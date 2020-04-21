В России

15 минут назад

Аналитики рассказали о стоимости валюты после обвалов котировок WTI

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#курс рубля
Аналитики рассказали о стоимости валюты после обвалов котировок WTI

Рубль на фоне новостей о падении нефтяных котировок пошел вниз: сейчас доллар подорожал с 74,84 до 75,24 рубля, а евро — с 81,38 до 81,74 рубля. Эксперты рассказали о том, ждать ли нового повышения стоимости валюты. 

Национальная валюта продолжит ослабление и в ближайшее время мы можем увидеть ее в районе 80 рублей за доллар, отметил в разговоре с «Известиями» исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.Фигура 

С такой оценкой согласен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, в ближайшей перспективе рубль будет двигаться к этой границе и даже может перешагнуть ее. 

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов заявил, что в краткосрочной перспективе курс может рухнуть до 85-90 рублей за доллар. Кроме того, это дает сигнал к дальнейшему снижению котировок для других сортов нефти — включая Brent и Urals — последняя в понедельник уже уходила в минус. 
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#курс рубля

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