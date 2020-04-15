Общество

9 минут назад

«Владыка заверил меня, что нарушать предписания не станет»

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#коронавирус #Пасха

Мэр Ельца Евгений Боровских уговорил Владыку Максима закрыть церкви и храмы на Пасху.

Вчера GOROD48 сообщил, что глава Ельца Евгений Боровских не смог уговорить Владыку Максима закрыть церкви и храмы на Пасху. А сегодня мэр Ельца сообщил, что епископ Елецкой епархии, получив от него запрещающее посещение приходов и монастырей прихожанами предписание руководителя регионального Роспотребнадзора, пообещал быть законопослушным.

- Владыка заверил меня, что нарушать предписания не станет, - сказал Евгений Боровских.

Также глава Ельца сообщил, что это предписание Владимира Бондарева были вручены и каждому настоятелю храма.

Однако уже полдень, а Владыка Максим пока не опубликовал на сайте Елецкой епархии документа об ограничении посещения гражданами приходов и монастырей.
229
#коронавирус #Пасха

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