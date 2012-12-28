В Сырском отключат холодную воду

Ремонтные работы в Сырском Руднике 30 июня будут проводиться сразу по нескольким адресам: улица Ударников, 12, 28, 90, ул. Исполкомовская, предупредили в «РВК-Липецк».





С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят в домах и зданиях №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18г, 19, 21, 21а, 23а, 44, 45, 47, 49, 57а, 59 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1 по улице Базарной, №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой, № 2 по улице Прудной, №№ 5, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 12, 12а, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26 по улице Ударников.В это же время без холодной воды также останутся жители частного сектора улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, Ново-Весовой, Коттеджной, Романовской, Маргелова, Взлетной, Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Ангарской, Юношеской, Технической, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского, Туманного, Лирического, Узорного.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Ударников, 21, переулок Рудный 9а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.30 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 7, 20 по улице Добровской, № 10 по улице Светлова, обесточат улицы Железногорскую, Патриотическую, Бурлакова, Писарева, Тихую, Ярославскую.С 14:00 до 18:00 не будет света в домах № 11/3 по улице Терешковой, № 24 по улице Космонавтов.