Юлия и Олег запланировали свадьбу на апрель еще в январе, но пандемия вируса отставила из без торжества. Впрочем регистрацию они решили не откладывать, а обручальные кольца им заменили медицинские маски.

Сегодня во Дворце бракосочетаний Липецка расписали мужественную пару. Юлия и Олег решили не переносить дату своей свадьбы. Дату регистрации брака будущая семья Курдсеидовых выбрала ещё в январе, когда Олег сделал Юле предложение.- Специально выбирали дату под Красную Горку. Решили не отменять роспись, несмотря ни на что. Друзья и родственники поддержали нас. С ними мы отметим свадьбу уже после снятия ограничительных мер. А сегодня будем праздновать вдвоём и получать поздравления по видеосвязи. Ведь в свадьбе главное - не шумный праздник и посиделки, а любовь и рождение новой семьи, - говорят молодожены.Юлия ни капли не расстроена из-за того, что вокруг ее нет родственников и подруг. Она говорит, что никогда не пожалеет о необычной свадьбе. Наоборот, такое бракосочетание запомнится всем.- Знаете, мы даже не успели купить обручальные кольца - как раз закрылись ювелирные магазины. Так что у нас будут обручальные маски, - смеются новобрачные.Молодожёны планировали провести медовый месяц в Крыму. Но эти планы, как и свадебный банкет, откладываются. Когда именно Юлии и Олегу удастся уехать в свадебное путешествие, они ещё не знают. Зато точно уверены, что им предоставят отпуск на работе. Юлия и Олег - коллеги, они познакомились на работе год назад и полюбили друг другу.Кстати, семья Курдсеидовых - не единственная храбрая пара, которая решила придерживаться планов на дату свадьбы. Как сообщила начальник ЗАГС Липецка Галина Белкина, около 50% пар, бракосочетание которых пришлось на время самоизоляции, готовы расписаться в масках, по всем санитарным правилам. Вторая половина пар перенесла свадьбу на осень, так как большинство дат на лето давно заняты.