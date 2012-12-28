Женщина забыла выйти из своего личного кабинета на телефоне знакомого и лишилась 57 000 рублей

Ельчанин сначала приютил супругов на несколько дней, а потом обчистил счёт своей гостьи.

36-летний ельчанин подозревается в краже 57 000 рублей с банковского счёта 39-летней знакомой (по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ ).Как сообщает ОМВД России по Ельцe, 39-летняя женщина с мужем приехали в Елец для покупки квартиры и на несколько дней остановились у своего 36-летнего знакомого — он предложил им помощь в поиске жилья.Когда женщина нашла подходящий вариант и собралась переводить задаток в 100 000 рублей, она воспользовалась телефоном знакомого – на её телефоне не было приложения банка. Женщина вошла в приложение на чужом устройстве, но покупать квартиру передумала и уехала, а выйти из своего личного кабинета на телефоне знакомого забыла. По данным следствия, знакомый воспользовался доступом к счету и потратил 57 000 рублей на свои нужды. Когда женщине стали приходить уведомления о списании денег — она обратилась в полицию.Подозреваемый во всём сознался и вернул деньги. Но от уголовного дела это его не спасло — мужчине грозит до шести лет лишения свободы.