Общество
6 минут назад
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 23 апреля
Театры готовятся к 75-летию Победы, все больше музеев предлагают онлайн-экскурсии.
Театральное закулисье, причудливые механизмы эксцентричного ученого, явление призрака, романтические сумерки – все перемешалось в сюжете «Сказок Гоффмана» Жака Оффенбаха. Режиссер Бартлетт Шер создал на сцене Метрополитан Опера ярмарку, полную аттракционов. Насколько ему это удалось, можно увидеть с 02:30 23 апреля до 01:30 24 апреля.
Академия Яндекса приглашает на беседу о беспилотных автомобилях в 14:55. О том, что это такое, расскажет руководитель группы обработки дорожной ситуации в направлении беспилотных автомобилей Яндекса Роман Удовиченко. На лекции речь пойдёт о том, какой долгий путь нужно пройти для того, чтобы машина научилась ездить самостоятельно, о сенсорах, которые используются для восприятия окружающего мира, об алгоритмах распознавания объектов вокруг машины и об алгоритмах управления автомобилем, конечно же об основных сложностях, с которыми беспилотный автомобиль сталкивается в процессе передвижения по городу.
Театр армии к 75-летию Победы запускает на YouTube-канале читки пьес о войне – они будут начинаться в 18:00, афиша уже представлена на канале театра. 23 апреля состоится читка пьесы «Волоколамское шоссе» Хайнера Мюллера – ее представит Мастерская ВГИК, курс Серебренникова.
Канал об актуальных исторических событиях «Цифровая история» подготовил на этой неделе сразу три стрима: В четверг, 23 апреля профессор МГУ Павел Полянский поговорит о праве в СССР при Ленине и Сталине. В субботу, 25 апреля директор фонда «Историческая память» Александр Дюков расскажет о Прибалтике накануне и в годы Второй Мировой войны. А в воскресенье, 26 апреля основатель «Цифровая История» проекта Егор Яковлев выступит на стриме с темой «Настоящая игра престолов: Первая мировая, революция и Гражданская война». Начало стримов – в 19:00.
Британский королевский National Theatre предлагает новую трактовку классической комедии Шекспира «Двенадцатая ночь» о романтической путанице в том, кто есть кто. В месте, где практически каждый не тот, за кого себя выдаёт, произойти может всё, что угодно. К слову, одну из ролей исполняет звезда комедийных сериалов Тэсмин Грег. Доступ к спектаклю откроется на главной странице платформы TheatreHD/Play в 19:00 и будет доступен до 30 апреля.
Новая опера покажет в 19:00 концертное исполнение оперы Отто Николаи «Виндзорские проказницы». Концерт прошел в рамках Крещенского фестиваля 29 января 2020 года.
Новосибирский государственный краеведческий музей перешел в онлайн – на YouTube-канале можно посмотреть экскурсии по постоянным экспозициям и временным выставкам. Например, можно узнать о некоренных жителях, минералах и горных породах, палеонтологических находках.
Театр Вахтангова приглашает на музыкальный спектакль «Мадемуазель Нитуш» (http://www.vakhtangov.ru/mediabox-video-archive). В главных ролях Александр Олешко, Нонна Гришаева, Мария Аронова, Владимир Симонов, Алексей Завьялов, Лидия Вележева, Павел Любимцев.
Подкаст Naked Science представляет программу «С точки зрения науки». Здесь вы узнаете о свежих открытиях ученых, их исследовательской деятельности и прорывах в различных областях знания. Например, что будет, если пить только молоко, какая разница между черным и зеленым чаем, способны ли животные обманывать и многое другое.
Липецкий театр драмы имени Льва Толстого в 19:00 приглашает на трансляцию спектакля «Квартет» по пьесе Рональда Харвуда. Действие происходит в доме для престарелых артистов. Здесь встречаются четыре оперные звезды; герой и героиня и два резонера. Позади слава и сцена, в настоящем репетиции квартета из «Риголетто» для местного концерта по случаю дня рождения Верди и ежедневные бытовые, но эмоциональные обиды, ссоры и планы. Но главное здесь не старость, а стойкость и мудрость, с которыми ее встречают герои.
Липецкий драматический театр на Соколе в 19:00 покажет сказку Андерсена «Принцесса и свинопас». В этой умной и веселой сказке красивые герои и много музыки.
Академия Яндекса приглашает на беседу о беспилотных автомобилях в 14:55. О том, что это такое, расскажет руководитель группы обработки дорожной ситуации в направлении беспилотных автомобилей Яндекса Роман Удовиченко. На лекции речь пойдёт о том, какой долгий путь нужно пройти для того, чтобы машина научилась ездить самостоятельно, о сенсорах, которые используются для восприятия окружающего мира, об алгоритмах распознавания объектов вокруг машины и об алгоритмах управления автомобилем, конечно же об основных сложностях, с которыми беспилотный автомобиль сталкивается в процессе передвижения по городу.
Театр армии к 75-летию Победы запускает на YouTube-канале читки пьес о войне – они будут начинаться в 18:00, афиша уже представлена на канале театра. 23 апреля состоится читка пьесы «Волоколамское шоссе» Хайнера Мюллера – ее представит Мастерская ВГИК, курс Серебренникова.
Канал об актуальных исторических событиях «Цифровая история» подготовил на этой неделе сразу три стрима: В четверг, 23 апреля профессор МГУ Павел Полянский поговорит о праве в СССР при Ленине и Сталине. В субботу, 25 апреля директор фонда «Историческая память» Александр Дюков расскажет о Прибалтике накануне и в годы Второй Мировой войны. А в воскресенье, 26 апреля основатель «Цифровая История» проекта Егор Яковлев выступит на стриме с темой «Настоящая игра престолов: Первая мировая, революция и Гражданская война». Начало стримов – в 19:00.
Британский королевский National Theatre предлагает новую трактовку классической комедии Шекспира «Двенадцатая ночь» о романтической путанице в том, кто есть кто. В месте, где практически каждый не тот, за кого себя выдаёт, произойти может всё, что угодно. К слову, одну из ролей исполняет звезда комедийных сериалов Тэсмин Грег. Доступ к спектаклю откроется на главной странице платформы TheatreHD/Play в 19:00 и будет доступен до 30 апреля.
Новая опера покажет в 19:00 концертное исполнение оперы Отто Николаи «Виндзорские проказницы». Концерт прошел в рамках Крещенского фестиваля 29 января 2020 года.
Новосибирский государственный краеведческий музей перешел в онлайн – на YouTube-канале можно посмотреть экскурсии по постоянным экспозициям и временным выставкам. Например, можно узнать о некоренных жителях, минералах и горных породах, палеонтологических находках.
Театр Вахтангова приглашает на музыкальный спектакль «Мадемуазель Нитуш» (http://www.vakhtangov.ru/mediabox-video-archive). В главных ролях Александр Олешко, Нонна Гришаева, Мария Аронова, Владимир Симонов, Алексей Завьялов, Лидия Вележева, Павел Любимцев.
Подкаст Naked Science представляет программу «С точки зрения науки». Здесь вы узнаете о свежих открытиях ученых, их исследовательской деятельности и прорывах в различных областях знания. Например, что будет, если пить только молоко, какая разница между черным и зеленым чаем, способны ли животные обманывать и многое другое.
Липецкий театр драмы имени Льва Толстого в 19:00 приглашает на трансляцию спектакля «Квартет» по пьесе Рональда Харвуда. Действие происходит в доме для престарелых артистов. Здесь встречаются четыре оперные звезды; герой и героиня и два резонера. Позади слава и сцена, в настоящем репетиции квартета из «Риголетто» для местного концерта по случаю дня рождения Верди и ежедневные бытовые, но эмоциональные обиды, ссоры и планы. Но главное здесь не старость, а стойкость и мудрость, с которыми ее встречают герои.
Липецкий драматический театр на Соколе в 19:00 покажет сказку Андерсена «Принцесса и свинопас». В этой умной и веселой сказке красивые герои и много музыки.