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Общество
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37 минут назад
В Сырском отключат холодную воду
Ремонтные работы в Сырском Руднике 30 июня будут проводиться сразу по нескольким адресам: улица Ударников, 12, 28, 90, ул. Исполкомовская, предупредили в «РВК-Липецк».
В это же время без холодной воды также останутся жители частного сектора улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, Ново-Весовой, Коттеджной, Романовской, Маргелова, Взлетной, Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Ангарской, Юношеской, Технической, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского, Туманного, Лирического, Узорного.
Подвоз воды будет организован по адресам: улица Ударников, 21, переулок Рудный 9а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
30 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 7, 20 по улице Добровской, № 10 по улице Светлова, обесточат улицы Железногорскую, Патриотическую, Бурлакова, Писарева, Тихую, Ярославскую.
С 14:00 до 18:00 не будет света в домах № 11/3 по улице Терешковой, № 24 по улице Космонавтов.
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