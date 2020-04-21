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Улицу Баумана перекроют в ночь на 1 мая
Ремонт улицы Баумана, который предполагалось начать 25 апреля, отложен до 1 мая. В мэрии эту паузу объяснили желанием дать липчанам еще неделю, чтобы подготовиться к перекрытию магистрали и выбрать максимально удобные пути объезда.
Объехать реконструируемый участок можно будет по улицам Пожарского, Франко, Ушинского и трассе Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» (298-303 км). На время работ по улице Пожарского (от Баумана до Бородинской) введут одностороннее движение. Чтобы исключить сквозной проезд через жилую зону по улицам Бабушкина, Курчатова и Бородинская, решено перекрыть движение в районе дома № 72 по Курчатова и пешеходному мосту в районе дома № 51 по Бородинской, здесь установят водоналивные барьеры.
Работы в этом году планируют провести и на площади Заводской. Здесь обустроят пешеходные зоны, уберут под землю провода и установят новые опоры с энергосберегающими светильниками.
Ремонт улицы Баумана проводится на деньги национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ее реконструкция позволит убрать сужение проезжей части, создававшее пробки и аварийные ситуации на выезде из города.
Людмила
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