Сегодня в Липецке: новый автобусный маршрут, какую зарплату липчане начали требовать у начальства
Выстрел в спину: в облсуде начался процесс над пенсионером, застрелившим военного полицейского
По кодовому слову «мама» вдова участника СВО передала мошенникам почти пять миллионов: дело рассматривает суд
Рейд по отлову бездомных собак в СНТ «Строитель-2» обернулся противостоянием с защитниками животных
По кодовому слову «мама» вдова участника СВО передала мошенникам почти пять миллионов: дело рассматривает суд
«Нет полной картины произошедшего»: поджигатель дачи бывшей тёщи сам вызвал полицию и пожарных
Женщина забыла выйти из своего личного кабинета на телефоне знакомого и лишилась 57 000 рублей
Происшествия
171
сегодня, 16:14
Женщина забыла выйти из своего личного кабинета на телефоне знакомого и лишилась 57 000 рублей
Ельчанин сначала приютил супругов на несколько дней, а потом обчистил счёт своей гостьи.
Как сообщает ОМВД России по Ельцe, 39-летняя женщина с мужем приехали в Елец для покупки квартиры и на несколько дней остановились у своего 36-летнего знакомого — он предложил им помощь в поиске жилья.
Когда женщина нашла подходящий вариант и собралась переводить задаток в 100 000 рублей, она воспользовалась телефоном знакомого – на её телефоне не было приложения банка. Женщина вошла в приложение на чужом устройстве, но покупать квартиру передумала и уехала, а выйти из своего личного кабинета на телефоне знакомого забыла. По данным следствия, знакомый воспользовался доступом к счету и потратил 57 000 рублей на свои нужды. Когда женщине стали приходить уведомления о списании денег — она обратилась в полицию.
Подозреваемый во всём сознался и вернул деньги. Но от уголовного дела это его не спасло — мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
0
0
0
0
2
Комментарии