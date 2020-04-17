Общество

37 минут назад

Садоводческие маршруты откроют только после спада эпидемии

6 735
#коронавирус #садоводческие маршруты
Садоводческие маршруты откроют только после спада эпидемии

Глава Липецка обсудила с председателями садоводческих товариществ минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции среди дачников. Садоводческие маршруты не откроют до спада эпидемии, в тоже время, для тех кто пережидает коронавирусную пандемию на дачах возможна организация выездной торговли.

Поскольку основная масса пассажиров - это люди пожилого возраста, входящие в группу риска, - принято решение не запускать садоводческие маршруты до улучшения эпидемиологической обстановки. Добраться до садоводческих товариществ и дачных посёлков можно только на личном транспорте.
 
При этом в Липецке и других городах области с сегодняшнего дня ведён пропускной режим. 
 
- Нужно продумать оптимальный вариант пропускной системы для желающих уехать на дачу, - обратилась к участникам совещания Евгения Уваркина. -  Возможно, это будет пропуск на ограниченный временной период, с учётом дороги и садовых работ. Если же поездка предполагает ночёвку или пребывание на даче несколько дней – можно оформить краткосрочный пропуск на дорогу в одну сторону, затем – в другую. 
 
Чтобы минимизировать перемещения липчан, пережидающих пандемию на дачах, рассматривается возможность организации выездной торговли продуктами питания и лекарствами. С периодичностью 2-3 раза в неделю на территорию садоводческих товариществ и дачных посёлков могут приезжать машины с необходимыми продуктами, так называемые автолавки. Возрастной категории граждан продукты и лекарства доставят волонтёры, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

6 735
#коронавирус #садоводческие маршруты

Комментарии (6)

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Пока

1 минуту назад
На это шоу выделяют деньги оно будет длиться
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Уваркина,экономь электроэнергию!

2 минуты назад
У тебя и так каждый третий рубль по кизде расходуется.
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Рф

5 минут назад
Главное штаны не забыть одеть при видеоселекторах
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777

16 минут назад
И делать платными их нужно!!!!! Что бы меньше катались туда сюда городские же автобусы бесплатными не делают с чего на сады делают бесплатные ?!!!
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Баба маша

16 минут назад
Придек к администрации
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Садовод-пинсионер

17 минут назад
Только что жрать будем по осени?
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