Общество
9 минут назад
«Владыка заверил меня, что нарушать предписания не станет»
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Мэр Ельца Евгений Боровских уговорил Владыку Максима закрыть церкви и храмы на Пасху.
Вчера GOROD48 сообщил, что глава Ельца Евгений Боровских не смог уговорить Владыку Максима закрыть церкви и храмы на Пасху. А сегодня мэр Ельца сообщил, что епископ Елецкой епархии, получив от него запрещающее посещение приходов и монастырей прихожанами предписание руководителя регионального Роспотребнадзора, пообещал быть законопослушным.
- Владыка заверил меня, что нарушать предписания не станет, - сказал Евгений Боровских.
Также глава Ельца сообщил, что это предписание Владимира Бондарева были вручены и каждому настоятелю храма.
Однако уже полдень, а Владыка Максим пока не опубликовал на сайте Елецкой епархии документа об ограничении посещения гражданами приходов и монастырей.
- Владыка заверил меня, что нарушать предписания не станет, - сказал Евгений Боровских.
Также глава Ельца сообщил, что это предписание Владимира Бондарева были вручены и каждому настоятелю храма.
Однако уже полдень, а Владыка Максим пока не опубликовал на сайте Елецкой епархии документа об ограничении посещения гражданами приходов и монастырей.
229