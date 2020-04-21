Улицу Баумана перекроют в ночь на 1 мая

Ремонт улицы Баумана, который предполагалось начать 25 апреля, отложен до 1 мая. В мэрии эту паузу объяснили желанием дать липчанам еще неделю, чтобы подготовиться к перекрытию магистрали и выбрать максимально удобные пути объезда.

Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, под реконструкцию попадает участок магистрали от Заводской площади до трассы «Орел-Тамбов» протяженностью 1,6 км. Для проведения работ его перекроют в ночь с 30 апреля на 1 мая. Контрактом стоимостью свыше 195 миллионов рублей и сроком до 31 декабря 2020 года предусмотрено расширение магистрали до четырех полос, замена сетей связи, водо-, электро- и газоснабжения, а также канализации. Кроме того, рабочим предстоит устроить пешеходные зоны, установить ограждение, заменить светофорные объекты и световые опоры, выполнить озеленение на газонах.



Объехать реконструируемый участок можно будет по улицам Пожарского, Франко, Ушинского и трассе Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» (298-303 км). На время работ по улице Пожарского (от Баумана до Бородинской) введут одностороннее движение. Чтобы исключить сквозной проезд через жилую зону по улицам Бабушкина, Курчатова и Бородинская, решено перекрыть движение в районе дома № 72 по Курчатова и пешеходному мосту в районе дома № 51 по Бородинской, здесь установят водоналивные барьеры.



Работы в этом году планируют провести и на площади Заводской. Здесь обустроят пешеходные зоны, уберут под землю провода и установят новые опоры с энергосберегающими светильниками.



Ремонт улицы Баумана проводится на деньги национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ее реконструкция позволит убрать сужение проезжей части, создававшее пробки и аварийные ситуации на выезде из города.



