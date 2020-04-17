Садоводческие маршруты откроют только после спада эпидемии

Глава Липецка обсудила с председателями садоводческих товариществ минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции среди дачников. Садоводческие маршруты не откроют до спада эпидемии, в тоже время, для тех кто пережидает коронавирусную пандемию на дачах возможна организация выездной торговли.

Поскольку основная масса пассажиров - это люди пожилого возраста, входящие в группу риска, - принято решение не запускать садоводческие маршруты до улучшения эпидемиологической обстановки. Добраться до садоводческих товариществ и дачных посёлков можно только на личном транспорте.



При этом в Липецке и других городах области с сегодняшнего дня ведён пропускной режим.



- Нужно продумать оптимальный вариант пропускной системы для желающих уехать на дачу, - обратилась к участникам совещания Евгения Уваркина. - Возможно, это будет пропуск на ограниченный временной период, с учётом дороги и садовых работ. Если же поездка предполагает ночёвку или пребывание на даче несколько дней – можно оформить краткосрочный пропуск на дорогу в одну сторону, затем – в другую.



Чтобы минимизировать перемещения липчан, пережидающих пандемию на дачах, рассматривается возможность организации выездной торговли продуктами питания и лекарствами. С периодичностью 2-3 раза в неделю на территорию садоводческих товариществ и дачных посёлков могут приезжать машины с необходимыми продуктами, так называемые автолавки. Возрастной категории граждан продукты и лекарства доставят волонтёры, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



