районном суде начали рассматривать уголовное дело 45-летнего москвича, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц.
По данным следствия, мужчина пытался забрать 4 900 000 рублей у 37-летней участника СВО. Женщину, получившую выплаты после смерти мужа, начали обрабатывать «сотрудники Центробанка». Но в какой-то момент она это поняла и обратилась в полицию, сотрудники которой провели успешную спецоперацию. Как только курьер получил деньги, его задержали.
«Посылайте к чёрту все эти банки и курьеров и всех доброжелателей по телефону. И сходите в МФЦ, и поставьте запрет на все займы и кредиты. Только так можно с ними себя вести. И вообще, что касается недвижимости или денег. Всегда советуйтесь с полицией. Там сразу поймут кто есть кто не стесняйтесь, обращайтесь», — посоветовал читатель.
«Жаль, что главные организаторы этого преступления чаще всего уходят от возмездия», — заметил Александр Н.
И еще об одном уголовном деле. 26 июня 60-летний житель Краснинского округа пришел в поликлинику райцентра, облил бензином женщину-врача, а потом попытался ее поджечь спичками.
В последний момент его остановил другой пациент, дожидавшийся своей очереди. Врач не пострадала. В региональном следкоме позже сообщили, что причиной нападения стала личная неприязнь.
По факту случившегося Елецкий межрайонный следственный отдел СУ СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
Семейная драма разыгралась в садоводческом товариществе. 55-летняя липчанка обратилась в полицию после того, как подожгли ее дом. Ущерб она оценила в 300 000 рублей.
По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 35-летнего гражданина, который прежде был зятем владелицы садового домика.
Как стало известно GOROD48, мужчина и не думал скрываться, мало того, он сам вызвал пожарных и полицию. Дело в том, что садовый домик был куплен на его деньги. При разводке он оставил это имущество жене и сыну. Но недавно узнал, что бывшая передала домик маме, и собралась второй раз замуж.
Новость зацепила за живое комментаторов GOROD48.
«Вот к чему приводит нещадная эксплуатация зятя на садовом участке тёщи», — заявил Садовод.
«Зять, наверное, лентяй?» — спросил Гость.
«Бывшей тёщи не бывает», — заявил Просто Виктор.
«Наверное, бывший зять из своего кармана этот дачную халупу превратил в домик-конфетку. А после разводили, в процессе развода теща заявила, что деньги её были. А он подтвердить документально не смог обратное. Мужчины — не вкладывайтесь финансово и трудом в чужое имущество!» — посоветовал Естественный отбор.
«Женщины! На свекровь тоже не нужно работать и ухаживать за ней, когда она станет старой, тоже не нужно. Для этого у неё есть сын», — тут же ответила ему Липчанка.
В региональном министерстве образования продолжают подсчитывать стобальников.
100 баллов по информатике получили четыре выпускника: Алексей Чернышов из школы села Становое, а также три ученицы лицея № 5 Ельца: Арина Карасева, Мария Самсонова и Елизавета Мешкова. Причём Елизавета Мешкова и Мария Самсонова стали мультибалльниками, набрав 100 баллов ещё и по математике.
100 баллов на ЕГЭ по английскому языку получила выпускница школы № 51 Липецка Злата Кущенко.
Всего, по последним данным, в Липецкой области уже 59 стобалльников.
Более 300 девятиклассников, которые не смогли по уважительным причинам вовремя сдать экзамен, сегодня сдали ОГЭ по математике.
В субботу состоялся главный бал выпускников — «Липецкие зори». Он традиционно проходит на Соборной площади. Для его участников — это повод хорошо отдохнуть после трудных экзаменов и повеселиться на первом «взрослом» мероприятии. Остальные же больше интересуются тем, во что были одеты выпускницы и выпускники, последние уже давно не отстают от подруг по суммам, затраченным на покупку нарядов.
В этом году в тренде русский стиль и готика. Выпускники заказывали платья в Минске, а один молодой человек позаимствовал у папы бриллиант, размером в карат, купленный в Дубае. Фоторепортаж с модного показа можно посмотреть здесь.
Материал про выпускной, традиционно, становится одним из самых читаемых на GOROD48, а комментаторы не стесняются оставлять едкие замечания.
«Счастья и успехов вам по жизни, ребята, в это беспокойное время, и самое главное — мирного неба. Вы всё очень нарядные и красивые», — пожелал Александн Н.
«Клёвые, молодые! Удачи Вам, выпускники! Яркой мечты, неиссякаемой энергии, гармонии! Пусть всё у Вас сложится наилучшим образом!» — добавила Малина Шип.
«Красота, выпускники супер! Наряды — просто класс!» — считает Огонь.
«С каждым годом это все более походит на шоу фриков», — не согласна с Огнем Липчанка.
«Красивые девчонки с красивым декольте, наконец- то не в бабушкиных штанах и балахонах. Женщин не слушайте, они завидуют оттого, что сами этого не имеют! Посмотреть приятно! По улице жаль, что ходят в балахонах, а не в таких красивых нарядах», — посоветовал Игорек.
«У некоторых девушек слишком откровенные платья, куда смотрят мамаши», — не согласен с Игорьком Гость.
«Всем старикам спасибо за обратную связь. На вашем месте мне было бы стыдно, ведь комментарии показали ваш старческий маразм. Вы осуждаете одиннадцатиклассников, у которых праздник, которых поддерживают родители, потому что сами глубоко несчастны быть частью этого злого стада. Вспомните себя в молодости, как вы также не понимали старье, а теперь посмотрите, как плавно вы стали таким же старьем. Выпейте таблетки и живите дружно. То, что вы пишите, не критика, да ее тут никто и не просил», — ответил злопыхателям я тут на фото.
На Липецк надвигается жара. Наконец-то! А то в последнее время кажется, что на дворе конец августа, а никак не июня. По прогнозам синоптиков, завтра днем в Липецке, температура составит от +26 до +28.
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