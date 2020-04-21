Общество

сегодня, 16:42

Улицу Баумана перекроют в ночь на 1 мая

7 1299
#дорожные работы #улица Баумана
1
Улицу Баумана перекроют в ночь на 1 мая

Ремонт улицы Баумана, который предполагалось начать 25 апреля, отложен до 1 мая. В мэрии эту паузу объяснили желанием дать липчанам еще неделю, чтобы подготовиться к перекрытию магистрали и выбрать максимально удобные пути объезда.

Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, под реконструкцию попадает участок магистрали от Заводской площади до трассы «Орел-Тамбов» протяженностью 1,6 км. Для проведения работ его перекроют в ночь с 30 апреля на 1 мая. Контрактом стоимостью свыше 195 миллионов рублей и сроком до 31 декабря 2020 года предусмотрено расширение магистрали до четырех полос, замена сетей связи, водо-, электро- и газоснабжения, а также канализации. Кроме того, рабочим предстоит устроить пешеходные зоны, установить ограждение, заменить светофорные объекты и световые опоры, выполнить озеленение на газонах. 
 
Объехать реконструируемый участок можно будет по улицам Пожарского, Франко, Ушинского и трассе Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» (298-303 км). На время работ по улице Пожарского (от Баумана до Бородинской) введут одностороннее движение. Чтобы исключить сквозной проезд через жилую зону по улицам Бабушкина, Курчатова и Бородинская, решено перекрыть движение в районе дома № 72 по Курчатова и пешеходному мосту в районе дома № 51 по Бородинской, здесь установят водоналивные барьеры.
 
Работы в этом году планируют провести и на площади Заводской. Здесь обустроят пешеходные зоны, уберут под землю провода и установят новые опоры с энергосберегающими светильниками. 

Ремонт улицы Баумана проводится на деньги национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ее реконструкция позволит убрать сужение проезжей части, создававшее пробки и аварийные ситуации на выезде из города.

7 1299
#дорожные работы #улица Баумана
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Людмила

23 минуты назад
Моя мама живёт на улице бородинской с2008года. Построили дома а до остановки как до небес. Может человек в 94 года идти до остановки 25 минут.надо этот район тоже обеспечить транспортом. Ведь маршрутка может проехать. Не так уж часто она будет ездить. И не так уж дорога загружена.
ответить

007

33 минуты назад
Бравоооо уваркина и ко все пути позакрыть блоками и сказать ищите пути объезда и ко бабушкина для того и делали в прошлом году чтобы объезжать баумана
ответить

житель

37 минут назад
Пусть теперь чинуши покатаются по альтернативным маршрутам!Ой как много их живет в этом направлении.
ответить

Вова Мутин

38 минут назад
А работяги эти уже с иммунитетом (переболели) или ещё не пуганые короной?
ответить

Никита

43 минуты назад
Все поперекрыли: и Пр. Победы и Баумана. Одни неудобства людям. Достали уже
ответить

гостья

49 минут назад
Как автобусы будут ходить?Или пешком идти?
ответить

Дмитрий

сегодня, 17:06
Как будет ходить автобус №24а? и почему №24а так редко ходит? не возможно дождаться постоянно с пересадкой сначала на №346-ом потом в №352.
ответить

Еще в рубрике

Четверть случаев коронавируса в Липецк завозные из-за рубежа, Москвы и Санкт-Петербурга
#коронавирус
43
Четверть случаев коронавируса в Липецк завозные из-за рубежа, Москвы и Санкт-Петербурга

сегодня, 16:39

Общество
Нижний парк в этом году останется без каруселей
#Нижний парк #реновация #реконструкция
55
Нижний парк в этом году останется без каруселей

сегодня, 16:08

Общество
Война с вирусом: добровольцы в России готовы испытать вакцину на себе, обнаружена мутация вируса
#коронавирус
4
Война с вирусом: добровольцы в России готовы испытать вакцину на себе, обнаружена мутация вируса

сегодня, 16:00

Общество
На звание «Почетный гражданин города Липецка» выдвинуты пять кандидатур
#Почетные граждане
24
На звание «Почетный гражданин города Липецка» выдвинуты пять кандидатур

сегодня, 15:32

Общество
Житель Ельца зарезал знакомую за то, что она хотела уйти с его бутылкой спиртного
#убийство
14
Житель Ельца зарезал знакомую за то, что она хотела уйти с его бутылкой спиртного

сегодня, 14:49

Общество
В Ельце повесят огромные баннеры с фотографиями фронтовиков
#Бессмертный полк #9 мая
10
В Ельце повесят огромные баннеры с фотографиями фронтовиков

сегодня, 14:15

Общество