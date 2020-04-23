COVID-19 у соседей: курская строгость, белгородское спокойствие и тамбовская отзывчивость

Как живут в условиях эпидемии наши соседи по Центральному Черноземью (Воронежская, Белгородская, Курская и Тамбовская области)? С помощью официальных источников мы собрали информацию о заболеваемости COVID-19 в этих регионах, ограничительных мерах, программах помощи бизнесу и населению.

Белгородская область







Фото:twitter.com

Воронежская область







Фото: acpvrn.ru

Курская область



фото adm.rkursk.ru

Тамбовская область







Фото: tambov.gov.ru

По данным на 1 января 2020 года в Белгородской области проживает 1 549 151 человек. По числу жителей область входит в топ-30 российских регионов.По данным на 21 апреля в Белгородской области COVID-19 заражены 132 человека, 12 пациентов вылечены и отправлены домой, двое больных скончались. Летальность от коронавируса в Белгородской области, таким образом, составляет 1,5%. Соотношение населения региона к числу заболевших составляет 0,0085%, или по 8 заболевших на 100 000 человек. На самоизоляции находятся 1 424 человека, 5 247 жителей Белгородской области уже сняты с режима самоизоляции. Первый случай коронавируса в регионе зафиксирован 8 марта. Госпитализировали семейную пару, которая побывала в Италии.Первая смерть пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией произошла 13 апреля: в Белгороде скончался 47-летний мужчина. Он постоянно проживал в Москве, приехал в середине марта к родителям. Мужчина поступил в больницу 3 апреля, девять дней провел на ИВЛ. Умерший страдал рядом хронических заболеваний.15 апреля скончался 56-летний мужчина. Болезнь он мог получить при контакте с приезжим из Москвы. В больницу мужчина обратился только через неделю после появления первых симптомов ОРВИ – повышенной температуры и лихорадки. В тот же день ему было выполнено рентген-исследование, подтвердившее диагноз «пневмония». Пациенту проводилось необходимое лечение, но на фоне возникших осложнений при имеющихся у него хронических заболеваниях, спасти его не удалось.С конца марта в Белгородской области действует режим повышенной готовности. Вплоть до 1 мая запрещены массовые мероприятия, закрыты места массового скопления людей, объекты торговли, за исключением тех, что реализуют товары первой необходимости,. Предприятия общественного питания имеют право работать только на доставку. Жителям региона рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Введен запрет на посещение парков, скверов и рекреационных зон: за нарушение санитарно-эпидемиологических норм предусмотрены штрафные санкции в размере от 1 000 до 40 000 рублей.Туристы, которые вернулись из-за границы, отправляются в карантин. Режим двухнедельного карантина распространяется на всех людей, которые проживают в одной квартире.Предприятия и организации в Белгородской области продолжают работу, но с поправками на ограничительные меры. Так, организации и предприятия, чья деятельность не приостановлена постановлением губернатора Белгородской, возобновили свою работу 9 апреля. Главное условие работы всех предприятий на территории региона — выполнение требований по недопущению распространения COVID-19. В числе таких мер — обеспечение социальной дистанции между работниками не менее 1,5 метров, минимизация и разграничение потоков работников, дезинфекция оборудования и помещений перед каждой сменой, доставка работников из дома на предприятие и обратно преимущественно автотранспортом предприятия или на личном транспорте работников, исключение пересечения работников из разных смен.Горбольницу № 2 Белгорода переоборудовали в госпиталь для больных COVID-19. В Белгородской области для потенциально инфицированных готовят более 300 аппаратов искусственной вентиляции лёгких и 774 койки. На борьбу с коронавирусом регион направил миллиард рублей, в том числе около 176 миллионов из федерального бюджета. Окончательный срок сдачи оборудованных коек для пациентов с COVID-19 – 28 апреля. Принимать работу планирует полпред президента России в ЦФО Игорь Щёголев.31 марта правительство Белгородской области обратилось к руководителям предприятий и жителям области с просьбой пожертвовать средства на дооснащение медицинских организаций. Эта мера направлена на повышение готовности области к оказанию эффективной и своевременной медицинской помощи тем, кому может потребоваться лечение от коронавирусной инфекции. Наряду с бизнесменами, посильную финансовую помощь оказывают и рядовые жители области.Правительство Белгородской области сообщает, что регион вошел в число субъектов России, где в период введенных ограничений минимально ухудшились условия ведения бизнеса. Комплекс мер федеральной и региональной поддержки позволил не допустить банкротства субъектов малого и среднего предпринимательства и максимально сохранить уровень заработной платы сотрудников, отчитывается власть.- Благодаря тому, что решением правительства области разрешено осуществлять деятельность большинству предприятий региона, активность бизнеса повысилась в среднем на 15%. Можно говорить о том, что по сравнению с соседними областями мы находимся в числе лидеров по активности ведения бизнеса, - отметил первый заместитель начальника департамента экономического развития правительства Белгородской области Давид Бузиашвили.Сейчас в Белгородской области реализуются 53 меры поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) - 38 федеральных и 15 разработанных на региональном уровне. Среди них:- Микрозаймы на общую сумму 320 млн рублей, что позволит поддержать не менее 200 субъектов МСП. С начала карантина уже предоставлено 30 льготных займов по ставке 2,5-8% на общую сумму 60 млн рублей.- Поручительства Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов МСП по необеспеченным банковским кредитам в размере более миллиарда рублей, что позволит привлечь не менее 3 млрд рублей кредитных ресурсов. С начала карантина предоставлено 10 поручительств по льготной ставке 0,5% на общую сумму 132,5 млн рублей. Привлечено 324 млн рублей кредитных средств.- Отсрочки до 6 месяцев по возврату микрозаймов пострадавшим субъектам МСП в 10 отраслях. С начала карантина предоставлена отсрочка 16 субъектам. Такие отсрочки предусмотрены не менее 225 субъектам МСП.- Предоставления моратория до 31 декабря 2020 года на начисление Фондом поддержки субъектов МСП, пострадавшим от коронавирусной инфекции пеней и штрафов по договорам микрозаймов. Мораторий будет предоставлен 440 субъектам МСП.- субъекты малого и среднего предпринимательства, которые арендуют имущество Белгородской области могут заключить дополнительное соглашение на отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.Пожилым людям помогает штаб волонтёров-медиков. Большинство волонтёров — студенты медицинского института и медицинского колледжа. У каждого волонтёра есть удостоверение, благодаря которому добровольца можно отличить от мошенника. Все волонтёры обеспечены запасом медицинских масок, перчаток и антисептиков. Перед каждым выездом добровольцы проходят термометрию и инструктаж по технике безопасности. Обратиться к волонтерам можно круглосуточно. На сегодняшний день выполнено около 400 заявок о помощи.На 1 января 2020 года население Воронежской области составляет 2 324 205 человек. По числу жителей регион находится на 22 месте в России.По данным на 21 апреля в Воронежской области зарегистрированы 211 случаев новой коронавирусной инфекции. 30 человек выздоровели, 7 - умерли. Таким образом, смертность от COVID-19 в Воронежской области составляет 3% (соотношение погибших и заболевших). Соотношение населения региона к числу заболевших составляет 0,009%, или по 9 заболевших на 100 000 человек.Первые случаи заражения коронавирусом в Воронежской области зафиксировали 19 марта. Заболевшие – мужчина и женщина – вернулись 15 марта из путешествия, а уже на следующий день, ощутив недомогание, обратились к врачам. 12 апреля умерли первые пациенты с COVID-19. В Воронеже скончались 63-летний гражданин Армении, приехавший в регион из Москвы, и 65-летняя местная жительница. Оказалось, женщина 10 дней болела дома, но к врачам не обращалась. У пациентки были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет.31 марта на территории Воронежской области ввели режим всеобщей самоизоляции. Этот режим предписывает гражданам до особого распоряжения не покидать квартиры и дома, за исключением обращения за экстренной медицинской помощью или в случае прямой угрозы жизни и здоровью. Особенно строго самоизоляцию нужно соблюдать людям в возрасте старше 65 лет. Выходить на улицу разрешается тем, кто идет на работу (нужен пропуск), в ближайшие к дому магазин или аптеку, а также выносит мусор или выгуливает домашних животных. Торгово-развлекательные и торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универмаги, гипермаркеты, магазины-склады, аутлет-центры, моллы, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани и сауны, ярмарки и рынки закрыты. Продовольственные магазины и аптеки работают. Не разрешена сдача жилья в аренду.Прибывшие в Воронежскую область из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга должны соблюдать обязательную самоизоляцию. Нарушение карантина наказывается серьезными штрафами. В Воронежской области еще в марте создана единая горячая линия по вопросам, касающимся противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID -19.Для приема пациентов с диагнозом «Коронавирусная инфекция» в Воронежской области оборудуют 1 680 коек, из которых 334 — в реанимации. Сейчас в больницах идет подготовка необходимой инфраструктуры и оборудования с учетом специфики инфекции. Учреждения на 2-3 недели обеспечены необходимыми препаратами, средствами индивидуальной защиты. Во всех стационарах региона есть аппараты искусственной вентиляции легких – их 348, закупаются еще 18 современных высокочастотных аппаратов ИВЛ.В начале апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев утвердил создание Комиссии по экономической безопасности. В числе мер планируемых мер поддержки бизнеса:— введение моратория на проверки малого и среднего предпринимательства;— снижение ставки налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения для организаций и ИП из сфер культуры, туризма, физической культуры и спорта, общепита, гостиничной деятельности, бытовых услуг, автоперевозок, образования;— освобождение от уплаты налога на имущество в 2020 году для арендодателей — при условии предоставления ими льгот для своих арендаторов из числа МСП;- помощь в получении кредитов на выплату зарплаты у системнозначимых банков под гарантии госкорпорации.С 7 апреля ряд воронежских предприятий возобновили свою работу после первого цикла нерабочих дней. Это организации из сферы обрабатывающей промышленности численностью до 50 человек, застройщики объектов здравоохранения, жилья, объектов социально-культурного назначения, инфраструктурных объектов в рамках расселения ветхого жилья, предприятия цепочки жизнеобеспечения строительства и ряд других. На рабочих местах должны соблюдаться меры безопасности. Работодатели обязаны обеспечить сотрудников санитарно-гигиеническими масками, разнести начало рабочего дня в периоде между 8 и 10 утра, чтобы избежать массового скопления людей в общественном транспорте.В начале апреля в администрации Воронежской области сформировали почти 20 тысяч наборов с продуктами и товарами первой необходимости. Стоимость каждого набора – около 2 000 рублей. С 11 апреля началась доставка наборов. Они предназначены лицам старше 65 лет, у которых доход не превышает полуторную величину прожиточного минимума. В доставке наборов помогают волонтеры, сформирован штаб из 200 добровольцев.Воронежские мамы могут получить двойные «детские». В регионе действует региональная программа маткапитала. 5 000 рублей ежемесячно с апреля по июнь из областного бюджета будут выплачивать тем семьям, у которых есть право на региональный маткапитал при наличии детей до трех лет. Выплаты положены 19 тысячам семей.По данным на 1 января 2020 года в Курской области проживают 1 104 008 человек (48 место по численности населения среди субъектов РФ).По данным на 21 апреля в Курской области было зарегистрированы 242 случая заражения COVID-19. 25 человек вылечились, трое скончались. Летальность среди пациентов с подтвержденным диагнозом «Коронавирусная инфекция» составляет чуть более 1%. Соотношение населения региона к числу заболевших составляет 0,02%, или 22 человека с COVID-19 на 100 000 жителей региона.Первые три случая COVID-19 зарегистрированы в Курской области 31 марта. 12 апреля в Курской области умер первый пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Женщина с COVID-2019, находившаяся на лечении в инфекционной больнице, скончалась от внезапной остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы.30 марта в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Нарушителей режима ждет штраф. Выходить из дома можно только в случае экстренной необходимости, например, чтобы купить продукты, выгулять домашних питомцев или вынести мусор, а также для получения экстренной медицинской помощи. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена. В общественных местах и общественном транспорте курянам необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга (исключение - такси и услуги по перевозке пассажиров).Для тех, кто продолжает ездить на работу, введены и разработаны маршрутные листы. В «маршрутках» указываются места проживания и работы гражданина, эти листы заверяются подписью руководителя предприятия и печатью.- Для получения маршрутных листов руководители предприятий должны направить электронное письмо с заявкой на имя главы муниципального района или городского округа, на территории которого работает компания. В заявке нужно указать название предприятия, при наличии – название компаний-контрагентов, участвующих в производственной цепочке, и количество необходимых бланков. Этот документ станет основанием для беспрепятственного передвижения по служебной необходимости во время проведения противоэпидемических мероприятий; его также будут запрашивать патрульно-постовые службы, - рассказал заместитель губернатора Курской области Юрий Князев.Сотрудникам маршрутные листы будут выдаваться по месту работы. Для перевозки грузов и доставки товаров по нескольким адресам кроме маршрутного листа надо иметь с собой традиционные накладные и путевые листы.Для посещения нетрудоспособных или маломобильных близких родственников для доставки лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости, нужно иметь при себе копии документов, устанавливающих родство.С 30 марта в Курской области ограничено движение общественного транспорта. Прекращена деятельность салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и иных учреждений, в которых оказываются подобные услуги. Не работают также места общественного питания. Введен запрет на курение кальянов в общественных местах.До мая продлены ограничительные мероприятия в городах Курчатов и Железногорск. На контрольно-пропускных пунктах организовано круглосуточное дежурство спецслужб для проверки каждого транспортного средства. Въезд автомобилей ограничен для тех, кто не зарегистрирован в городах с особым режимом.Граждане, прибывающие на территорию Курской области из других субъектов, обязаны сообщить об этом в комитет здравоохранения и обеспечить самоизоляцию по месту пребывания или жительства на 14 дней. При проявлении симптомов респираторных заболеваний они должны незамедлительно вызвать врача на дом.500 патрулей, состоящих их сотрудников УМВД, Росгвардии, МЧС, следят за соблюдением гражданами ограничительным правил и проверяют наличие маршрутных листов. Сотрудники ГИБДД начнут проверять автомобилистов.За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности согласно статье 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 1 000 до 30 000 рублей.Дополнительные места для размещения больных коронавирусом готовят на базе городского роддома и 6-й горбольницы Курска. В этих медучреждениях будет создано более 300 мест, а всего госпитальная база региона составит 552 койки. В ближайшее время в регион поступят консоли для подключения аппаратов ИВЛ. С 28 апреля медучреждения должны быть готовы к приему возможных пациентов.В апреле была представлена курская разработка - защитные экраны для медработников, изготовленные на 3D-принтерах. Некоммерческие организации области готовы обеспечить экспериментальными моделями сотрудников больниц региона. Эти образцы, в отличие от очков, облегчают нагрузку на глаза.На прошлой неделе курский губернатор сообщил, что рост количества зараженных COVID-19 не позволяет расширить список организаций и предприятий, которым можно возобновить работу. В регионе фиксируются 20-25 новых случаев заражения в день. В этих условиях власти приняли решение не усугублять ситуацию. «Понимаю, что сейчас очень тяжело предпринимателям. И вряд ли их настрой улучшится, пока они не начнут работать, несмотря на то, что в стране принят ряд решений по поддержке бизнеса», подчеркнул губернатор Роман Старовойт.Для оперативного информирования предпринимателей в условиях принятых ограничительных мер в региональном центре «Мой бизнес» организована горячая линия: 8-800-201-33-77. Она работает ежедневно с 9:00 до 18:00.С 8 апреля банки начали выдавать так называемые «нулевые» кредиты малому и среднему предпринимательству. «Нулевые» - значит беспроцентные. Цель – пополнение зарплатного фонда компаний. «Нулевые» кредиты под зарплату - это крайняя мера, если не помогли снижение или отсрочка аренды, кредитные и налоговые каникулы.В рамках деятельности «Центра поддержки предпринимательства Курской области» изменен ряд условий предоставления микрозаймов малым и средним предпринимателям. В частности, срок предоставления микрозаймов для программ «Фермер», «Оборот» продлен до 3 лет, но под залог недвижимого имущества. Увеличен период отсрочки платежа по основному долгу на полгода (это касается всех программ микрофинансирования). Кроме того, срок предоставления отчётности о целевом расходовании средств составляет не более 120 дней. Разработана новая программа предоставления микрозайма «Туризм» сроком на 24 месяца по льготной ставке 1,5 %.Транспортным предприятиям предлагают субсидии на возмещение фактически понесенных затрат по дезинфекции автотранспортных средств. Можно вернуть до 300 рублей за сутки обслуживания единицы транспорта специализированной организацией по дезинфекции.Вместе с этим предпринимательское сообщество Курской области предложило раздавать заказы на изготовление масок как некоммерческим организациям, так и любым желающим. Необходимое количество заготовок для шитья масок куряне смогут получить от бизнеса. Те, кто выполняет заказ, обеспечат средствами индивидуальной защиты свои семьи и родственников. Оставшиеся маски будут безвозмездно передавать в различные социальные учреждения, детские дома, коммунальные службы и особенно тем людям, которые находятся в зоне риска.Волонтёрский штаб помощи в предупреждении распространения коронавирусной инфекции работает на базе Курского государственного медицинского университета. Это часть федерального проекта совместно с Общероссийским народным фронтом. Аналогичные штабы открыты во всех регионах.В Курской области работает несколько «горячих линий», как региональных, так и федеральных. Курян консультируют, в том числе, по поводу помощи пожилым гражданам в вопросах, связанных с коронавирусом и социальным обслуживанием.По данным на 1 января 2020 года в Тамбовской области проживают 1 006 748 человек. По численности населения регион занимает 51 место в России.По данным на 21 апреля в Тамбовской области зафиксировано 222 случая COVID-19. 20 из заболевших выздоровели и выписались из больниц, еще пятерых человек, которые лечились дома, сняли с амбулаторного учета по выздоровлению. Ни один пациент с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области на 21 апреля не умер. Соотношение общего числа жителей региона к числу зараженных COVID-19 составляет 0,022%, или 22 больных на 100 000 человек.Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Тамбовской области был зарегистрирован у 27-летней девушки, вернувшейся из Италии. Пациентку разместили в изолированый бокс Тамбовской инфекционной больницы.С 18 марта из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории Тамбовской области действует режим повышенной готовности, установлен ряд ограничительных мер. Действует режим самоизоляции. Покидать жилище можно только для того, чтобы выйти на работу или по уважительным причинам: покупка продуктов, товаров первой необходимости, лекарств, обращение за медицинской помощью, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома. Если человек выходит из дома, он должен иметь при себе паспорт, а работающие еще и справку от работодателя. Руководители организаций в период повышенной готовности выдают сотрудникам справку о передвижении к месту работы и обратно. Прогулки в парках и зонах отдыха являются нарушением. Автомобилисты также могут передвигаться по дорогам только по уважительной причине. Инспекторы ГИБДД в случае остановки могут потребовать объяснить необходимость поездки. А в случае, если она окажется недостаточно весомой, водитель может быть привлечен к ответственности. Ответственность за нарушение – штраф в размере от 1 000 до 30 000 рублей.Всех приезжающих в Тамбовскую область обязали незамедлительно сообщать в администрацию о своем прибытии, месте, датах фактического пребывания и контактную информацию, а также выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях, которое предполагает нахождение в изолированном помещении, исключение контактов с членами семьи сроком на 14 календарных дней. А при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту пребывания без посещения медицинских организаций.Гражданин может покинуть место своего проживания в случае его следования по вызову судьи, правоохранительных органов для участия в процессуальных действиях. Это исключение не распространяется на лиц, находящихся на самоизоляции, в частности, граждан старше 65 лет или людей, имеющих заболевания, а также иностранных граждан, прибывших на территорию области.Недавно установлена обязанность граждан использовать маски в общественных местах и общественном транспорте. К общественным местам относятся медицинские учреждения, магазины, различные организации, куда граждане обращаются за получением тех или иных услуг, автобусные остановки, стадионы, транспорт.Автовокзал «Тамбов» временно приостановит свою работу с 24 апреля. Вынужденное решение вызвано снижением пассажиропотока, которое произошло из-за введения дополнительных мер по борьбе с распространением в регионе коронавирусной инфекции.Правительство России выделило из резервного фонда российским регионам на борьбу с коронавирусом 32,4 миллиарда рублей, из которых 153,4 миллиона рублей поступили в Тамбовскую область. Средства будут направлены на оснащение дополнительно создаваемого коечного фонда в медицинских учреждениях, проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения кислородом заболевших коронавирусной инфекцией, закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Ранее Тамбовская область получила 249 миллионов рублей. За счет этих средств в регионе развернули Центр для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на 80 коек на базе Тамбовской областной больницы, а также перепрофилировали хирургический корпус в Рассказовской ЦРБ на 70 коек. В ближайшее время будут развернуты еще 99 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией на базе Тамбовской ЦРБ. 70% всех коек оборудуют аппаратами искусственной вентиляции легких. Отделения оснащены необходимой диагностической базой: рентген, УЗИ-аппараты, лабораторные анализаторы.- Сфера малого и среднего предпринимательства – это более 100 тысяч работников, пятая часть налогового прироста, многомиллиардные обороты. Когда предприятия работают десятки лет, дисциплинированно платят налоги, «белые» зарплаты, то их необходимо поддерживать. Сегодня на основе президентских и правительственных инициатив в регионе разрабатывается комплексный план поддержки малого и среднего бизнеса. Я поручил экономическому блоку открыть группы в социальных сетях и оперативно давать ответы на вопросы, поступающие от бизнеса, - сообщил на прошлой неделе глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.С 10 апреля администрация региона разрешила продолжить работу салонам красоты и парикмахерским при условии нахождения в помещении не более 4 человек и оказанию услуг только по предварительной записи. Частично возобновилась работа многофункциональных центров предоставления услуг населению. Также разрешена работа стационарных объектов торговли, кроме торговых объектов общей площадью более 1 500 кв.м, за исключением осуществляющих в них торговую деятельность аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости. Был расширен перечень непродовольственных товаров первой необходимости, в него включены автозапчасти.С 20 апреля смогли возобновить работу столовые, буфеты и кафе, но только те, что действуют на предприятиях и организациях, при условии принятия дополнительных санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции(2019-nCоV).В аптеках и в магазинах по данным на середину апреля есть как маски, так и дезинфицирующие средства. 10 предприятий легкой промышленности Тамбовской области переориентировались на выпуск гигиенических масок. Ежедневно их изготавливается 40 тысяч единиц.В банки поступило 140 обращений от предприятий, из них 129 - о реструктуризации задолженностей. С заявлениями о выдаче кредита под заработную плату под 0% работают три банка. Известно о трех одобренных заявках.Вместе с этим бизнесмены вручили 1000 защитных масок работникам Тамбовского дома-интерната. Также, по инициативе тамбовских предпринимателей, постояльцам Дома-интерната для ветеранов войны и труда были подарены продуктовые наборы и сладкие подарки.10 апреля 2020 года был принят Закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, проживающего на территории Тамбовской области». Он предусматривает установление ежемесячной выплаты в размере 4 745 рублей на ребёнка в возрасте от 3 до 7, начиная с 1 января 2020 года. Выплаты начнутся не позднее 1 июня 2020 года. Право на выплату будут иметь семьи, среднедушевой доход которых не превышает 9 641 рубля. Гражданам, которые уже получают пособия на детей, указанная выплата будет назначена без заявления, в автоматическом режиме.Кроме того, принят региональный закон о замене бесплатного питания детей из многодетных семей в школьных столовых на денежную выплату, исходя из 40 рублей в день и фактического количества дней дистанционного обучения. Выплата будет производиться автоматически, без подачи заявления, на основании данных о получателях мер поддержки, имеющихся в учреждениях социального обслуживания.Для студентов продлены сроки действия ранее оплаченных льготных и именных месячных проездных билетов на проезд по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автобусами в пригородном сообщении после прекращения режима дистанционной формы обучения на срок до конца календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором истекает срок действия проездного билета.Региональный волонтёрский центр по предотвращению распространения коронавирусной инфекции расположился в Тамбове и большинство просьб о помощи поступают именно от жителей областного центра, однако работа добровольцев налажена во всех муниципалитетах. Всего в городах и районах области создано 32 «мобильные бригады», они ежедневно в пути на разных маршрутах. 114 сотрудников «мобильных бригад» работают по заявкам реестра «Добрых дел», который ведут в Центре координации и развития социальной защиты. Здесь принимают в среднем по 35 звонков ежедневно. Волонтеры покупают и доставляют гражданам продукты, лекарства, товары первой необходимости, помогают вынести мусор, оплатить услуги ЖКХ.Тамбовские предприниматели принесли в региональный волонтёрский центр круглый 300-граммовый пшенично-ржаной хлеб. Его кладут бонусом в пакет с продуктами, которые доставляют волонтёры пенсионерам. В упаковке с хлебом этикетка с надписью - «Благодарим, что остались дома». К акции подключились и предприниматели, которые пекут вафли и занимаются мёдом. Они также решили угощать бабушек и дедушек, сидящих в одиночестве, своей продукцией.Владельцы местного супермаркета тоже решили сотрудничать с добровольцами. Они предложили помощь в формировании заказов от волонтёрского центра по звонку. Каждый заказ собирают в коробку и доставляют в волонтёрский центр. Заказ формирует продавец в полной санитарной экипировке. Такая помощь значительно упрощает работу добровольцев – сокращает их путь и время по доставке продуктов.По данным на 1 января 2020 года в Липецкой области проживают 1 143 749 человек. По численности населения регион занимает 44 место в России.По данным на 21 апреля в Липецкой области зафиксировано 189 случаев новой коронавирусной инфекции. 62 человека выздоровели, 2 пациента умерли, 125 продолжают лечение. Летальность среди пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» составляет чуть более 1%. Соотношение общего числа жителей региона к числу зараженных COVID-19 составляет 0,0165%, или почти 17 больных на 100 000 человек.Первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Липецкой области зарегистрированы 7 марта. Женщина, 1961 года рождения, и супружеская пара (1972 и 1981 годов рождения) – вернулись с вирусом в Россию из Италии. Заболевшие возвращались в Липецкую область на личном автотранспорте и сразу были взяты под наблюдение.18 апреля в Липецкой области умер первый пациент с диагнозом COVID-19: женщина 1963 года рождения из Чаплыгинского района. Пациентка находилась в инфекционной больнице с 10 апреля. Несколько дней она была подключена к аппарату ИВЛ. Лечение коронавирусной инфекции осложнялось наличием у женщины хронического заболевания — системной красной волчанки. Вторая смерть от коронавирусной инфекции произошла 20 апреля. Течение болезни у 61-летней липчанки осложнялось артериальной гипертонией, атеросклеротическим кардиосклерозом, сахарным диабетом.С 28 марта в Липецкой области введено ограничение на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей. Приостановлена работа салонов красоты, бань, фитнес-центров и других подобных учреждений, ресторанов, кафе и других мест общественного питания, объектов розничной торговли (в том числе торгово-развлекательных центров, при этом в них работают аптечные пункты и продуктовые магазины).Для лиц с хроническими заболеваниями и людей старше 65 лет введен режим самоизоляции. Позже он распространился на всех, кто не остается дома из-за работы. Сотрудники действующих организаций выходят из дома со справкой от работодателя. С 17 апреля в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине действует пропускной режим. 20 апреля такой режим вводится в Лебедяни.С 1 апреля водителей общественного транспорта не выпускают в рейс без медицинской маски и перчаток. С 4 апреля маски обязательны и для пассажиров автобусов и трамваев.С 22 апреля посещать любые объекты розничной торговли, включая продуктовые магазины, можно только в маске.Граждане, прибывающие в Липецкую область из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей обязаны соблюдать самоизоляцию на срок 14 дней со дня прибытия.Перед началом эпидемии больницы региона располагали 400 аппаратами искусственной вентиляции легких. Объявляется, что областная инфекционная больница получит еще пять новых аппаратов ИВЛ. НЛМК готовится оснастить лечебные учреждения региона 35 аппаратами искусственной вентиляции легких, 3500 противоэпидемическими костюмами, 50 концентраторами кислорода, 20 бронхоскопами, а также медицинскими кроватями и оборудованием для двух ПЦР-лабораторий.Первых больных COVID-19 приняла областная инфекционная больница. 18 апреля 27 пациентов принимает госпиталь для лечения коронавирусный больных, под который переоборудована городская больница скорой медицинской помощи. Госпитальная база рассчитана на 280 коек, из которых 70% обеспечены кислородной поддержкой. По рекомендациям Минздрава России власти Липецкой области должны до конца апреля подготовить еще 280 коек. При необходимости госпитальный фонд пополнят на базе больницы до 420 коек. Лекарственные препараты имеются в достаточном количестве в объеме полуторамесячной потребности. Дополнительно за счет средств областного бюджета осуществляется закупка противовирусных и антибактериальных препаратов. В больнице имеется все необходимое для телемедицинских консультаций с федеральными центрами. Врачи и медсестры работают в госпитале посменно, все они переведены на казарменное положение и после 12-часовых дежурств отправляются в санаторий «Мечта». Больные COVID-19 также проходят лечение в Елецкой городской больнице №1 имени Семашко.7 апреля снято ограничение на работу химчисток, специализированных магазинов оптики, нотариальных и адвокатских контор. Разрешена работа специализированных объектов розничной торговли по продаже газет и журналов. Разрешено оказание стоматологических и парикмахерских услуг. При оказании парикмахерских услуг персонал должен быть обеспечен масками, перчатками, кожными антисептиками. Работа возможна только по предварительной записи. Одновременно в зале можно обслуживать не более трёх человек с расстоянием между креслами — два метра. Каждые два часа необходимо проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.К 7 апреля разрешение на работу получили 140 предприятий в Липецкой области. Открывают производство большинство промышленных, перерабатывающих и строительных компаний. Под запретом останется работа некоторых организаций торговли, в основном непродовольственных товаров и услуг.При этом, Липецкая область стала первым регионом Черноземья, принявшим нормативные акты по штрафным санкциям для предприятий, не соблюдающих санитарный режим. Штраф при любых нарушениях – 50 000 рублей. Но если нарушение повлекло угрозу жизни и здоровья, то есть на предприятии произошла вспышка заболевания, то штраф увеличивается до миллиона рублей.В Липецком областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), бизнесменам предоставляют займ «Антикризисная поддержка». Кредит предоставляется субъектам МСП, осуществляющим деятельность в отраслях в наибольшей степени пострадавших от ограничений вызванных эпидемией.Цель займа - выплата заработной платы, аренды, налогов и пополнение оборотных средств. Величина кредита – до 1 млн рублей под 0,1% годовых в первый год займа, за второй год - в размере ключевой ставки ЦБ РФ.В начале апреля банки заявили о готовности выдавать беспроцентные кредиты предприятиям для выплаты зарплаты сотрудникам. Сумма кредита будет рассчитываться исходя из численности занятых, минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев. Участвовать в программе смогут предприятия, наиболее сильно пострадавшие от эпидемии коронавируса. Это представители малого и среднего бизнеса, которые работают в сфере туризма, гостиничного сервиса, организации мероприятий, общепита, допобразования, бытовых услуг, автоперевозок.16 апреля составлен список предприятий МСП, которые могут претендовать на федеральную субсидию в размере 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника для выплаты зарплаты за двухмесячный период. В списке 8940 организаций. Наибольшее их количество – свыше 5 тысяч – занимается автоперевозками. 1,7 тысячи оказывают бытовые услуги населению, почти 900 работают в сфере общепита. В целом число сотрудников, которые получат выплаты, составляет почти 18,5 тысячи человек.При этом количество предприятий может увеличиться в случае анонсированного включения в перечень пострадавших отраслей еще и организаций сферы торговли непродольственными товарами, - это дополнительно около 4 тысячи субъектов и 8,5 тысячи работников.Социальные выплаты на питание школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования на время дистанционного обучения в Липецкой области перечисляются на лицевые счета родителей, а не в учебные учреждения. Размер выплат зависит от категории учащихся. На одного школьника выплачивается 20 рублей в расчете на один учебный день. На детей из многодетных семей – 40 рублей. На школьников с ограниченными возможностями здоровья – 80 рублей. Социальные выплаты на питание учащихся учреждений профобразования составляют 40 рублей в день. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья – 80 рублей. При начислении выплат каникулы и выходные не учитываются. Расчет выплат ведется с 11 марта 2020 года. Их получат около 120 тыс. человек.Семьи с детьми получат единовременную материальную помощь из резервного фонда администрации Липецкой области. Для выплаты социальных пособий таким семьям из резервного фонда выделено 100 миллионов рублей. На помощь могут претендовать те семьи с детьми, в которых один или оба родителя - индивидуальные предприниматели, которые не имеют наёмных работников и деятельность которых сейчас приостановлена. Они получат единовременную выплату в размере 12 130 рублей (МРОТ).Помощь также могут получить семьи с детьми, в которых один (в неполной семье) родитель либо оба родителя (в полной семье) в связи с введением противоэпидемических мероприятий находятся в вынужденном отпуске без содержания; семьи с детьми, в котором один из родителей потерял работу до 1 марта 2020 года или в связи с ситуацией по коронавирусу находится в вынужденном отпуске без содержания, а второй находится в отпуске по уходу за ребенком или является инвалидом; семьи с детьми, в которых один (в неполной семье) родитель или оба родителя (в полной) потеряли работу до 1 марта 2020 года и имеют статус безработного.В первых двух случаях выплата составит 12 130 рублей на семью, в последнем случае из этой суммы вычитается сумма пособия по безработице. Выплата предоставляется, если сумма доходов не превышает 5000 рублей на каждого человека в семье. При расчёте дохода во всех трёх ситуациях учитываются все пособия и выплаты, получаемые членами семьи.В Липецкой области действуют две группы волонтеров, помогающие пенсионерам и инвалидам во время режима всеобщей самоизоляции. При федеральном ОНФ создан колл-центр, в который поступают заявки от пенсионеров, маломобильных граждан, инвалидов, на оказание помощи. Также работает волонтерский центр «Единой России».Волонтеры принимают заявки, помогают старикам с покупкой продуктов и лекарств, с домашними заботами. На период действующих ограничений волонтеры могут приобрести в аптеке рецептурные препараты. В Липецкой области в реестре волонтеров числится около 400 человек.Мэр Липецка Евгения Уваркина в начале апреля передает автомобили администрации города волонтерам и медикам.На 10 миллионов рублей от спонсоров и меценатов закупят продуктовые наборы и доставят их 20 000 пенсионерам. В управлении социальной защиты уже составили первый список тех, кто получит продуктовые наборы. Это нуждающиеся и одинокие пенсионеры. С 21 апреля, по телефону ЕДДС 8 800 450 48 48, будут приниматься заявки остальных нуждающихся пенсионеров. В управлении соцзащиты сообщили, что попасть в списки также можно обратившись в отделы социальной защиты по месту жительства.