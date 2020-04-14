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В США оказались заблокированы 74 школьника из России
Они прибыли туда в рамках учебной программы
В США оказались в сложной ситуации 74 школьника из России, которые прибыли туда в рамках учебной программы, закрытой из-за коронавируса. Об этом 14 апреля сообщили в российском Министерстве иностранных дел.
«На фоне сообщений о резкой вспышке заболеваемости коронавирусом в США неожиданно появилась еще одна весьма тревожная новость. Выяснилось, что в сложном положении там оказались несколько десятков российских школьников, выехавших прошлой осенью из различных регионов России для обучения в американских учебных заведениях», — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Старшеклассники приехали из России в США в рамках программы Secondary School Student Program, которая в настоящее время сворачивается из-за пандемии коронавируса. По словам Захаровой, принимающая сторона не заявила о своей ответственности за подростков и не предоставила списков и информации о месте их пребывания, сообщают "Известия".
Министерство добивается предоставления подробной информации о старшеклассниках из России, а также контактных данных тех, кто отвечал за их пребывание в США. Для розыска детей делается всё возможное, добавила Захарова.
«На фоне сообщений о резкой вспышке заболеваемости коронавирусом в США неожиданно появилась еще одна весьма тревожная новость. Выяснилось, что в сложном положении там оказались несколько десятков российских школьников, выехавших прошлой осенью из различных регионов России для обучения в американских учебных заведениях», — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Старшеклассники приехали из России в США в рамках программы Secondary School Student Program, которая в настоящее время сворачивается из-за пандемии коронавируса. По словам Захаровой, принимающая сторона не заявила о своей ответственности за подростков и не предоставила списков и информации о месте их пребывания, сообщают "Известия".
Министерство добивается предоставления подробной информации о старшеклассниках из России, а также контактных данных тех, кто отвечал за их пребывание в США. Для розыска детей делается всё возможное, добавила Захарова.