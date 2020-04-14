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Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома

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Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома
Разгерметизация резервуара с бромом произошла на ОАО "Редкинский опытный завод" в Тверской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

Информация о неисправности в резервуаре с "последующим хлопком" и выделением желтого дыма в населенном пункте Редкино поступила в 6:35. Приехавшие сотрудники МЧС выяснили, что в отдельно стоящем одноэтажном строении на территории завода из-за неисправности разгерметизировался резервуар с бромом и выделился желтый дым.

"Течь из цистерны прекращена, всего из цистерны вылилось 2 кубометра брома, площадь розлива 100 кв. м, канализация с территории завода перекрыта, выбросов опасных веществ в очистные сооружения нет. На данный момент работы по нейтрализации разлива брома завершены. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

По информации МЧС, никто не пострадал. Течь устранили, а канализацию с территории завода перекрыли. Угрозы распространения брома нет.
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