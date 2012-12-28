Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Общество
Выстрел в спину: в облсуде начался процесс над пенсионером, застрелившим военного полицейского
Происшествия
40-летняя женщина за рулём «Киа» врезалась в дерево
Происшествия
38-летнего липчанина подозревают в поджоге дачи бывшей тёщи
Происшествия
По кодовому слову «мама» вдова участника СВО передала мошенникам почти пять миллионов: дело рассматривает суд
Происшествия
Липчан зовут в подземный переход послушать стихи
Общество
В Липецкой области до +28, дожди пройдут лишь местами
Погода в Липецке
Победа в чемпионате России принесла липчанке 500 тысяч рублей
Спорт
В аварии с липецким «КамАЗом» в Свердловской области погибла 8-летняя девочка
Происшествия
В Липецкой области красный уровень воздушной тревоги
Происшествия
Читать все
Рейд по отлову бездомных собак в СНТ «Строитель-2» обернулся противостоянием с защитниками животных
Происшествия
По кодовому слову «мама» вдова участника СВО передала мошенникам почти пять миллионов: дело рассматривает суд
Происшествия
«Нет полной картины произошедшего»: поджигатель дачи бывшей тёщи сам вызвал полицию и пожарных
Происшествия
В аварии с липецким «КамАЗом» в Свердловской области погибла 8-летняя девочка
Происшествия
60-летний житель Красного пытался поджечь врача районной поликлиники
Происшествия
В области введен желтый уровень, а в пяти районах — красный
Происшествия
В Сырском отключат холодную воду
Общество
Липчанин зарабатывал на инсценировках ДТП со своим «Мерседесом»
Происшествия
Женщина забыла выйти из своего личного кабинета на телефоне знакомого и лишилась 57 000 рублей
Происшествия
В области отменен желтый уровень
Происшествия
Читать все
Общество
67
37 минут назад

В Сырском отключат холодную воду

Ремонтные работы в Сырском Руднике 30 июня будут проводиться сразу по нескольким адресам: улица Ударников, 12, 28, 90, ул. Исполкомовская, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят в домах и зданиях №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18г, 19, 21, 21а, 23а, 44, 45, 47, 49, 57а, 59 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1 по улице Базарной, №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой, № 2 по улице Прудной, №№ 5, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 12, 12а, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26 по улице Ударников. 

В это же время без холодной воды также останутся жители частного сектора улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, Ново-Весовой, Коттеджной, Романовской, Маргелова, Взлетной, Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Ангарской, Юношеской, Технической, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского, Туманного, Лирического, Узорного. 

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Ударников, 21, переулок Рудный 9а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

30 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 7, 20 по улице Добровской, № 10 по улице Светлова, обесточат улицы Железногорскую, Патриотическую, Бурлакова, Писарева, Тихую, Ярославскую. 

С 14:00 до 18:00 не будет света в домах № 11/3 по улице Терешковой, № 24 по улице Космонавтов. 

отключения
водоснабжение
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить