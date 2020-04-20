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38 минут назад

В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

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В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
В Минздраве России надеются, что к лету к лету ситуация с коронавирусом в стране начнет улучшаться. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник, 20 апреля. Об этом сообщают "Известия".

"Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнёт спадать и дальше все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках",- сказал Мурашко.

По словам министра, подготовка регионов к борьбе с этой инфекцией идет практически «по полувоенному пути». Он пояснил, что это происходит из-за того, что на ранних этапах начала эпидемии, когда были запрошены материалы от субъектов, была получена «достаточно такая идеалистическая картина: все хорошо, мы все готовы». Разбираться в деталях начали уже после.

Он отметил, что в стране дополнительно выделили дотации регионам, чтобы помочь довести степень готовности до должного уровня и добавил, что помимо прочего, в регионах используют переброску медицинского персонала для оказания помощи.


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